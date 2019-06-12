Происшествия
28 минут назад
Дебошир из банка оштрафован за хулиганство
42-летнего липчанина, которого 10 июня задержали после инцидента в "зоне 24" Сбербанка, привлекли к административной ответственности. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина оштрафован за мелкое хулиганство. Пистолет, с которым он пришел в Сбербанк, оказался сигнальным и разрешения на покупку и ношение не требовал.
Напомним, что вечером 10 июня пьяный липчанин недовольный списанием с его счета алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей отправился в офис Сбербанка на улице Шерстобитова. В банк он пришел с пистолетом. Сотрудники офиса, который к этому времени уже закрылся, заметили в зоне банкоматов вооруженного человека и вызвали полицию. После переговоров липчанин сдался полицейским.
Напомним, что вечером 10 июня пьяный липчанин недовольный списанием с его счета алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей отправился в офис Сбербанка на улице Шерстобитова. В банк он пришел с пистолетом. Сотрудники офиса, который к этому времени уже закрылся, заметили в зоне банкоматов вооруженного человека и вызвали полицию. После переговоров липчанин сдался полицейским.