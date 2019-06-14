Юрий Алтухов: «Выборы у нас будут прозрачными»

Председатель облизбиркома благословил представителей региональных отделений политических партий перед началом выдвижения кандидатов на должность главы региона.

12 июня начался период выдвижения кандидатов на пост главы администрации Липецкой области. А сегодня облизбирком провел для представителей региональных отделений политических партий семинар, на котором их ознакомили с изменениями нормативных актов, определяющих порядок такого выдвижения.В своем вступительном слове председатель облизбиркома Юрий Алтухов рассказал собравшимся о новациях в избирательном законодательстве. Юрий Алтухов рассказал, что власть делает все для того, чтобы «выборы были прозрачными и понятными как для кандидатов, так и для избирателей».Председатель облизбиркома сообщил, что кандидатам в губернаторы в этот раз будет проще заручиться подписями сельских, районных, городских и региональных депутатов - так называемый муниципальный фильтр снижен с 7% до 6%. «Раньше вам нужно было собрать минимум 236 подписей, а сейчас - всего 163. Это такое удобство для политических партий». Подписи будут заверяться нотариусом, чтобы потом никто не говорил, что его прессанули в облизбиркоме. Фонд кандидата в депутаты увеличен с 50 до 100 миллионов рублей. Отменено досрочное голосование, и теперь, «не взирая на привязку к избирательному участку», жителю Липецка можно будет проголосовать за своего кандидата в губернаторы в любом месте города и области. Более того, если липчанин будет находиться в день выборов, 8 сентября, в Москве, он может отдать свой голос на одном из 30 избирательных участков, которые Юрий Алтухов назвал цифровыми. Ну, и венцом прозрачных и честных выборов в регионе станет оборудование части мест для голосования веб-камерами, КОИБами и надзор наблюдателей-общественников.Имена кандидатов в губернаторы уже известны. Сегодня на своей региональной партконференции «Единая Россия» делегирует на выборы главы региона врио главы администрации области Игоря Артамонова.«Справедливая Россия» и КПРФ выдвинули на своих партконференциях кандидатов вчера, - это депутат областного Совета от «СР» Лариса Ксенофонтова и ее коллега, депутат от КПРФ Сергей Токарев.Идет на выборы и неугомонный внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников, раньше всех озвучивший свои губернаторские амбиции. Сегодня ставку на вечного возмутителя спокойствия сделают на вечернем съезде регионального отделения Партии народной свободы «Парнас».А вот представитель ЛДПР Надежда Торопцева уклончиво ответила на вопрос о том, идет ли на выборы от «жириновцев» житель Рязани, депутат Госдумы Александр Шерин. Мол, пока своего слова не сказала парткоференция, говорить о Шерине-кандидате рано.Ни одному из этих кандидатов в губернаторы пройти муниципальный фильтр легко не получится, поскольку своих депутатов у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в регионе - раз-два и обчелся. Так что всем им придется идти на поклон к «медведям», как бы они это не отрицали. И хотя в «Единой России» и говорят о том, что отдать или нет свой голос оппозиционным кандидатам является личным делом муниципальных депутатов, это, конечно, не так. Так что если этот самый муниципальный фильтр и проскочит представитель какой-нибудь партии из 36-ти зарегистрированных региональным управлением Минюста, то можно будет сказать, что этот кандидат - проторгованный.8 сентября в регионе пройдут еще 11 избирательных кампаний по выборам депутатов шести сельсоветов, довыборов депутата областного Совета по одномандатному 24-му избирательному округу, двух депутатов Липецкого горсовета (по 3-му и 20-му округам), депутата Данковского и Лебедянского горсоветов.