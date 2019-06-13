Общество
сегодня, 09:39
У «Строймастера» отозвали разрешение на строительство скандальных высоток
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Чтобы получить новый документ, застройщику необходимо собрать новый пакет документов.
Как уже сообщал GOROD48, 7 июня на брифинге прокурор области Константин Кожевников сообщил о том, что в сформированный застройщиком земельный участок под строительство ЖК «Авангард» в переулке Яблочкина в Липецке попали с нарушениями закона не принадлежащая ему территория площадью 5 соток и городская автомобильная дорога.
- Это земельный участок и дорога должны вернуться в собственность муниципалитета. С учётом этих обстоятельств мы направили представление и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной об устранении нарушений. Процедура предусматривает аннулирование у права собственности застройщика на земельный участок.
И вот реакция мэрии: распоряжением городского департамента градостроительства и архитектуры разрешение на строительство у ООО СЗ «Строймастер» аннулировано.
- Это означает полный запрет на стройку, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Александр Ковалев.
Означает ли это, что на планах застройщика, вызвавших активное противодействие жителей той части города, где строительная организация хотела возвести две 25-этажки, поставлен крест? Нет. Если СЗ «Строймастер» заново сформирует земельный участок, он сможет вновь обратиться в администрацию Липецка за новым разрешением на строительство.
- Это земельный участок и дорога должны вернуться в собственность муниципалитета. С учётом этих обстоятельств мы направили представление и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной об устранении нарушений. Процедура предусматривает аннулирование у права собственности застройщика на земельный участок.
И вот реакция мэрии: распоряжением городского департамента градостроительства и архитектуры разрешение на строительство у ООО СЗ «Строймастер» аннулировано.
- Это означает полный запрет на стройку, - сообщил GOROD48 руководитель ведомства Александр Ковалев.
Означает ли это, что на планах застройщика, вызвавших активное противодействие жителей той части города, где строительная организация хотела возвести две 25-этажки, поставлен крест? Нет. Если СЗ «Строймастер» заново сформирует земельный участок, он сможет вновь обратиться в администрацию Липецка за новым разрешением на строительство.
25 2193
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