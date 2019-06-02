У женщин - свои декреты

Итоги недели.

«Хедлайнером» новостной повестки последней недели весны стала и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. Мы еще поговорим о ней, а начнем с первой недели ремонта проспекта Победы.27 мая стал первым рабочим днем после перекрытия участка проспекта Победы - от памятника Танкистам до автовокзала. На минувшей неделе вице-мэр Константин Власов сообщил, что, по расчетам, жителям юго-западной части Липецка на дорогу в другие части города понадобится на 30-60 минут больше. Мы решили опытным путем проверить истинность этого утверждения. И оказалось, что никакого коллапса не случилось: к времени дороги на работу после перекрытия на ремонт проспекта Победы корреспондента GOROD48 на автобусе 27-го маршрута добавилось. На автобус наш сотрудник сел в 7.00.Утренний эксперимент продолжил другой наш журналист, который преодолел этот же путь на автомобиле, стартовав из новых районов на полчаса позже. Что из этого вышло, читайте в публикации. Оказалось, что в мэрии перестарались с расстановками запрещающих дорожных знаков 3.1, которые народ называет «кирпичами». Поэтому эти знаки участники дорожного движения дружно игнорировали. В этот же день случилось неожиданное: и.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин заявил GOROD48, что. И поздно вечером городская администрация выпустила пресс-релиз о том, чтопосле анализа дорожной ситуации и множества соответствующих обращений липчан в органы власти.Это - обнадеживающий знак. Неужели чиновники так быстро учатся на своих ошибках (см.)?В пятницу, 31 мая, на проспекте Победы состоялось ранее анонсированное выездное заседание чиновников во главе с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной. Сотрудники мэрии и представители СМИ увидели, что уже сделал подрядчик, московское ООО «Руслан-1» (см.).- Скоро количество техники увеличится до ста единиц, а количество рабочих возрастет с нынешних пятидесяти человек до ста пятидесяти, - сообщил прораб Егор Сизинцев.GOROD48 поинтересовался у Егора Сизинцева тем, каким образом подрядчик состыкует старое дорожное полотно с двумя новыми полосами по его краям (обычно такие стыки лопаются уже на следующий год после дорожных ремонтов)? Представитель подрядчика пообещал, что новые полосы будут тщательно утрамбованы, потом по ним сможет поездить транспорт, что дополнительно уплотнит слои щебня, песка, гравия и битума. После этого старое и пристыкованное к нему новое полотно дороги перекроют геосеткой, после чего поверх нее накатают усиленный, толщиной в четверть метра, слой асфальтобетона.- Задача одна: восстановить движение автотранспорта по ремонтируемому участку проспекта Победы к 1 сентября, - отметила Евгения Уваркина.Между тем еще один подрядчик мэрии, воронежское ООО «Дорожник», отрапортовал, что: Кирпичной и 40 лет ВЛКСМ.30 мая в Липецком горсовете прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Липецка. На ней рассмотрели два вопроса: о допуске граждан, представивших документы в конкурсную комиссию, и о проверке соответствия гражданина требованиям конкурса и отсутствие ограничений, связанных с участием в конкурсе, в том числе проверку и наличие всех необходимых документов. В итоге- от ворот поворот дали двум безработным: Дмитрию Месяцу и Роману Крысину.В итоге, согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Липецка, в следующий этап прошли семь человек: два муниципальных чиновника (Анатолий Ясенко, заместитель главы Данковского района, и Татьяна Трубачева, заместитель главы Добровского района), два коммерсанта (Татьяна Нечаюк, директор ООО «Флебос», и Дмитрий Голоскоков, начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс»), инженер ЛГЭКа Сергей Чуркин, шоумен и директор школы «Английский ХХI века» Тимур Иоселиани. Ну и, конечно, и.о. главы Липецка (см.).5 июня соискатели представят свою концепцию развития Липецка на ближайшие пять лет.По итогам конкурсная комиссия выберет двух кандидатов. А на внеочередной сессии, 18 июня, городские парламентарии тайным голосованием выберут нового градоначальника. Примечательно, что ранее сообщалось, что сессия состоится 11 июня. Перенос «инаугурации» Евгении Уваркиной - а кто сомневается в том, что депутаты горсовета поддержат именно ее кандидатуру? - связан с тем, что в Липецке 14 июня свою внеочередную конференцию проведет региональное отделение партии «Единая Россия». На ней утвердят кандидата для участия в выборах губернатора региона и главы Липецка. Так что следом за врио губернатора Игорем Артамоновым (глава региона на этой неделе встречался со студентам и преподавателям Липецкого технического университета — см.) пойдет на выборы под синими партийными знаменами и Евгения Уваркина.