Общество

сегодня, 11:28

В Липецкой области началась кампания по выборам губернатора

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#выборы
В Липецкой области началась кампания по выборам губернатора

11 июня начался период выдвижения кандидатов на пост главы администрации Липецкой области. Постановления о выборах главы администрации региона и дополнительных выборах в облсовет и горсовет Липецка опубликованы в «Липецкой газете». Таким образом был дан официальный старт кампаниям. Голосование состоится 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, кроме губернатора, изберут депутата Липецкого областного Совета по одномандатному избирательному округу №24, депутатов Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№3, 20, депутата Данковского горсовета по двухмандатному округу №5, депутата Лебедянского горсовета по одномандатному округу №11.

8 сентября пройдет выборы депутатов сельсоветов по единым многомандатным округам (Добринский район: сельсоветы Березнеговатский, Добринский; Лев-Толстовский район: сельсоветы Новочемодановский, Первомайский; Тербунский район: сельсоветы Тербунский, Тербунский Второй). Соответствующие решения о назначении избирательных кампаний также были опубликованы в местных газетах.

Выборы главы администрации Липецкой области охватят весь регион. Проголосовать смогут свыше 932 тыс избирателей. Дополнительные выборы в облсовет пройдут на территории Краснинского и Становлянского районов, а также семи сельсоветов Задонского района (Болховской, Бутырский, Верхнестуденецкий, Донской, Скорняковский, Тимирязевский, Хмелинецкий). Здесь в списках избирателей будут значиться около 34 тыс избирателей. Своих депутатов в Липецке смогут избрать 21,5 тыс человек.

Начавшийся 11 июня период выдвижения кандидатов продлится месяц. В течение этого же времени средства массовой информации, типографии и индивидуальные предприниматели могут подать уведомления о своем желании предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных предвыборных материалов, а также по изготовлению печатной агитпродукции. На выборах регионального уровня уведомления следует направлять в избирательную комиссию Липецкой области, муниципального уровня – в избирком, организующий конкретную кампанию.

На заседании областного избиркома утверждены календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов главы администрации области и депутата Липецкого облсовета, порядок приема и проверки документов, представляемых в комиссию кандидатами на должность главы региона. Была сформирована рабочая группа по приему документов и проверке соблюдения порядка выдвижения кандидатов. В частности, группа проверит достоверность подписей, представленных в листах поддержки кандидата, подготовит к опубликованию сведения о доходах и об имуществе, об обязательствах имущественного характера зарегистрированных кандидатов и их супругов.

Для обеспечения равных условий при выдвижении списков кандидатов, выдвижении и регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Липецкого облсовета по одномандатному избирательному округу №24 избирательная комиссия Липецкой области установила собственный график работы по приему документов, а также график территориальной избирательной комиссии Становлянского района, на которую возложены полномочия окружного избиркома.

Избирательная комиссия Липецкой области:

будние дни – с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;

выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов без перерыва;

6 июля 2019 года – день, в который истекает срок представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, и иных документов избирательного объединения – с 9.00 до 24.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия Становлянского района:

будние дни – с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;

выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов без перерыва;

11 июля 2019 года – день, в который истекает срок для выдвижения кандидата, – с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов;

14 июля 2019 года – день, в который истекает срок для представления документов для регистрации кандидата, – с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

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#выборы

Комментарии (5)

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Пенсионерки

4 минуты назад
проголосуют конечно за Уваркину,они знают только Путина и его выдвиженцев .
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Вороватые, чмошные, продырявленные,

28 минут назад
Избирптель, изрыгающие говно изо рта-за едерастов. Ура, чуваки!
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♣Не понимаю♣

29 минут назад
Мне эта тема уже не просто неинтересна, а уже даже до безобразия противна. Зачем засирать мозги народу и тратить огромные деньги на предвыборную агитацию и на сами выборы, когда заранее всё известно. Сообщили бы, кто назначен на должность и всё, без лишних затарат и головомойки, а то кричат, что денег в бюджете не хватает, но на всякую дребедень откуда то находятся. Тфу, как надоеди.
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Прохожий

46 минут назад
Вот и подошло время Алтухову спеть свою лебединую песТню. Музыка и слова уже написаны.
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Избирптель

52 минуты назад
Сирые, убогие, недоношенные, волочащие ножку, пускающие слюни и писающие в штаны, прочие обездоленные-за коммунистов, ура товарищи!!!
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