сегодня, 13:19
Юрий Алтухов: «Выборы у нас будут прозрачными»
Председатель облизбиркома благословил представителей региональных отделений политических партий перед началом выдвижения кандидатов на должность главы региона.
В своем вступительном слове председатель облизбиркома Юрий Алтухов рассказал собравшимся о новациях в избирательном законодательстве. Юрий Алтухов рассказал, что власть делает все для того, чтобы «выборы были прозрачными и понятными как для кандидатов, так и для избирателей».
Председатель облизбиркома сообщил, что кандидатам в губернаторы в этот раз будет проще заручиться подписями сельских, районных, городских и региональных депутатов - так называемый муниципальный фильтр снижен с 7% до 6%. «Раньше вам нужно было собрать минимум 236 подписей, а сейчас - всего 163. Это такое удобство для политических партий». Подписи будут заверяться нотариусом, чтобы потом никто не говорил, что его прессанули в облизбиркоме. Фонд кандидата в депутаты увеличен с 50 до 100 миллионов рублей. Отменено досрочное голосование, и теперь, «не взирая на привязку к избирательному участку», жителю Липецка можно будет проголосовать за своего кандидата в губернаторы в любом месте города и области. Более того, если липчанин будет находиться в день выборов, 8 сентября, в Москве, он может отдать свой голос на одном из 30 избирательных участков, которые Юрий Алтухов назвал цифровыми. Ну, и венцом прозрачных и честных выборов в регионе станет оборудование части мест для голосования веб-камерами, КОИБами и надзор наблюдателей-общественников.
Имена кандидатов в губернаторы уже известны. Сегодня на своей региональной партконференции «Единая Россия» делегирует на выборы главы региона врио главы администрации области Игоря Артамонова.
«Справедливая Россия» и КПРФ выдвинули на своих партконференциях кандидатов вчера, - это депутат областного Совета от «СР» Лариса Ксенофонтова и ее коллега, депутат от КПРФ Сергей Токарев.
Идет на выборы и неугомонный внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников, раньше всех озвучивший свои губернаторские амбиции. Сегодня ставку на вечного возмутителя спокойствия сделают на вечернем съезде регионального отделения Партии народной свободы «Парнас».
А вот представитель ЛДПР Надежда Торопцева уклончиво ответила на вопрос о том, идет ли на выборы от «жириновцев» житель Рязани, депутат Госдумы Александр Шерин. Мол, пока своего слова не сказала парткоференция, говорить о Шерине-кандидате рано.
Ни одному из этих кандидатов в губернаторы пройти муниципальный фильтр легко не получится, поскольку своих депутатов у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в регионе - раз-два и обчелся. Так что всем им придется идти на поклон к «медведям», как бы они это не отрицали. И хотя в «Единой России» и говорят о том, что отдать или нет свой голос оппозиционным кандидатам является личным делом муниципальных депутатов, это, конечно, не так. Так что если этот самый муниципальный фильтр и проскочит представитель какой-нибудь партии из 36-ти зарегистрированных региональным управлением Минюста, то можно будет сказать, что этот кандидат - проторгованный.
P.S. 8 сентября в регионе пройдут еще 11 избирательных кампаний по выборам депутатов шести сельсоветов, довыборов депутата областного Совета по одномандатному 24-му избирательному округу, двух депутатов Липецкого горсовета (по 3-му и 20-му округам), депутата Данковского и Лебедянского горсоветов.
мистер
Серёга
ДНР
Антисоветчик
Знаем мы твои прозрачные
хаха
Максим
Максим
местный
гость