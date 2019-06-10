Видео с задержанием злоумышленника, удерживавшего заложников в банке

Мужчину доставили в отделение полиции.

Сегодня все оперативные службы Липецка были подняты по тревоге. В отделение банка на улице Шерстобитова,8 ворвался мужчина с оружием, который взял в заложницы сотруднику кредитной организации.

Для переговоров со злоумышленником полицейские привлекли его родственника. После нескольких минут уговоров мужчина все-таки сдался.