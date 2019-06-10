Подробности инцидента в Сбербанке: факта захвата заложницы не было

Все началось с семейной ссоры...

При этом информация о взятии заложницы не подтвердилась.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого отделения Сбербанка России, «факт попытки нанесения ущерба банку и взятий сотрудников банка в заложники не подтверждается. В «зоне 24» (территория, где круглосуточно работают банкоматы, прим.) произошла семейная ссора».

По информации нашего издания, возле банкоматов произошло следующее: мужчина подошел к банкомату вместе со своей матерью, при этом в руке он держал пистолет, ствол которого направил себе в живот. Мать начала ругать великовозрастного сына, который к тому же, судя по его поведению, был сильно пьян. Сотрудники банковского офиса, который уже был закрыт для посетителей, через мониторы камер наблюдения заметили человека с оружием и вызвали полицию. Одновременно звонок полицейским поступил и с улицы от случайного человека, который пытался зайти в зону банкоматов, но тоже заметил пистолет.

К месту событий были стянуты все службы быстрого реагирования, включая бойцов СОБР, которые не афишировали своего присутствия, а ждали команд в тонированной газели.

Сотрудникам полиции удалось уговорить мужчину сдаться, в тот момент он оставался в «зоне 24» вместе со своей матерью. Сначала на улицу вышла его мать, а затем он положил пистолет на пол и сдался силовикам.

Пистолет вызывает особое внимание. Корреспондент GOROD48 видел оружие собственными глазами: рядом лежала обойма, само оружие было похоже на боевое.

- Или боевой пистолет или газовый, переделанный под стрельбу боевыми патронами, - высказал свое мнение один из сотрудников полиции.

… Когда мужчину сажали в «газель», на которой потом и увезли в полицию, его мать обливалась слезами и приговаривала: «Саша, что же ты натворил».

Впрочем, несмотря на то, что факта захвата заложников не было, ситуация все равно выглядит жутко. 28-й микрорайон – новый, там проживают в основном семьи с детьми. В Сбербанк оплачивать услуги тоже нередко приходят с ребятишками. Рядом – магазин игрушек. И мимо всего этого ходит нетрезвый мужчина с оружием, похожим на боевое…