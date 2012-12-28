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Общество
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46 минут назад
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В Липецкой области дожди прекратятся на один день, температура начнет расти
Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 апреля — 9-10 градусов тепла, что около климатической нормы, 25 и 26 апреля — 16-19 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +14 до +19 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +1 до +3, днем — от +16 до +18 градусов.
День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 4 градуса мороза.
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