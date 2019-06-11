Происшествия

сегодня, 12:17

В Липецке жара убила 60-летнего мужчину

38 2895
В Липецке жара убила 60-летнего мужчину

Водителю стало плохо на автозаправке, где он и скончался до прибытия медиков.

Сегодня в 11.00 по телефону "03" позвонили с АЗС на улице Ковалева, 101 и сообщили, что водитель автомобиля пожаловался на плохое самочувствие от жары.

Помощи медиков 60-летний автомобилист не дождался. Мужчина скончался до прибытия реанимобиля.


фото: sochistream.ru

38 2895

Комментарии (38)

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Квартира

1 минуту назад
Во дают, 55 кВ м ,Если кондиционер с запасом, он работает на одну пятую мощности,Советская школа И образование навсегда покинула эту страну!.
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А куда ж они деваются то?

1 минуту назад
Белые люди, Прям на машине в прохладный подъезд или магазин заезжают?а с детьми погулять,? А бабушку в парке выгулять? А собачку? Да и надоедает постоянно то в машине и дома.хочется движений.
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Ты есть чмо

2 минуты назад
Сразу видно, был им и останешься. 4 кондиционер)))
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Кондиционеры дайкин

3 минуты назад
В кредит он жрать собрался...., Inverter , Тебе физика не подвластна , А про экономику и говорить не приходится !, ЕГЭ интеллект не повышает !
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Сразу видно

5 минут назад
Просто пить меньше надо, что Ты конченный дебил , Ты вечером выпей , А утром побеги (Хоть бы ты на Косарёвку скорее попал).
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В кредит он жрать собрался....

5 минут назад
За 4 кондиционер платит. Это счёт какой на электричество))))
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Во дают

6 минут назад
В квартире, 4 кондиционер в квартире. И квартиры 200 кВ.м. И Путин плохой))) выловить и на бутылку) чмыря)
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Да кто бы сомневался

7 минут назад
Просто пить меньше надо, Липецк - Город Д. О. Л. Б. О. Е. Б. О. В .
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В квартире

8 минут назад
Четыре кондиционера , В этом году ни разу ночью не включал ,В прошлом году... По 08:00 молотили , За год что-то дико изменилось .
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Просто пить меньше надо

8 минут назад
Утром, и не будет холодно с утра)))
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