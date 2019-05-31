Политика

сегодня, 11:17

Два кандидата не прошли первый этап конкурса на должность мэра Липецка

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#выборы #глава администрации Липецка
Два кандидата не прошли первый этап конкурса на должность мэра Липецка

Оба не сдали необходимые документы.

Сегодня в Липецком горсовете прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Липецка. На ней рассмотрели два вопроса: о допуске граждан, представивших документы в конкурсную комиссию и о проверке соответствия гражданина требованиям конкурса и отсутствие ограничений, связанных с участием в конкурсе, в том числе проверку и наличие всех необходимых документов.  

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, в конкурсную комиссию поступили данные от девяти человек. Полный пакет необходимых документов предоставили семеро. Так, от Дмитрия Месяца не было ИНН, а Роман Крысин не принес справку об отсутствии административных нарушений.   

В итоге, согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Липецка, в следующий этап прошли семь человек:  

-  Анатолий Ясенко – заместитель главы Данковского района, 1986 г.р. 

-  Тимур Иоселиани – директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века», 1975 г.р. 

- Сергей Чуркин – начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК», 1981 г.р. 

-  Татьяна Трубачёва – заместитель главы Добровского района, 1965 г.р. 

-  Татьяна Нечаюк – директор ООО «Флебос», 1972 г.р. 

-  Евгения Уваркина – и.о. главы Липецка, 1974 г.р.  

-  Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс», 1972 г.р.   

5 июня соискатели представят свою концепцию развития Липецка на ближайшие пять лет.   

По итогам конкурсная комиссия выберет двух кандидатов. А на внеочередной сессии, 18 июня, городские парламентарии тайным голосованием выберут нового градоначальника.   
16 1039
#выборы #глава администрации Липецка

Комментарии (16)

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Перри Мейсон

55 секунд назад
БС, то есть, если Уваркину не победит, вы будете голосовать за Артамонова?
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Изя

4 минуты назад
БС, А я буду голосовать против кандидата о едерастов Артамонова в любом случае. Уваркина-лишний повод против голосования за пуделька.
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БС

5 минут назад
Если победит Уваркина-буду голосовать против Артамонова!
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Едерасты, опомнитесь

9 минут назад
Народ уже на грани. Если взорётся, то вам всё припомнят. И выборы уваркиной в том числе.
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Убейся об стену.

11 минут назад
Елена, Ты за долбо ёбкину ? Пожалей город .
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У тебя язык от лизания

12 минут назад
Время, кухаркиной не стёрся? Эту дуру гнать вслед за пуделем.
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На выборах

20 минут назад
Кухаркина летела бы сраной тряпкой, но тут увы...... Жду сентябрь!
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Липчане

22 минуты назад
Честная подковёрная борьба в липецкой грязи... Удачи не желаем, противно всё это!
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Елена

22 минуты назад
За Уваркину.
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Дед Макар

28 минут назад
Только бы наши слуги не ошиблись с победителем! Желаю ума нашим народным избранникам в этом нелёгком деле
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