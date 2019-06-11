В Липецке жара убила 60-летнего мужчину

Водителю стало плохо на автозаправке, где он и скончался до прибытия медиков.

Сегодня в 11.00 по телефону "03" позвонили с АЗС на улице Ковалева, 101 и сообщили, что водитель автомобиля пожаловался на плохое самочувствие от жары.



Помощи медиков 60-летний автомобилист не дождался. Мужчина скончался до прибытия реанимобиля.





фото: sochistream.ru