Кстати, на этой неделе на очередной 50-й сессии Липецкого горсовета Евгения Уваркина впервые с трибуны отчиталась перед депутатами за... экс-мэра Сергея Иванова! И.о. главы Липецка рассказала о результатах деятельности исполнительной ветви власти муниципалитета в 2018 году.Как это было, читайте в публикации- Наша задача - обогнать Москву по благоустройству. Да, это - амбициозная цель, - заявила и.о. главы Липецка.Ранее ориентирами для Липецка чиновники называли Питсбург и Лондон.- Поедем в Урюпинск. В этом городе на 36 тысяч населения - 96 ТОСов. Там самый популярный ТОС - «Баба Люба». Этой женщине 76 лет. Она выиграла президентский грант (каждый такой грант - миллион рублей, - прим. GOROD48), сама освоила компьютер. Мы создаем группу для работы над созданием единого центра, в котором можно будет любому ТОСу, образно говоря, купить лотерейный билет и выиграть грант. От депутатов мы уже пригласили участвовать в ней Екатерину Пинаеву.У Евгении Уваркиной есть желание сформировать департамент для работы с ТОСами и СОСами (такой департамент - территориального управления - в мэрии был до 2016 года, но его разогнал предыдущий глава Липецка Сергей Иванов). И.о. главы Липецка, кстати, повторила некоторые другие идеи, которые были или забыты мэрией (Евгения Уваркина собирается развивать физкультуру в Липецке пуская спортзалы школ во внеурочное время всех желающих: эту идею рпедложил еще во время Михаила Гулевского вице-мэр Антон Курочкин), или сделаны для галочки (созданные еще одним вице-мэром Липецка Анной Шамаевой Советы общественного самоуправления задумывались лишь центрами мобилизации горожан на выборы, не рассчитанными на проявление иных форм гражданской активности).Эта неделя была отмечена вереницей громких назначений и отставок.: 48-летний уроженец Еврейского АО полковник Владимир Овчинников. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ России по Самарской области. Возглавлявший управление с 2013 года генерал-майор Кирилл Грицай переведен на новое место службы.. GOROD48 рассказал о всех руководителях крупнейшей коммунальной компании региона, которая постепенно тонет в пучине разнообразных проблем, порожденных как ее менеджементом, так и неформальными ее руководителями, имеющими удостоверения депутатов горсовета и чиновников администраций города и области.- Анализ показателей общества показывает ухудшение его финансового состояния, - такие слова с трибуны горсовета регулярно произносит председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.Подставь любой год в эту реплику, и не ошибешься!Между тем в прошлом году мэрия отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. Кстати, при увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика стала непрозрачной для контроля извне. Теперь тут ждут нового гендиректора. Который, по слухам, приедет из Москвы.. Ей - 39 лет. По специальности Кабанцова - теплотехник. В отрасли ЖКХ работает с 2004 года. С 2015 года по настоящее время замещала должность начальника отдела эксплуатации коммунального хозяйства департамента ЖКХ. О Кабанцовой можно искренне сказать: специалист!- На Юрия Божко только что Анатолий Сиротин повесили всех собак, и это неправильно. Сколько Божко сделал добра для строительных материалов, никто столько не сделает! Тот же самый бизнес и кооперацию курировал первый заместитель главы региона Юрий Божко. Лучшей кандидатуры, чем Юрий Николаевич, не будет! Он работал прокурором, знает законодательство. Предлагаю всем голосовать за его кандидатуру.Так депутат областного Совета Василий Сазонов из «Единой России» на четверговой сессии презентовал Юрия Божко на должность омбудсмена по правам предпринимателей. В итоге. Кандидатуру «великого пахаря», как о нем отозвался экс-губернатор региона Олег Королев, поддержал 31 депутат из 43 присутствовавших.На этой же сессии. В должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области экс-сенатор, передавшая мандат члена Совета Федерации Олегу Королеву, вступила во второй раз (И.Тихонова в 2011-2014 годах была Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области). Перед этим за ее кандидатуру проголосовали 36 депутатов при одном противнике и одном воздержавшемся (в зале заседания при этом присутствовали 43 парламентария).На этой сессии. Кандидатов на должность главы региона избирателям по-прежнему рекомендуют партии. Поэтому врио губернатора Игорь Артамонов пойдет на выборы от партии «медведей» - он обратился с заявлением в Президиум регионального политсовета «ЕР» о включении его кандидатуры в список кандидатов для предварительного голосования.