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Происшествия
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сегодня, 14:48
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Виновника резонансного ДТП в Лебедяни ждет суд
Въехавшему в оживленную остановку в пьяном виде 57-летнему водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, нетрезвый 57-летний местный житель сел за руль «Киа Рио» пьяным и не справился с управлением на скользкой и заснеженной дороге. Машина на полном ходу влетела в остановочный павильон, убив на месте одного из ожидавших автобуса мужчин и тяжело травмировав другого.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, виновника ДТП обвинили в нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности смерть одного потерпевшего и в причинении тяжкого вреда здоровью другому (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). За это преступление подсудимому грозит до 12 лет лишения свободы.
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