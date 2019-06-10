22 минуты назад
Видео с задержанием злоумышленника, удерживавшего заложников в банке
Мужчину доставили в отделение полиции.
Сегодня все оперативные службы Липецка были подняты по тревоге. В отделение банка на улице Шерстобитова,8 ворвался мужчина с оружием, который взял в заложницы сотруднику кредитной организации.
Для переговоров со злоумышленником полицейские привлекли его родственника. После нескольких минут уговоров мужчина все-таки сдался.
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