На этой неделе GOROD48 сообщил, что, а в парке НЛМК заканчивают реставрацию колонной группы. На центральной аллее парка на улице адмирала Макарова уже уложены бордюры, дорожки с одной стороны отсыпаются гранитным щебнем, с другой - уже лежит плитка. Кабели системы освещения укладываются под землю. И не смотря на такой рабочий беспорядок, местные жители идут в парк с детьми. Как будет выглядеть парк НЛМК после реконструкции, показывают развешанные на заборе плакаты.Во вторник GOROD48 сообщил,, разработанную вместе с чиновниками командой агентства территориального брендинга «Амперсанд».- Этой встречей мы даем старт обсуждению реконструкции парка. Ранее свою концепцию развития его территории подготовило столичное КБ «Стрелка». Мы её доработали и хотим с вами обсудить первый этап благоустройства Нижнего парка, чтобы с течением времени перейти на городскую набережную и Зелёный остров, - обратилась к собравшимся в ГДМ «Октябрь» липчанам и.о. главы администрации города Евгения Уваркина.Как проходило обсуждение, читайте в публикации:Первое обсуждение, как говорят чиновники, станет началом дальнейшего диалога с жителями города. Точные места и время встреч будут опубликованы на официальном сайте администрации Липецка.. В соответствии с проектом, разрушенные бетонные плиты заменят на новое покрытие. Будут обустроены пешеходная зона, велодорожка, закольцованная с аллей со стороны проезжей части улицы Ленина, а также беговая дорожка с резиновым покрытием. Кроме того, планируется восстановление освещения, обустройство экологических троп в районе смотровых площадок. Знаковым местом бульвара станет памятник художнику Виктору Сорокину - дань памяти знаменитому липчанину и совместный вклад в благоустройство города творческого сообщества и предпринимателей.Вчера, 1 июня, GOROD48 сообщил, чтоиз-за дождя. В мэрии праздник перенесли на 9 июня.День защиты детей нужно сделать ежедневным. Молодое поколение нуждается в воспитании и любви. Но нет и недели, чтобы GOROD48 не сообщил о преступлениях, жертвами которых становятся дети. Не стала исключением и эта.. В отношении Татьяны Кикиной возбуждено уголовное дело по ст.156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Из объяснений матери тогда еще четверых детей следовало, что когда Вике было примерно 8 месяцев, она с сожителем ушла в магазин, а когда вернулась, старшие дети сказали ей, что у Вики опухла рука. Кикина убедилась, что это так: рука у дочери не шевелилась и не поднималась. К врачу Татьяна не обращалась. Все лечение малышки заключалось в том, что Владимир мазал дочери руку мазью от синяков, которую он называл бадягой. О том, что у Вики может быть перелом, женщина, по ее словам, не думала. А потом ребенка «неосторожно убили» и похоронили между собаками и кошками под деревом.На этой неделе получила продолжение и другая история с многодетной матерью (см.).Наталья всех трех детей родила не в браке. Ее попытались лишить родительских прав, но этого чиновникам не удалось. И вот Евгения Уваркина дала этой женщине, уже имеющей троих детей, еще один шанс. И.о. мэра также нашла предпринимателей, которые помогли многодетной семье. «Вторым шансом» оказалась квартира общей площадью 35,5 кв.м. в селе Ново-Дмитриевка. Благотворители напичкали ее новой мебелью, кухонной утварью и игрушками, а также сделали в ней ремонт. Кстати, сама Наталья была недовольной переменами в жизни. Мол, никакой помощи она ни у кого не просила!Взяв под опеку семью многодетной матери, другая многодетная мать, и.о. главы Липецка, довела историю до промежуточного финиша: вселения Натальи и детей в отремонтированную квартиру. Почему финиш промежуточный? Потому что никто, кроме Евгении Уваркиной, не верит в хэппи-енд.. Его наблюдали над селом Большой Хомутец. По рассказу очевидцев, некоторое время он неподвижно стоял в одной точке, меняя интенсивность свечения. Затем странный объект мгновенно скрылся.А перед зданием Липецкого горсовета вдруг колом встала тротуарная плитка. Увидевшие этот феномен горожане тут же стали гадать, что стало причиной вздыбившегося тротуара. Локальный тектонический разлом? Тогда что стало его причиной? Наезд мэрии на горсовет или наезд депутатов на чиновников? А может, в Липецке следом за чупакаброй завелся крот-мутант или гигантский червь? Или это знамение перед грядущими выборами мэра (см.).. В церковь Архангела Михаила села Ворон-Лозовка Хлевенского района теперь стекаются православные паломники из разных регионов.- Как относиться к мироточию? Я читал, что любое мироточение - утешение пред каким-то скорбями, - говорит настоятель храма отец Диодор.Предлагаем читателям GOROD48 самим подумать, к чему бы это все эти чудеса?