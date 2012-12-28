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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: абьюз со стороны начальства, чего липчане больше всего боятся на работе

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Прохладно

Холодный фронт, проходящий через нашу область, заставит столбик термометра опустится ещё немного вниз. Сегодня от 13 до 15 градусов, зато днём без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 3 Сентября, 5, 14, 16а, 26; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Айвазовского, 7; Богдана Хмельницкого, 2, 4, 6, 8, 10; Волгоградской, 35, 35а, 35б, 35г вл.5; Герцена, 15; Доватора, 5а, 7, 9; Ленинградской 18, 18к1, 18к2, 18к3, 18к4; Никитина, 14, 16; Папина, 1а, 1б, 13, 15, 17а; Студенческой, 6, 9; Флерова, 1, 15; Чехова, 2а, 10, 8; Юных Натуралистов, 14.

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В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 3 Сентября, Биологической. Воронежской 1-й, Воронежской 2-й, Гвардейской, Донской, Лазо, Мирной, Перова, Песчаной, Союзной, Станиславского, Степной, Урожайной, Чехова.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами погрузятся во мрак улицы Агрономическая, Боевой проезд, Будённого, Виктора Музыки, Индустриальная, Опытная, П.П. Постышева, Сырская, Трубный проезд. Садоводчество «Березка».

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В промежутке с 9:00 до 17:00 в связи с необходимостью монтажа приборов учёта ожидается отключение электричества на срок до 3-х часов на улицах Абрикосовой, Артёма, Береговой, Виноградной, Волжской, Земляничной, Каштановый проезд, Крупской, Лермонтова, Лесопарковой, Надежды, Озёрной, Папанина, Парковой, Славянова, Сливовой, Ферросплавной, проспекте Мира.

Пробки

Уже в 7 утра пробки красного цвета образовались на улицах Терешковой, Механизаторов, Циолковского. И машины продолжают прибывать. Выход – «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Которые подскажут, где заторы меньше


Джаз (6+)

В Липецке продолжается Всероссийский студенческий джазовый фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей «JAZZ-48».

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Конкурсные прослушивания пройдут сегодня с 10 часов в Колледже искусств им. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6). Вход свободный.

Музыка кино (12+)

Многообещающий концерт состоится в 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) – «Музыка и песни кино, радио и телевидения».

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В гости к липчанам приедет Академический оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Некрасова Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Своё мастерство продемонстрируют художественный руководитель — главный дирижер Евгений Волчков, солисты — лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Халида Абуева, Вера Жемчужная, Михаил Савельев, Евгений Соломин, заслуженный артист России Дмитрий Ибрагимов (балалайка), Андрей Кокорин (баян), Денис Новрузов (ксилофон).

Панюшкинские чтения (16+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 11:00 начнутся XIV Панюшкинские чтения.

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Они названы в честь писателя. Публициста и краеведа Сергея Панюшкина (1919 – 2010), его проводит Липецкое отделение Петровской академии наук и искусств. Участники встречи поделятся своими историческими и краеведческими находками за прошедший год.

О писателях-фронтовиках (12+)

А в 14:00 в ЛОУНБ пройдёт лекция «Опалённые войной к 100-летию со дня рождения писателей-фронтовиков Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Виктора Астафьева, Василия Быкова.

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Участие бесплатное.

История одного самолёта (16+)

Научные факты сегодня будут излагать и в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь выступит лектор крупнейшего военно-исторического портала «Военное обозрение» Роман Скоморохов с лекцией «Легенды и мифы 22.06.1941».

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Лектор Скоморохов, фото vk.com

Автор обещает раскрыть реальные причины катастрофы РККА в первый день нападения нацисткой Германии, хотя на эту тему написаны тонны трудов и рассмотрена она, пожалуй. Со всех точек зрения. Кроме того автор обещает рассказать о своеобразном самолете Р-39 «Аэрокобра» и его роли в ВВС РККА. Здесь он, по собственным словам, будет отрицать многое, что было написано про этот самолёт. Хотя, наверное, читали немногие.

Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.

Женский мни-футбол

В спортивном зале ЛГТУ (ул. Московская, 30) сегодня стартует финальный турнир первой лиги России по мини-футболу среди женских команд.

Первая игра в 11:00 и далее новый матч каждые полтора часа, заключительный в 17:30. Приехали команды, Москвы, Санкт-Петербурга, Череповца, Брянска, Калуги, Хабаровска. За кого болеть липчанам? У нас ведь женской команды давно нет.

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Вход свободный.

Суровое начальство

42 % липчан в опросе SuperJob заявили, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства.

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Звучит угрожающе, правда, выяснилось, что речь в большинстве случаев шла не о рукоприкладстве, а о злоупотреблении властью и нарушении Трудового кодекса РФ. А это в свою очередь – задержка зарплаты, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно. При этом горожане жаловались и на самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон в общении с подчиненными.
Чаще всего на неподобающее поведение руководства жалуются респонденты до 34 лет – таких 46%,

Страхи липчан на работе

9% липчан боятся увольнения. Как выяснил SeperJob, это самый распространенный страх у липчан, связанный с работой.

5% опрошенных заявили о боязн не справиться с поручениями. По 4% опасаются снижения заработка и потери востребованности на рынке труда. По 3% опрошенных боятся невыплаты зарплаты, потери здоровья на работе, нестабильности и гнева руководства.

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Главный страх мужчин — увольнение, женщин — недооцененность.

Две трети опрошенных утверждают, что ничего не боятся на работе и готовы уволиться в любой момент (зачёркнуто).

Дорогие липчане! Желаем вам хорошей работы, вменяемого руководства и достойной зарплаты. А ещё – приятных новостей, в частности – на нашем сайте. GOROD48 не случайно называют электронным именем Липецка. Уже более полутора десятилетий многие земляки не мыслят своей жизни без ежедневных заходов к нам и чтения самых свежих и полных новостей. Для многих это такая же необходимость, как чашечка утреннего кофе или заправка автомобиля перед поездной. Мы всегда вам рады. Ждём снова и снова.

Сегодня в Липецке
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