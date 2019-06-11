Происшествия
сегодня, 12:17
В Липецке жара убила 60-летнего мужчину
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Водителю стало плохо на автозаправке, где он и скончался до прибытия медиков.
Сегодня в 11.00 по телефону "03" позвонили с АЗС на улице Ковалева, 101 и сообщили, что водитель автомобиля пожаловался на плохое самочувствие от жары.
Помощи медиков 60-летний автомобилист не дождался. Мужчина скончался до прибытия реанимобиля.
Помощи медиков 60-летний автомобилист не дождался. Мужчина скончался до прибытия реанимобиля.
фото: sochistream.ru
38 2895
Квартира
А куда ж они деваются то?
Ты есть чмо
Кондиционеры дайкин
Сразу видно
В кредит он жрать собрался....
Во дают
Да кто бы сомневался
В квартире
Просто пить меньше надо