Политика
сегодня, 11:17
Два кандидата не прошли первый этап конкурса на должность мэра Липецка
Оба не сдали необходимые документы.
Сегодня в Липецком горсовете прошло первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Липецка. На ней рассмотрели два вопроса: о допуске граждан, представивших документы в конкурсную комиссию и о проверке соответствия гражданина требованиям конкурса и отсутствие ограничений, связанных с участием в конкурсе, в том числе проверку и наличие всех необходимых документов.
Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, в конкурсную комиссию поступили данные от девяти человек. Полный пакет необходимых документов предоставили семеро. Так, от Дмитрия Месяца не было ИНН, а Роман Крысин не принес справку об отсутствии административных нарушений.
В итоге, согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Липецка, в следующий этап прошли семь человек:
- Анатолий Ясенко – заместитель главы Данковского района, 1986 г.р.
- Тимур Иоселиани – директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века», 1975 г.р.
- Сергей Чуркин – начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК», 1981 г.р.
- Татьяна Трубачёва – заместитель главы Добровского района, 1965 г.р.
- Татьяна Нечаюк – директор ООО «Флебос», 1972 г.р.
- Евгения Уваркина – и.о. главы Липецка, 1974 г.р.
- Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс», 1972 г.р.
5 июня соискатели представят свою концепцию развития Липецка на ближайшие пять лет.
По итогам конкурсная комиссия выберет двух кандидатов. А на внеочередной сессии, 18 июня, городские парламентарии тайным голосованием выберут нового градоначальника.
Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, в конкурсную комиссию поступили данные от девяти человек. Полный пакет необходимых документов предоставили семеро. Так, от Дмитрия Месяца не было ИНН, а Роман Крысин не принес справку об отсутствии административных нарушений.
В итоге, согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Липецка, в следующий этап прошли семь человек:
- Анатолий Ясенко – заместитель главы Данковского района, 1986 г.р.
- Тимур Иоселиани – директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века», 1975 г.р.
- Сергей Чуркин – начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК», 1981 г.р.
- Татьяна Трубачёва – заместитель главы Добровского района, 1965 г.р.
- Татьяна Нечаюк – директор ООО «Флебос», 1972 г.р.
- Евгения Уваркина – и.о. главы Липецка, 1974 г.р.
- Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс», 1972 г.р.
5 июня соискатели представят свою концепцию развития Липецка на ближайшие пять лет.
По итогам конкурсная комиссия выберет двух кандидатов. А на внеочередной сессии, 18 июня, городские парламентарии тайным голосованием выберут нового градоначальника.
Комментарии (16)
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