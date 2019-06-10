Происшествия

52 минуты назад

Трамвай по улице 9 Мая запустят сегодня, автотранспорт - завтра

8 558
#гидравлические испытания
Трамвай по улице 9 Мая запустят сегодня, автотранспорт - завтра

В Липецке ударными темпами заделывают поглотивший 5 июня автомобиль «Опель» провал на дороге.

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Как уже сообщал GOROD48, липецкий филиал ПАО «Квадра» взял на восстановление дороги на улице 9 Мая, где днем ранее в ходе гидравлических испытаний напором воды размыло грунт, неделю.

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Однако 6 июня в ходе совещания в мэрии и.о. главы Липецка Евгения Уваркина попросила коммунальщиков ускорить ход восстановительных работ. Руководитель липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило пообещал по мере возможности этому поспособствовать.

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Слово свое «Квадра» сдержала. За минувшие выходные, по данным пресс-службы РСО, подрядная организация уложила взамен худых труб 1967 года выпуска (вот ведь делали в советское время - на века!) сначала металлические гильзы диаметром 530 мм, в которые пропустили две 22-х метровые трубы диаметром 325 мм, по которым пойдет теплоноситель. Как убедился сегодня GOROD48, работы под землей закончены. Сейчас ремонтники восстанавливают полотно автомобильной дороги.

- «Квадра» выполнит работы по восстановлению «дорожно одежды» на месте ремонтных работ в два этапа. Сегодня подрядная организация закончит отсыпку места провала грунта щебнем и утрамбует его. Завтра мы восстановим движение по улице 9 Мая автотранспорта и автобусов муниципального и частных перевозчиков. Только после второго этапа гидравлических испытаний станет ясно, насколько хорошо «Квадра» сделала свое дело. Если целостность труб не будет внушать опасений в надежности отремонтированного участка теплосети, то уже наше муниципальное предприятие уложит на щебень необходимый слой асфальтобетона - эту работу оплатит «Квадра», - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов.

Трамвайное движение, по словам чиновника, будет восстановлено уже сегодня вечером: на месте заделанного провала работники МУП «Горэлектротранс» после обеда уложат новые шпалы и рельсы взамен демонтированных с места работ.
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#гидравлические испытания

Комментарии (8)

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гость

7 минут назад
Буревестник, Как в СССР не жил. Тоже хватало бардачка. Жить было проще. А так же и трубы рвались, и без тепла сидели, и помои в подвалах были. * не пиарились. И на постах жизнеобеспечения сидели спецы!!! А что можно ожидать от менехера - менехерства, но никак ни дела. Как обозвали- так и получается. И у руля - эффективный управленец. Ну был * , сменили на управленца. А когда будет хозяин? Хорошее слово было( не употребляется)- рачительный. В доме нужен хозяин. Не важно, какого размера дом - чем он больше, тем велик хозяин.
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Иван

17 минут назад
заделывают поглотивший 5 июня автомобиль)))
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Троцкий

21 минуту назад
В стране бардак когда у власти заваркины кухаркину и прочие недобитки власовцы и белогвардейцы.
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Пенсионер

24 минуты назад
А Курила ещё не в сизо ?
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гость

25 минут назад
Александр Баранов, Так демонтированные рельсы не все успели сдать(шутка). Есть, вероятно, запас на ремонт имеющихся путей?
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Губерния

25 минут назад
Простите, не понял: сначала уложат рельсы и только потом повторное гидравлическое испытание?
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Александр Баранов

32 минуты назад
Где же МУП «Горэлектротранс» возьмёт новые рельсы и шпалы, если в этом году деньги на их закупку городом не выделялись? Власов вообще понимает, что он несет?
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Буревестник

41 минуту назад
В СССР строили , а сейчас только ремонтируют и бабло в офшоры переводят , как надоел этот белогвардейско-власовско-солженицинский режим.
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