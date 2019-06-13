Общество

57 минут назад

В соцсетях накручивали голоса за выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов

7 677
#Почетный гражданин Липецка
В соцсетях накручивали голоса за выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов

Депутатам горсовета нужно сделать выбор между функционером КПСС, врачом, артистом и ветераном Великой Отечественной войны.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета депутаты рассмотрели итоги рассмотрения общественностью кандидатур горожан, выдвинутых на звание «Почетный гражданин города Липецка» в 2019 году.

Напомним, что на это звание претендуют 72-летний Валерий Бородин, бывший первый секретарь Липецкого горкома КПСС и председатель Липецкого горисполкома, 72-летняя врач Людмила Кириллова, выдвинутая коллективом ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 70-летний художественный руководитель и главный балетмейстер ОБУК «Театр танца «Казаки России», Народный артист РФ Леонид Милованов и 99-летний ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, член областного и городского Советов ветеранов войны и труда Андрей Самсонов.

По оценке общественности на первое место по популярности с 7216 положительными отзывами и одном отрицательном вышел Леонид Милованов. На втором месте рейтинга - Людмила Кириллова с 6138 голосами, на третьем - Валерий Бородин (5278 голосов). Меньше всех голосов собрал ветеран Андрей Самсонов, за которого проголосовали 2101 человек при двух отрицательных отзывах.

почетные .jpg

Голосование осуществлялось разными способами, в том числе посредством соцсетей. Так вот, в сети «Вконтакте», как оказалось, накручивали голоса за всех выдвинутых на звание Почетного гражданина Липецка кандидатов! Например, за Валерия Бородина активно топили студенты двух воронежских вузов, ВГУ и ВМУ имени Бурденко. Подозрительная активность была зарегистрирована 14-15 мая, когда партфункционер КПСС собрал 140 положительных отзывов, и 23-24 мая, когда этот кандидат в почетные граждане Липецка получил 167 голосов. Людмила Кириллова имеет в активе 56 подозрительных лайков, а Леонид Милованов - 148. Удивительно, что 102 сомнительных голоса получил и ветеран Великой Отечественной войны!

Депутаты горсовета выберут двух Почетных граждан в ходе тайного голосования на ближайшей сессии городского парламента. Само награждение традиционно пройдет в День города.

Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается жителям города, гражданам России, прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие Липецка.
7 677
#Почетный гражданин Липецка

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЮРА

16 минут назад
Ветераны войны сейчас не в тренде. Иные времена9
ответить

ЮРА

17 минут назад
Ветераны войны сейчас не в тренде. Иные времена9
ответить

Вам дочери Алсу мало ?

18 минут назад
Занятся нечем.
ответить

За

37 минут назад
Врача!
ответить

Kot Begemot

39 минут назад
Шок! сенсация! Пинкертоны липецкого разлива
ответить

Липа

40 минут назад
Занимаются какой то хренью, как будто больше никаких серьёзных проблем нет.
ответить

Липа

40 минут назад
Занимаются какой то хренью, как будто больше никаких серьёзных пролблем нет.
ответить

Еще в рубрике

«Пожалуйста, примите меры против загорающего таксиста!» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
5
«Пожалуйста, примите меры против загорающего таксиста!» (ФОТО)

13 минут назад

Общество
За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей
#Цены #потребительская корзина #яйца
6
За месяц продуктовая корзина в Липецкой области подорожала на 120 рублей

42 минуты назад

Общество
Водитель маршрутки пролетел пешеходный переход на красный свет
#правила дорожного движения
13
Водитель маршрутки пролетел пешеходный переход на красный свет

сегодня, 11:32

Общество
В Липецкой области началась кампания по выборам губернатора
#выборы
5
В Липецкой области началась кампания по выборам губернатора

сегодня, 11:28

Общество
Должникам направлены досудебные претензии
#ЭкоПром-Липецк
Должникам направлены досудебные претензии

сегодня, 11:00

Общество
Константин Власов: «У нас 100 километров улиц частного сектора находится в грунте. Это недопустимо»
#дороги #благоустройство
13
Константин Власов: «У нас 100 километров улиц частного сектора находится в грунте. Это недопустимо»

сегодня, 10:50

Общество