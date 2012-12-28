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сегодня, 14:48
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Виновника резонансного ДТП в Лебедяни ждет суд

Въехавшему в оживленную остановку в пьяном виде 57-летнему водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Заместитель прокурора Лебедянского района Андрей Ермолаев утвердил обвинительное заключение по расследованному полицией уголовному делу о резонансном ДТП, произошедшем в Лебедяни 28 января этого года.

По версии следствия, нетрезвый 57-летний местный житель сел за руль «Киа Рио» пьяным и не справился с управлением на скользкой и заснеженной дороге. Машина на полном ходу влетела в остановочный павильон, убив на месте одного из ожидавших автобуса мужчин и тяжело травмировав другого.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, виновника ДТП обвинили в нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшего по неосторожности смерть одного потерпевшего и в причинении тяжкого вреда здоровью другому (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). За это преступление подсудимому грозит до 12 лет лишения свободы.
авария
ДТП
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Комментарии (2)

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Сначала новые
СССР
сегодня, 15:04
* в пьяном угаре,последнее смерть человека,нужно давно сравнить со статьёй умышленное убийство жестоким способом
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горе от ума
сегодня, 14:58
грозит звучит интересно =, но- хотелось реальное наказание, что б суд вынес, а не условно, чтоб другим не повадно было
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