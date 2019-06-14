В мэрии опровергли слухи о скором конце липецкого трамвая

Правда, на ремонт существующих путей и контактной сети горэлектротранспорта средств в городской казне нет, как нет и желающих вложиться в скоростной трамвай.

Этой весной в Липецк наконец-то привезли на автоприцепах 12 списанных московских трамваев. Однако, как выяснил GOROD48, все они стоят в линеечку на задворках трамвайного депо и ждут профилактического ремонта, на который, по данным дептранса мэрии, денег нет. Более того, в воссозданном МУП «Городской электротранспорт» нет и документов на эти вагоны. Впрочем, чиновники пообещали, что вот-вот получат из правительства Москвы бумаги на списанную столичную технику и к Дню города эти трамваи выйдут на линии.Впрочем, прокатиться на московских трамваях с 15-летним пробегом будет сомнительным удовольствием. Как рассказали GOROD48 работники МУП «Городской электротранспорт», Липецк получил хлам, требующий больших капвложений.… Два года назад в муниципалитете скромно отметили 70-летие липецкого трамвая (движение нового для города транспорта было открыто 7 ноября 1947 года). Свой расцвет трамвай пережил в перестройку: в 1987 году протяженность сети составляла 108,5 км, а на 13 маршрутах горожан и гостей города возили 153 трамвая.Свой юбилей липецкий трамвай встретил так же оптимистично, как и человек в таком возрасте: количество маршрутов уменьшилось до пяти, а в парке осталось 43 вагона возрастом от 25 лет и старше (в последний раз новый трамвай мэрия покупала аж в 1992 году). На сайте дептранса администрации Липецка указано, что общая протяженность трамвайных путей составляет 69,7 км и что путевое хозяйство изношено более чем на 60% и требует ремонта или реконструкции. На линии выходят только 30 вагонов. «Трамвайный парк полностью самортизирован».При всем при том на сайте отмечается, что за год трамваями перевозят порядка 4,4 млн пассажиров, и что городской рельсовый транспорт по-прежнему остается безальтернативным средством передвижения к доменной печи № 6 и стану-2000.- В прошлом году в Липецке ликвидировали троллейбус в угоду коммерческим автоперевозчикам, а в этом году, как нам кажется, ликвидируют и трамваи, - говорит на условиях анонимности одна из вагоновожатых МУП «Городской электротранспорт».Женщина пришла на заранее условленную встречу в сопровождении бывшего начальника троллейбусного депо Ивана Сушкова, сокращенного в 2016 году. По ее словам, все ее коллеги боятся потерять работу. Женщина несколько сумбурно говорит о том, что муниципальное предприятие числится только на бумаге, что до сих пор нет штатного расписания, что в четырехэтажное здание трамвайного депо вселяют налоговую инспекцию…- Все идет к тому, что нас закроют, ведь все деньги, которые зарабатывает трамвай, идут на лизинговые платежи МУПу «Липецкпассажиртранс» за новые автобусы. Говорят, что на эти самые платежи ушли и средства, полученные от реализации троллейбусов и медного контактного провода. Если ликвидировать трамваи, представьте, сколько денег можно кому-то заработать только на рельсах! - говорит работница МУП «Городской электротранспорт».По ее словам, предприятие обречено, так как на его развитие не предусмотрено бюджетных средств. И что МУП «Городской электротранспорт» не спасут даже московские трамваи, каждому из которых требуется ремонт, в среднем, на 700 тысяч рублей.Заместитель председателя департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов, в свою очередь, говорит, что планов по ликвидации следом за троллейбусами еще и трамваев нет. Впрочем, нет и расходных статей в городском бюджете ни на ремонт вагонов, ни на обновление рельсов и контактной сети.В плане мероприятий дептранса по развитию рельсового электротранспорта - много мероприятий. Например, следует провести «полный анализ пассажиропотоков и матрицы корреспонденций» и утвердить «концепцию интермодальной транспортной системы». Но денег на трамвай в мэрии нет еще и потому, что чиновники ждут обещанного еще во времена губернатора Королева скоростного трамвая, который должен заменить морально и материально устаревший привычный.- По концессии по рельсовому транспорту пока тишина, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов.Напомним, прежний глава Липецка Сергей Иванов обещал, что уже в 2019 году липчане увидят на улицах города новый рельсовый транспорт. По его словам, муниципалитет утрясает вопрос участия в масштабном концессионном проекте субъекта федерации, а также поиск инвестора. Скоростной трамвай для Липецка оценили в 9 млрд рублей. Сроком окупаемости проекта назывались 30 лет. Такой трамвай должен был заменить воздушное метро, появление которого в 2015 году анонсировал Олег Королев. «Если кто затормозит создание метро в Липецке, это закончится лет через пять транспортным коллапсом», - сказал тогда губернатор. И добавил: «Метро обречено на то, чтобы быть!»Новый глава региона Игорь Артамонов, кстати, ни о метро, ни о скоростном трамвае не говорит.