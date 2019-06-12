Общество

31 минуту назад

За праздником в честь Дня России липчане предпочитали смотреть из тени деревьев

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#День России
За праздником в честь Дня России липчане предпочитали смотреть из тени деревьев

В общественной зоне "Городище" прошли праздничные мероприятия в честь Дня России.

Основной площадкой празднования Дня России в Липецке стало общественное пространство "Городище". Праздник здесь начался в 11.00 с торжественного митинга. Зрителей, а эо были в основном бюджетники, на "Городище" пропускали через рамки металлодетекторов и липчане сразу присматривали, где можно спрятаться от солнца. Но те, кто пришел пораньше, уже заняли места в тени старых деревьев. Оставшиеся без мест в тени, укрывались праздничными флажками. Хорошо, что волонтеры раздавали их бесплатно. 

За несколько минут до начала митинга волонтеры развернули триколор размером 30 на 3,5 метра. Правда сделали это за ограждением, тихо и скромно. Кстати о флагах. В этом году на празднике не было вездесущих для подобных мероприятий полотнищ «единоросов». 

Открыли праздник «Казаки России» исполнением государственного гимна. Затем начались традиционные речи.

- Сегодня Россия демонстрирует великий авторитет среди всех стран мира, - заявил вице-губернатор Николай Тагинцев. – Она делает очень большие успехи мировой сцене. А Липецкая область – это маленькая частица в масштабах всей страны. Но она вкладывает огромные ресурсы в развитие Российской Федерации. И мы понимаем, на сколько от каждого их нас зависит благополучие страны.

- Мы должны гордиться не только космосом, спортом и достижениями на мировой арене, но и каждым своим предприятием, домом, двором, - вторил вице-губернатору спикер областного Совета Павел Путилин. – И должны делать все вместе для улучшения комфорта нашей жизни, тоже повторюсь: для квартиры, дома, двора, территории, тротуара. И для этого сегодня есть все возможности.

- Как мы себя вести, как будем себя чувствовать, так будет развивать и жить наша великая страна, - заявил главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков. – Будьте счастливы, радостны и уверены в завтрашнем дне.

После речей прошло вручение государственных и областных наград и благодарностей. А 14 юных липчан, отличившихся в учёбе, спорте, творчестве или общественной деятельности получили из рук руководителей Липецка паспорта.

В принципе, на этом праздник и закончиля: после официальной части бюджетники начали быстро расходиться. Поэтому начало концерта и выступление «Казаков России» проходили при пустеющем "Городище".



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#День России

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