Общество

29 минут назад

В Липецкой области запустят автоматическую систему определения бедных

10 388
#бедность #социальная помощь
В Липецкой области запустят автоматическую систему определения бедных

Пенсионный Фонд России  протестирует в восьми регионах страны систему автоматического выявления бедности. При успешной реализации проект распространят на всю Россию.

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Эксперимент пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

Его цель, по словам Дроздова, — снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов.

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

10 388
#бедность #социальная помощь

Комментарии (11)

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4 секунды назад
система будет автоматически распознавать малообеспеченных граждан. В состав системы так же включены автоматические ямы-ловушки с кольями. Победа над бедностью не за горами.
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Любопытный

2 минуты назад
Если человек получает 15.000, а ему для выживания надо 20.000, то дефицит составляет 5.000 и для причисления его к "бедным" потребуется анализ прочих параметров, Если человек получает 15.000.000, а ему для * для себя, всех законных и незаконных жен, любовниц, чад, яхт, вилл на Адреатике, в Испании и Омане требуется 2.000.000.000, то дефицит составляет 1.885.000.000, и он, безусловно, должен быть отнесен к категории очень бедных!
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Житель

9 минут назад
Какой бред, оцифруют они. В окно поглядите. И что потом с этими данными делать, как конкретно без "путинских прорывов" помогут этим людям в гулал с глаз долой?
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ВОТ Я честно -ИНВАЛИД

10 минут назад
И у меня пенсия + ЕДВ = 13 тыщь чистыми + копеечная монетизация за ЖКХ и все ! Вот я в какую нишу встраиваюсь ? Неужели я отношусь к среднему классу ?! ахах !
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ujcnm

11 минут назад
у главы пенсионного фонда недвижимости – на миллиард рублей. Дроздов владеет тремя квартирами в центре Москвы: семикомнатной в районе Патриарших прудов, стоимость которой оценивается примерно в 490 миллионов рублей, и еще двумя – в пешей доступности от нее, в доме на улице Долгоруковская, общей стоимостью 60 миллионов рублей. Официально квартиры на Долгоруковской записаны на мать и тестя Дроздова. Кроме того, на жену главы Пенсионного фонда записаны два места в подземном гараже стоимостью по 4 миллиона рублей за каждое, и два автомобиля - Mercedes-Benz GL и Lexus LS, общей стоимостью 12 миллионов рублей.
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Серега

18 минут назад
Страна дэбилов
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Гость

19 минут назад
жора, так и пенсию потом получишь соответственно... а виноват будет Путин
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Мимо

21 минуту назад
А это как? Пенсию чиновника плюс минималка простого пенсионера делим пополам и всё в шоколаде ... ух ты, как здорово...
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жора

21 минуту назад
вот вам продукты в рассрочку, цифровизация, определения бедности. а если я специально работаю не официально, чтобы не плотить нолог. э то что получается меня в бедных автоматом запишут? или это создано для того чтобы детей у родителей отбирать? смысл этой штуки в чем заключается? и как интересно они будут стимулировать повышения дохода?! на хорошую работу нас устраивать начнут, все будем начальниками??
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Губерния

21 минуту назад
Неактуально, надо запускать систему определения нищих.
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