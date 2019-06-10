Липчан накормят в долг

X5 Retail Group заявил о желании вести для клиентов сети «Перекресток» цифровые карты, по которым можно будет покупать продукты питания в рассрочку.

На санкт-петербургском международном экономическом форуме оформилась новая реальность: россиян будут кормить в рассрочку. Первой ласточкой новой экономической политики (в России пятый год подряд падают реальные доходы населения) стало подписанное X5 Retail Group (под управлением компании - сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») соглашение о сотрудничестве торговой сети «Перекресток» и БКС Банка. Стороны договорились о запуске карты рассрочки для покупателей сети «Перекресток».



- С помощью таких карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом. Оформление цифровых карт будет производиться в течение трех минут по желанию покупателей, у который в силу каких-то причин на момент похода в магазин не оказалось. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить на кассе паспортные данные и в его мобильном телефоне появится виртуальная карта рассрочки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Х5 Retail Group.



В Х5 Retail Group считают, что карта рассрочки станет альтернативой кредитным картам для покупателей с высокой кредитной нагрузкой. Когда липчане получат возможность покупать еду в долг, в компании не знают, так как конкретных сроков в соглашении между X5 Retail Group и БКС Банком не прописано.



По данным Липецкстата, среднемесячная зарплата за март составила по области (включая малый и средний бизнес, работающий по преимуществу в тени) - 37 517 рублей. Веры такому показателю нет.



Какой процент своих доходов липчане тратят на еду? По данным Росстата, больше 30%. В то же время статистики считают, что если расходы семьи на еду превышают 35% от общего семейного бюджета, то это - признак хронической бедности. Актуальных данных на этот счет по нашему региону в свободном доступе нет: на сайте Липецкстата последние данные о доходах домохозяйств от трудовой деятельности (включая натуральные поступления) - за 2016 год. Тогда такой доход составлял на городскую семью 44 582 рублей в месяц, на сельскую - 36 936 рублей. В том же году в среднем на оплату услуг ЖКХ и на оплату товаров липчане тратили 83% доходов (треть доходов в течение последних нескольких лет жители региона стабильно используют на коммунальные услуги). Заметим, что даже по официальным данным, 9% липчан живут за чертой бедности.



Итак, можно сделать невеселые выводы: после того, как семья потратиться на еду, на неотложные покупки, на оплату услуг ЖКХ, приобретет необходимые лекарства, то денег большей части липчан не остается больше ни на что. Так что ни о каком оживлении потребительского спроса, на что как на драйвер роста экономики надеется правительство страны, не может быть и речи. В этом состоит феномен сугубо российской бедности: при наличии двух работающих родителей семья не имеет возможности ни на накопления, ни на покупки бытовой техники, ни на обновление гардероба, ни на поездки к морю. И грядущая покупка липчанами еды в кредит - это следствие существующей экономической модели развития страны.