Сегодня в Липецке: футбольная битва с «клубом-олигархом», как длинные выходные в мае отразятся на зарплате

Липчан ждут закрытие джазового фестиваля, концерт в прямом эфире и футбол.

Днём в Липецке будет 16-18 градусов тепла, что, кстати, на 6-7 градусов выше климатической нормы. Среда пройдёт без существенных осадков, но при сильном ветре – 7-12 миров в секунду.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах50 лет НЛМК, 13; Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7; Ворошилова, 1, 3, 4; Горького, 3, 1, 6, 4, 2, 2а, 10; Коммунальной, 3, 4, 5, 8а, 8, 9, 10, 12, 14, 14а; Ленинградской 18, 18к1, 18к2, 18к3, 18к4, 18к5; Неделина, 3, 1а, 1б, 1в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 18, 20; Октябрьской, 58, 61, 67, 70, 72, 71, 88а, 80а, 74, 73, 87, 88, 90; Первомайской, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85, 58, 40, 38, 59, 34, 32, 30, 4, 57, 59а; Скороходова, 11; Советской, 7, 27, 39; Студенческой, 9, 14а; Фрунзе, 6, 11, 15, 14, 21, 21а, 23, 23а, 27, 30, 32, 81, 85; на Торговой площади, 2, 4, 14, 15а, 16а, 16а/1.













С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Агрономической, Аллейной, Боевой проезд, Буденного, Виктора Музыки, Жемчужной, Индустриальной, Опытной, Плеханова, Покровской, Посадской, Провинциальной, Сырской, Трубный проезд, Юношеской, в переулке Рудном, в садоводчесввах «Берёзка», «Горняк», «Горняк-1», «Металлург-6», «Спутник». В селе Ссёлки проведут день во мраке жители улиц Космонавтов и Сокольской.







С 14:00 до 16:00 погаснет свет на улице Римского-Корсакова.















В промежутке с 08:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов будут отключать электроэнергию на улицах Абрикосовой, Ангарской, Артёма, Базарной, Басинского, Бахаева, Боевой проезд, Вишнёвой, Волжской, Восточной, Геологической, Грушевой, Дальней. Детской, Дорожной, Земляничной, З.Космодемьянской, Знаменского, Инженерной, Каштановый проезд, Коллективной, Красивой, Крупской, Лермонтова, Лесной, Лесопарковой, Логовой, Металлистов, Мичурина, Монтажников, Надежды, Озёрной, Осенний проезд, Папанина, Парковой, Полунина, Славянова, Универсальный проезд, Ферросплавной, Цветочная. Центральная, Юношеской, на проспекте Мира, в переулках Виноградном, Любимом, Рудном, Сырском, Чистом, в садоводчествах «Дачный-3», «Дачный-4», «Кооператор», «Металлург-3», «Монтажник», «Тракторостроитель №1».На улице Просёлочкой наступит мрак в домах №№1, 13, 16, 27, 29, 32, 9, а на Садовой - №№ 23, 29, 34, 47.





Если утром не выехать заранее, то вполне можно опоздать из-за заторов. Тоже самое произойдёт, если не пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Они могут подсказать, где пробки меньше и помогут выбрать оптимальный маршрут.





Закрытие фестиваля (16+)





В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 17:00 состоится закрытие II Всероссийского студенческого джазового фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей «JAZZ-48».





В заключительном концерте перед вами выступит квартет Павла Ершова, к котором кроме известного гитариста. Выпускника Гнесинки. Выступают Родион Гоборов (рояль), Антон Нетесов (контрабас), Антон Кузнецов (ударные). Прозвучит авторская музыка Ершова и оригинальные аранжировки известных джазовых стандартов.





Концерт в библиотеке (12+)





Музыка будет сегодня звучать и в Липецкой областной универсальной, научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).











Фото vk.com/lib48ru







В 17:00 начнётся концерт «Музыкальная палитра», в котором выступят учащиеся Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. Прозвучат вокальные произведения зарубежных, русских и советских композиторов. Вход свободный.





Виртуальный концерт (12+)





А в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) в 19:00 покажут прямой эфир из Московской филармонии концерта «Бах – Страсти по Матфею». Выступит хор мальчиков хорового училища имени. А.В. Свешникова, ансамбль Questa Musica. В программе музыка И.С. Баха для солистов, хора и оркестра.















Вспоминая Чернобыль (12+)





26 апреля исполнится 36 лет Чернобыльской атомной аварии. К этой дате сегодня в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) приготовили встречу с ликвидаторами последствий самой страшной трагедии конца XX века. Она называется «Чернобыль — наша общая боль» .















Участие бесплатное.





Обыграть в футбол олигархов (6+)





Сегодня очередной домашний матч проведёт липецкий «Металлург». В 18:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) наши футболисты примут «Челябинск».















Соперники ставят задачу выхода в первую лигу, по слухам, зарплаты у ведущих игроков составляют до 1 миллиона рублей в месяц. Не случайно в уральскую команду зимой начали переходить футболисты даже из Премьер-Лиги, например, капитан калининградской «Балтики» Ян Казаев. В первом круге уральцы оказались сильнее «сталеваров» - 1:0. Но в последнее время дела у «клуба-олигарха» не задались. Сейчас в турнирной таблице он даже ниже нашего «Металлурга», что привело к смене главного тренера: вместо Виталия Панова взяли Романа Пилипчука, экс-помощника Массимо Карреры в чемпионском сезоне «Спартака»-2016/17. Нас ждёт интересный матч.





Как длинные выходные отразятся на зарплате







На этой неделе россиянам придётся поработать в субботу, 27 апреля, зато потом будут аж 4 выходных: с 28 апреля (воскресенье) по 1 мая. А затем отдых будет длится с 9 по 12 мая.





Заработная плата у работников, которые получают оклад, не будет уменьшена из-за дополнительных выходных, напомнили юристы SuperJob.





У работающих по сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке ситуация другая. Если они отработают меньше дней, то и заработок может оказаться меньше. Но для таких работников ст.112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: если работники (которые не получают оклад) не привлекаются к работе в праздничные дни, работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель. Иными словами, если такой работник не будет работать 1 или 9 мая, то за эти дни работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение.















У тех, кто работает по графику (например 2 дня через 2), выходные дни могут оказаться рабочими. Но нужно учесть, если смена работника выпадет на 1 или 9 мая, эти дни также должны быть оплачены в повышенном размере.





Разница в заработной плате за май может выразиться только в размере так называемого аванса (заработной платы за первую половину месяца). Дело в том, что заработная плата каждые полмесяца выплачивается за фактически отработанное работником время. А поскольку в первой половине мая рабочих дней меньше, чем во второй половине, аванс будет меньше привычной суммы.





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