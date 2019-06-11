У наделавшего много шума «захватчика» Сбербанка оказался игрушечный пистолет

Возможно, 42-летний липчанин станет фигурантом всего лишь административного дела.

Как сообщал GOROD48, вчера вечером в зону банкоматов Сбербанка на улице Шерстобитова в Липецке вошел пьяный мужчина с пистолетом, который после разговора с матерью сдался сотрудникам правоохранительных органов.



GOROD48 стало известно, что изъятый пистолет оказался хорошо сделанной репликой оружия.



В Сбербанке мужчина никому не угрожал этой игрушкой (очевидцы, впрочем, говорят, что «захватчик» пугал оружием прохожих на улице перед тем, как войти в помещение банка), ни на кого его не наставлял, никаких требований к работникам банка не предъявлял. Мотивом его неадекватных действий стали алименты списанные с его банковской карты в пользу двух несовершеннолетних детей, живущих с матерью.



При таких обстоятельствах следствие, возможно, квалифицирует после проверки всех обстоятельств происшествия вину липчанина не по Уголовному кодексу, а по Кодексу об административных правонарушениях. Например, по статье "Мелкое хулиганство".