Происшествия
52 минуты назад
Трамвай по улице 9 Мая запустят сегодня, автотранспорт - завтра
В Липецке ударными темпами заделывают поглотивший 5 июня автомобиль «Опель» провал на дороге.
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Как уже сообщал GOROD48, липецкий филиал ПАО «Квадра» взял на восстановление дороги на улице 9 Мая, где днем ранее в ходе гидравлических испытаний напором воды размыло грунт, неделю.
Однако 6 июня в ходе совещания в мэрии и.о. главы Липецка Евгения Уваркина попросила коммунальщиков ускорить ход восстановительных работ. Руководитель липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило пообещал по мере возможности этому поспособствовать.
Слово свое «Квадра» сдержала. За минувшие выходные, по данным пресс-службы РСО, подрядная организация уложила взамен худых труб 1967 года выпуска (вот ведь делали в советское время - на века!) сначала металлические гильзы диаметром 530 мм, в которые пропустили две 22-х метровые трубы диаметром 325 мм, по которым пойдет теплоноситель. Как убедился сегодня GOROD48, работы под землей закончены. Сейчас ремонтники восстанавливают полотно автомобильной дороги.
- «Квадра» выполнит работы по восстановлению «дорожно одежды» на месте ремонтных работ в два этапа. Сегодня подрядная организация закончит отсыпку места провала грунта щебнем и утрамбует его. Завтра мы восстановим движение по улице 9 Мая автотранспорта и автобусов муниципального и частных перевозчиков. Только после второго этапа гидравлических испытаний станет ясно, насколько хорошо «Квадра» сделала свое дело. Если целостность труб не будет внушать опасений в надежности отремонтированного участка теплосети, то уже наше муниципальное предприятие уложит на щебень необходимый слой асфальтобетона - эту работу оплатит «Квадра», - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов.
Трамвайное движение, по словам чиновника, будет восстановлено уже сегодня вечером: на месте заделанного провала работники МУП «Горэлектротранс» после обеда уложат новые шпалы и рельсы взамен демонтированных с места работ.
Однако 6 июня в ходе совещания в мэрии и.о. главы Липецка Евгения Уваркина попросила коммунальщиков ускорить ход восстановительных работ. Руководитель липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило пообещал по мере возможности этому поспособствовать.
Слово свое «Квадра» сдержала. За минувшие выходные, по данным пресс-службы РСО, подрядная организация уложила взамен худых труб 1967 года выпуска (вот ведь делали в советское время - на века!) сначала металлические гильзы диаметром 530 мм, в которые пропустили две 22-х метровые трубы диаметром 325 мм, по которым пойдет теплоноситель. Как убедился сегодня GOROD48, работы под землей закончены. Сейчас ремонтники восстанавливают полотно автомобильной дороги.
- «Квадра» выполнит работы по восстановлению «дорожно одежды» на месте ремонтных работ в два этапа. Сегодня подрядная организация закончит отсыпку места провала грунта щебнем и утрамбует его. Завтра мы восстановим движение по улице 9 Мая автотранспорта и автобусов муниципального и частных перевозчиков. Только после второго этапа гидравлических испытаний станет ясно, насколько хорошо «Квадра» сделала свое дело. Если целостность труб не будет внушать опасений в надежности отремонтированного участка теплосети, то уже наше муниципальное предприятие уложит на щебень необходимый слой асфальтобетона - эту работу оплатит «Квадра», - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Константин Власов.
Трамвайное движение, по словам чиновника, будет восстановлено уже сегодня вечером: на месте заделанного провала работники МУП «Горэлектротранс» после обеда уложат новые шпалы и рельсы взамен демонтированных с места работ.
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Иван
Троцкий
Пенсионер
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Губерния
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Буревестник