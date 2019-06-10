29 минут назад
В Липецкой области запустят автоматическую систему определения бедных
Пенсионный Фонд России протестирует в восьми регионах страны систему автоматического выявления бедности. При успешной реализации проект распространят на всю Россию.
Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
Его цель, по словам Дроздова, — снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
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