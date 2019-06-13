Здоровье

22 минуты назад

Инфаркты, ишемии, сердечно-сосудистая недостаточность — основные причины смерти липчан

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#сердечно-сосудистые заболевания
Инфаркты, ишемии, сердечно-сосудистая недостаточность — основные причины смерти липчан

Жители Липецкой области чаще всего умирали в прошлом году от болезней системы кровообращения. На втором месте — смерти от новообразований. В России основными причинами смертности также являлись болезни системы кровообращения и новообразования, сообщает Росстат. 

В прошлом году в Липецкой области умерли 16 614 человек. Основными причинами смертности в регионе оставались заболевания органов кровообращения: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркты, гипертония, сердечно-сосудистая недостаточность — по этой причине скончались 7 164 человека, или 43%. В целом по стране показатель выше — 47%. Смертность на 100 тысяч населения от проблем органов кровообращения в Липецкой области составила 624,5. Самые высокие показатели смертности от инфарктов, ишемии и гипертонии в Псковской области, где на 100 тысяч населения по этой причине умерли 1 084,5 человек, и в Орловской области (914,8), самый низкие в Ингушетии (149) и Ямало-Ненецком автономном округе (190,4). 

Новообразования занимают второе место по причинам смертности населения Липецкой области — за год от них скончались 2 162 жителя региона, или 188,5 на 100 тысяч населения. В России этот показатель выше — 203 умерших на 100 тысяч. 

2 248
#сердечно-сосудистые заболевания

Комментарии (2)

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Максим

2 минуты назад
НЛМК - основной убийца липчан. Липецк - одна сплошная промзона с присущей ей депрессивностью и безвыходностью.
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777

15 минут назад
лучше скоропостижно скончаться и желательно в возрасте 60+ чем лежать как овощ и в потолок смотреть обременяя детей.
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