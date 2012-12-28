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39 минут назад
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Инвалид второй группы дважды пырнул ножом плохого человека в пивбаре

Тот едва не умер от полученных ранений, а виновник поножовщины получил всего три года колонии за содеянное.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению 40-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия»).

Из фабулы уголовного дела следует, что он вечером 26 августа прошлого года пришел выпить водки с пивом с бар «Инстограмм», расположенный в полуподвальном помещении на улице Стаханова. Потом, по его словам, ему позвонила мама и сказала, чтобы он возвращался домой. Будучи одноногим, он оперся на костыли и поковылял на выход, но дорогу ему преградил незнакомый ему человек. Когда инвалид попросил пропустить его, тот стал ему грубить, а потом толкнул в грудь так сильно, что он упал. Крепко обидевшись, мужчина поднялся на ноги, пошел домой, взял на кухне нож и вернулся в «Инстограмм». Увидев там стоявшего к нему спиной обидчика, дважды вогнал ему клинок — в бок и под левую лопатку, после чего развернулся и ушел к маме.

Скорая помощь доставила потерпевшего в больницу. Придя в себя после операций, он рассказал, что во время культурного отдыха с товарищем к нему вплотную подошел неопрятного вида человек и стал что-то говорить. Ему стало неприятно, и он оттолкнул его. А немного погодя ощутил два удара в спину, после чего стал терять сознание. О том, кто его порезал, узнал уже в больнице.

Очевидцев происшествия было немало. Например, работница бара рассказала, что инвалид по кличке Бирюк периодически наведывался в «Инстограмм». Вечером 26 августа он пришел в бар, выпил, затеял скандал с другими посетителями. Ушел. А вернулся уже с ножом и без объявления войны ударил им дважды Максима.

По инкриминированной подсудимому статье Уголовного кодекса виновному полагается до 10 лет лишения свободы. А подсудимым был хотя и инвалид, но уже дважды судимый: в 2016 году за незаконное приобретение и хранение наркотиков (приговор — 4 года условно) и в 2017-м за грабеж с применением насилия (приговор — 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима). На свободу Бирюк вышел в июле 2022 года по отбытию полного срока. Поэтому перед Фемидой был, как говорится, рецидивист. Однако суд проявил к нему гуманность, приговорив всего к трем годам лишения свободы. К осужденному применили максимум снисхождения, учитывая полное признание вины, явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, состояние его здоровья и здоровья его мамы.
поножовщина
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Комментарии (3)

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Бабка Первая)
11 минут назад
Инвалиду-рецидивисту всего-то 40 годков. Через три года начнёт носить нож с собой...
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9 район
12 минут назад
На любом районе таких"маленьких сынков"пруд пруди.Только стоит открыть послужной список,и всё становится на свои места
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Старый Ворчун
24 минуты назад
Главный герой заметки - МАМА.
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