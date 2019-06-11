Происшествия

сегодня, 14:58

У наделавшего много шума «захватчика» Сбербанка оказался игрушечный пистолет

5 1237
#ЧП
У наделавшего много шума «захватчика» Сбербанка оказался игрушечный пистолет

Возможно, 42-летний липчанин станет фигурантом всего лишь административного дела.

Как сообщал GOROD48, вчера вечером в зону банкоматов Сбербанка на улице Шерстобитова в Липецке вошел пьяный мужчина с пистолетом, который после разговора с матерью сдался сотрудникам правоохранительных органов.

GOROD48 стало известно, что изъятый пистолет оказался хорошо сделанной репликой оружия.

В Сбербанке мужчина никому не угрожал этой игрушкой (очевидцы, впрочем, говорят, что «захватчик» пугал оружием прохожих на улице перед тем, как войти в помещение банка), ни на кого его не наставлял, никаких требований к работникам банка не предъявлял. Мотивом его неадекватных действий стали алименты списанные с его банковской карты в пользу двух несовершеннолетних детей, живущих с матерью.

При таких обстоятельствах следствие, возможно, квалифицирует после проверки всех обстоятельств происшествия вину липчанина не по Уголовному кодексу, а по Кодексу об административных правонарушениях. Например, по статье "Мелкое хулиганство".
5 1237
#ЧП

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юрок Алтушок.

45 минут назад
Кариподенты город 48, раздули проблему из ничего. Сначала писали чуть ли не террорист был этот мужик, а сейчас сливаются.следующая статья будет о том, что это был вовсе не мужик а маленький мальчик, которому мама купила пистолетик поиграть.
ответить

Мильцонер

46 минут назад
Опять с медалями походу облом.......
ответить

гость

47 минут назад
Закон надо уважать, а не махать своей пукалкой и не пугать ни в чём не виноватых людей.
ответить

ОСА

52 минуты назад
Больше шума
ответить

Смотрящий

58 минут назад
А кого еще могли так тащить ... только пьяного бузитера с репликой ... это уже к эксперту - не ходи! И так уже и каждого алконавта звезд делают ... Хайпуют!
ответить

Еще в рубрике

Обвиняемого в мошенничестве липчанина посадили в одну камеру с убийцами
#мошенничество #следственный изолятор
12
Обвиняемого в мошенничестве липчанина посадили в одну камеру с убийцами

сегодня, 14:06

Происшествия
В Липецке мужчина едва не стал жертвой ужина
#пожар
1
В Липецке мужчина едва не стал жертвой ужина

сегодня, 12:55

Происшествия
Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»
#Авария #ДТП
14
Мопед загорелся после столкновения с «Шевроле»

сегодня, 12:34

Происшествия
В Липецке жара убила 60-летнего мужчину
61
В Липецке жара убила 60-летнего мужчину

сегодня, 12:17

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и автобуса пострадала женщина-водитель
#авария #ДТП
10
В столкновении «ВАЗа» и автобуса пострадала женщина-водитель

сегодня, 08:52

Происшествия
На Советской столкнулись автобус и легковой автомобиль
#авария #ДТП
29
На Советской столкнулись автобус и легковой автомобиль

вчера, 23:24

Происшествия