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сегодня, 09:39

У «Строймастера» отозвали разрешение на строительство скандальных высоток

25 2193
#точечная застройка #Строймастер
2
У «Строймастера» отозвали разрешение на строительство скандальных высоток

Чтобы получить новый документ, застройщику необходимо собрать новый пакет документов.

Как уже сообщал GOROD48, 7 июня на брифинге прокурор области Константин Кожевников сообщил о том, что в сформированный застройщиком земельный участок под строительство ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина в Липецке попали с нарушениями закона не принадлежащая ему территория площадью 5 соток и городская автомобильная дорога.

- Это земельный участок и дорога должны вернуться в собственность муниципалитета. С учётом этих обстоятельств мы направили представление и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной об устранении нарушений. Процедура предусматривает аннулирование у права собственности застройщика на земельный участок.

И вот реакция мэрии: распоряжением городского департамента градостроительства и архитектуры разрешение на строительство у ООО СЗ «Строймастер» аннулировано.

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- Это означает полный запрет на стройку, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Александр Ковалев.

Означает ли это, что на планах застройщика, вызвавших активное противодействие жителей той части города, где строительная организация хотела возвести две 25-этажки, поставлен крест? Нет. Если СЗ «Строймастер» заново сформирует земельный участок, он сможет вновь обратиться в администрацию Липецка за новым разрешением на строительство.
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#точечная застройка #Строймастер
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Комментарии (25)

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PR

6 минут назад
Я Сосед а вот и другой PR : РжуНимагу...
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Постройте

6 минут назад
PR, на городище
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гость

9 минут назад
Сергей 13, Когда поднимается такая волна - ждите скорой ГРОМКОЙ посадки. Потом пена сдувается на пару-тройку месяцев - все ждут - а не продолжится ли. Так что, всё по назначению, всё управляется и регулируется. И только не надо рассказывать про какую-либо независимость. Только на дерево отлить, да и то можно влететь, минимум - на штраф.
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Я

11 минут назад
PR, кто спорит за архитектуру? Протест совсем в другом, если вы не поняли.
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Сосед

13 минут назад
PR, прежде чем кричать Пусть строят, посмотрите тот клочок земли куда они хотят впихнуть 2 25 этажных дома. Сами завоете, если купите. Надо смотреть в будущее....
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РжуНимагу...

15 минут назад
О! Фотку поменяли на более актуальную...
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РжуНимагу...

17 минут назад
гостья, странно эта тётка бастует! Валяется под забором, как дохлый окунь... Хорошо, ещё не сcaная... :-))
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PR

19 минут назад
Надежда 10.04.2019 14:31 Хочу вместе с семьей переехать в этот район, рынок рядом, развязка удобная. Что если у вас домики, то теперь никто не может ни продать, ни построить рядом.Что за бред!Живите в своих малоэтажках, но не навязывайте никому свое мнение! Я за высокие дома!
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PR

21 минуту назад
Света 10.04.2019 16:12 Век жалобщиков и недовольных! Люди займитесь своим душевным состоянием, семьями и здоровьем! Один негатив по тв, сми, интернету! Да пусть строят ребята, они же не украли у вас ничего! Пусть делают Липецк интереснее. Надеюсь, новая команда будет поддерживать стабильные компании. Иначе, всему бизнесу придет конец, если на каждого жалующего обращать внимание, то можно все закрыть и всех закрыть!
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Застройщикам

25 минут назад
А вы как хотели, я очень рад, что у администрации нашлись рычаги воздействия на строителей, теперь будут советоваться с народом а не давать взятки чиновникам для получения соответствующих разрешений на строительство. Места на акраинах а также ветхого жилья предостаточно, стойте пожалуйста....
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