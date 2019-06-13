Общество

43 минуты назад

За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей

6 269
#Цены #потребительская корзина #яйца
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За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей

В период стабильности цены на продукты все-таки растут.

Опубликованы очередные данные о стоимости так называемой «продуктовой корзины» - перечня из 24 основных продуктов, необходимых для жизнедеятельности человека.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации области в очередной раз с гордостью отметили, что цены на главные продукты в нашем регионе – одни из самых низких в стране: Липецкая область занимает по дешевизне 4-е место в России и 2-е – в ЦФО. В РФ средняя стоимость потребительской корзины составила 4356,57 руб., а в Липецкой области – 3716,87 руб., т.е. на 639,7 руб. меньше.

Вместе с тем, если сравнить данные с прошлым месяцем (3596,88), то рост цен составил 120 рублей (по России – 114 руб.). В некоторых регионах цены росли медленнее: скажем, в Саратовской области рост за месяц составил 57 руб.

В Липецкой области зафиксированы самые низкие в ЦФО цены на 6 видов продуктов питания. Среди них говядина (кроме бескостного мяса) – 295 руб. в Липецкой области против 391 в Центральном федеральном округе; мороженая рыба – 118 руб. против 181; подсолнечное масло (литр) – 87 руб против 103; яблоки – 66 руб. против 94; хлеб ржаной – 36,85 руб. за кг против 46,7. И, конечно, предметом особой гордость Липецкой области являются яйца, точнее их самая низкая в ЦФО цена – 48,28 руб. за 10 штук против 61.82 в среднем по округу.

Портят статистику цены на молоко – 52,3 руб. за литр, по которым наш регион занимает лишь 12-е место в ЦФО.

Фото fingazeta.ru

6 269
#Цены #потребительская корзина #яйца
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Комментарии (6)

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однако

12 минут назад
На фото чек с ценами столетней давности. Сыр - 197р.!!! яйца- 39, перловка -13.
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отлично

20 минут назад
Суют народу в рот пустую ложку и утверждают, что она сладкая.
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Не может быть ? Вы врёте?

21 минуту назад
По путинскому телевизору говорят что у нас всё хорошо. Это у хохлов на Украине всё плохо.
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Наталья

26 минут назад
Сколько можно считать эти корзины!!! делать людям нечего!!! Дешевле все равно никогда не будет! Корзины они считают! Смех да и только! Вы карзины депутатов подсчитайте! Вот это интересно будет! А то все считают,как беднота выживает!
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Ахламонов

34 минуты назад
У меня доход 190 миллионов в год, и мне по барабану Ваш рост цен на потребительскую корзину. Я это химическое дерьмо не кушаю.
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Да,

36 минут назад
Все дорожает,это факт
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