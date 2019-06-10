Происшествия

сегодня, 14:55

Строитель дома-долгостроя на Манеже попал под суд

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#афера #обманутые дольщики
Строитель дома-долгостроя на Манеже попал под суд

Андрея Шевелева обвиняют в афере, от которой пострадали 59 дольщиков.

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Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка началось слушание по громкому уголовному делу: обвинению в мошенничестве в особо крупном размере директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелева, взявшегося еще в 2006 году возводить ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК, но так и не доведшем дело до конца.

- Я инсульт получила, ожидая квартиру! - пенсионерка Любовь Аничкова не может сдержать слез, рассказывая, как попала впросак с квартирой на Манеже.

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Женщина и ее муж за полтора миллиона рублей купили однокомнатную квартиру в первом подъезде ЖК «Наполеон» в 2012 году. Зачем, если стройка там была начата шесть лет тому назад? Ответить на вопрос покупательница не может.

Уголовное дело по обвинению директора СУ-10 по ч.4 ст.159 УК РФ возбудили 16 апреля прошлого года на основании материалов проверки заявлений десятков обманутых дольщиков, оплативших в полном размере, но так и не получивших квартир в третьей блок-секции дома на Манеже. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки имеющемуся разрешению на строительство двухподъездной высотки взял и построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию директора строительной организации представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации. При этом обвиняемому было достоверно известно об отсутствии у возглавляемого им юридического лица возможности исполнения принятых обязательств. Дом не достроен, а граждане, полностью оплатившие стоимость жилья, обещанных квартир не получили. В итоге потерпевшими по данному головному делу проходят 59 дольщиков, которым причинен ущерб в размере 119,9 млн рублей.

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- Куда вы дели сто миллионов рублей дольщиков? - накинулась на появившегося в здании суда Андрея Шевелева корреспондент НТВ Ольга Чернова.

Подсудимый попытался убежать от камеры, но не смог.

- Дольщики дали мне не сто миллионов рублей, а 300 миллионов. Я вложил в дом 500 миллионов! Дом не построен из-за бездарных действий прежних руководителей области! - заявил Андрей Шевелев и пошел под суд.

... Дом на улице 50 лет НЛМК - самый известный долгострой Липецка. Примечательно, что в апреле на одну из встреч врио губернатора Игоря Артамонова с обманутыми дольщиками приходил в сопровождении обманутых им людей и Андрей Шевелев! На этой встрече конкурсный управляющий Константин Ефимов сообщил, что в ЖК «Наполеон» завершена процедура банкротства в связи с отсутствием средств на счету застройщика. Андрей Шевелев тут же заявил, что его планам помешала одна проблема - чиновники не продлили СУ-10 право аренды на земельный участок. А если бы продлили, то он, Шевелев, достроил бы… четырехподъездный дом!

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На коммерсанта тут же обрушились все чиновники. У каждого был целый букет претензий к застройщику.

- Выйти из той ситуации, в которую вы попали - разрешение на строительство вам выдавали на два подъезда - юридически невозможно. Третий подъезд построен незаконно, а вы еще говорите о четвертом! Первый и второй подъезды стоят на кадастровом учете. На них было выдано разрешение на строительство. Те сваи и работа по третьему подъезду - самострой. В доме нет 303 квартир, которых требуют дольщики. Отдельный вопрос - техническая экспертиза фундамента и самой конструкции. Вы должны были внести изменения в документацию до факта начала строительных работ. Ни о какой экспертизе на четвертый подъезда речи быть не может. Не согласны со мной? Идите в суд! - сказала тогда Андрею Шевелеву начальник областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева.

- Вы должны снести самострой и только потом о чем-то с вами можно будет говорить, - поддержал коллегу начальник инспекция государственного строительного надзора Липецкой области Владимир Чивилев.

- В прошлом году с вами расторгнут договор на земельный участок. В этом доме, даже если он будет достроен, неизвестно, безопасно ли будет жить. Где ваша финансовая модель, в конце концов? Вы же прикрываетесь дольщиками как щитом! А вы, люди, десять раз подумайте, прежде чем пойдёте по варианту, предложенному застройщиком, - обратился к группе поддержки Андрея Шевелева начальник областного управления имущественных и земельных отношений Евгений Боровских.

Андрей Шевелев упрямо стоял на своем. Он уверен, что вот-вот получит заключение строительной экспертизы и тогда сможет получить разрешение на строительство в мэрии и возобновить аренду земельного участка в администрации области. Мол, он видит дом из четырех подъездов!

В итоге в бесплодную дискуссию вмещался даже Игорь Артамонов:

- По заключению специалистов, проект, который предлагает вам застройщик, нелегитимен. Я лично не верю человеку, который меня хотя бы раз обманул. Если вы ему верите - ваше дело. Но вы такие одни - ваша ситуация длится уже 15 лет, - обратился к обманутым дольщикам врио губернатора.

Кстати, часть дольщиков из ЖК «Наполеон», уже проголосовала за другой вариант, предложенный администрацией области: получить квартиры в других новостройках. О таком варианте, на который региону нужны средства федерального центра, Игорь Артамонов уже договорился с вице-премьером РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко.

P.S. Примечательно, что Андрей Шевелев ранее уже попадал в судебные жернова. Читатели GOROD48 помнят историю о том, как в 2005 года судья Советского районного суда Липецка Ирина Бенсман запретила ООО «ЛСК «Твой дом» строить жилую многоэтажную «вставку» между домами на углу улиц 8 Марта и Терешковой. Суд обязал застройщика, который ранее получил от другой организации, СК «Граунд», все права на недостроенное сооружение (учредителями организации были братья Шевелевы - Андрей и Виктор), вернуть земельный участок в прежнее состояние: демонтировать ограждение строительной площадки, провести рекультивацию земли, высадить 17 деревьев взамен срубленных. Решение Советского райсуда подтвердили областной и Верховный суды, где его безуспешно обжаловали застройщик и администрация Липецка. И два года спустя, в ноябре 2007-го, судебные приставы-исполнители нашли организацию, которая и снесла недостроенный дом.
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#афера #обманутые дольщики

Комментарии (10)

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Серега

5 минут назад
Все правильно власть откаты делала а он мелкая пешка, гулевский в Москве * а должен в Сибири лес валить...
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vvv

10 минут назад
СТРАНА ДУРАКОВ....никто не потянет строительство домов без помощи государства ...ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ ......завалится этот дом ....там вода и болото раньше было
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Прокурор

18 минут назад
пора в Одессу валить, Андрюша!
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Изя

20 минут назад
При чьей власти творится сей беспредел с дольщиками ? И не только в Липецке , а во всей России .
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Закон

32 минуты назад
Вали из страны как Захаров.к латышам
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Ну и дела

38 минут назад
Так что., его даже не взяли под стражу????
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Сами с Плеханова

49 минут назад
Когда деньги отдавали не что не насторожило ? ЖК Наполион палата №13 Плеханова .
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гость

58 минут назад
Елена и их тоже ! "Как известно, благоустройство территории стартовало прошлым летом. К концу 2018 года ООО «Доминант» выполнило пертый этап. Но уже весной стало ясно, что работы по укладке тротуарной плитки и каменного ковра, монтажу подпорных стенок и покрытия детских площадок выполнены некачественно. Подрядчику выдали предписания, которые он добровольно не устранил, в связи с чем в управлении строительства приняли решение обратиться в суд."
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Елена

сегодня, 14:59
Понять и простить.
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Груня

сегодня, 14:57
Не наиибоош не проживешь
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