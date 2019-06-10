Общество

22 минуты назад

Видео с задержанием злоумышленника, удерживавшего заложников в банке

4 693
#Заложник #банк #попытка ограбления
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Видео с задержанием злоумышленника, удерживавшего заложников в банке

Мужчину доставили в отделение полиции.

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Сегодня все оперативные службы Липецка были подняты по тревоге. В отделение банка на улице Шерстобитова,8 ворвался мужчина с оружием, который взял в заложницы сотруднику кредитной организации.

Для переговоров со злоумышленником полицейские привлекли его родственника. После нескольких минут уговоров мужчина все-таки сдался.

4 693
#Заложник #банк #попытка ограбления
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Комментарии (4)

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Пьянь

8 секунд назад
Как же задолбали алкаши ссаные, все все спиваются и чередят невесть что! Когда ж вы все ужретесь! На улице, в автобусах вообще ездить невозможно, вечно смрад от кого то стоит!
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Алкан с пятнадцатого

2 минуты назад
Чё он Требовал? * пива?
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Сойти с ума

7 минут назад
Да уж. Не долго осталось.
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Заломали так,

14 минут назад
Как будто igлилавец какой-то. Мужик в отчаянии. Если кому надо,тот бы наделал бы делов и менты бы,так спокойно не стояли.
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