Общество

сегодня, 10:40

В мэрии пересмотрят расстановку дорожных знаков в затронутых ремонтом проспекта Победы микрорайонах

15 1276
#проспект победы
3
В мэрии пересмотрят расстановку дорожных знаков в затронутых ремонтом проспекта Победы микрорайонах

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии будет мониторить ситуацию на "кирпичах" межквартильных выездов до 3 июня.

Загрузка плеера
И.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин встретился сегодня с представителями СМИ прямо на месте начала работ по реконструкции проспекта Победы.

20190527_095545.jpg

В районе остановки "Улица Буденного" тяжелая техника столичного ООО "Руслан-1" активно врывает асфальт и выковыривает бордюры, а чуть дальше, у остановки "Памятник Танкистам" дорожники роют канаву под трубу ливневой канализации.

20190527_095435.jpg

По словам Николая Воронина, подрядчик уже возвел общежитие для своих работников на Сырском Руднике и там же, в промзоне, собирает асфальто-бетонный завод. По мнению чиновника, работы начаты без раскачки, и уже скоро липчане убедятся в мощностях московской организации, которая решила вовсе обойтись без местных субподрядчиков при масштабной реконструкции проспекта Победы.

- По сути, строители заново сделают новую подушку для дороги, которая будет расширена на две полосы - по одной новой с каждой стороны новой дороги. Все коммуникации, которые проложены под дорогой, по возможности будут сетевиками перенесены. Вдоль проезжей части, которая будет сделана с уклоном в обе стороны от осевой линии, появится ливневая канализация. Будет заново смонтировано уличное освещение, - рассказал об основных этапах работ Николай Воронин.

20190527_095615.jpg

И.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка говорит о том, что с некоторой тревогой ждал сегодняшнего утра. Однако транспортного коллапса не случилось: на работу горожане доехали без особых трудностей. Впрочем, без заторов на улицах Стаханова, Меркулова и Водопьянова все же не обошлось. По мнению автомобилистов, живущих в микрорайонах, затронутых реконструкцией проспекта Победы, власти установили уж слишком много "кирпичей" на межквартальных выездах и дорогах-дублерах.

- До 3 июня мы будем мониторить ситуацию, по ходу чего изменим, где необходимо, регулировку движения соответствующими знаками, - ответил на претензии автомобилистов Николай Воронин.
img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
15 1276
#проспект победы
3

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

житель индустриальной

13 минут назад
Александр, да, и Индустриальная превратится в бесконечный поток машин, и будем мы дышать выхлопными газами 24 часа в сутки полгода, на Индустриальной живут люди, нет светофоров и переходов.
ответить

123

24 минуты назад
Мне очень не нравится что сейчас все едут через 20-тый район даже не жители по этому керпич это выход они должны быть свои найдут как заехать и как выехать.
ответить

непонятно

27 минут назад
как мне ехать домой, если кругом кирпичи?...
ответить

Меркулова

28 минут назад
Марина, а я живу на 20-м, и мне хочется попадать домой! ТАК, что никакого СПАСИБО!
ответить

Петрович

33 минуты назад
"уже скоро липчане убедятся в мощностях московской организации" - да уж долго будем вспоминать родителей этих чудо-мастеров, особенно их матерей!
ответить

Марина

34 минуты назад
Не надо никуда убирать кирпичи! На этом районе живут люди!!! Благодаря этим кирпичам наш микрорайон не превратился в один сплошной "путь объезда". Уберут кирпичи и внутри района будет куча машин. объезжающих пробки! Тут ходят гулять дети. Это не автомагистраль! Не должен тут никто пробки объезжать. Правильно сделали, что поставили кирпичи. Спасибо от жителей 20-го микрорайона, что подумали о нас!
ответить

Там

35 минут назад
И так кирпич висит
ответить

Мнение

39 минут назад
Надо закрыть выезд от трц Октябрьский на Водопьянова, так было невозможно ездить, все оттуда лезли кто во второй ряд, а кто вообще в третий для поворота на Папина. Или каждое утро там гайцов ставить. А лучше камеру поставить следящую за этим нарушением и всем штрафы, нормальным людям ехать невозможно, все с правого ряда лезут, а остальные стоят, из за них снижается скорость движения и вместо 15 машин успевают проехать 10, отсюда и пробки.
ответить

Александр

47 минут назад
Уберите блоки на ул. Индустриальная (на подъеме с октябрьского моста)
ответить

007

53 минуты назад
Слышь советчики х...вы я вам бл закрою.пешеходы херовы
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида
#пенсионная реформа
1
В Липецке будут протестовать против пенсионного геноцида

11 минут назад

Общество
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем
#алкоголь
5
Прокурор Липецкой области через Instagram объявил войну незаконной торговле алкоголем

12 минут назад

Общество
Первые пробки и «Гордиев узел» 20-го микрорайона появились в Липецке
#пробки #ремонт дороги #проспект Победы
30
Первые пробки и «Гордиев узел» 20-го микрорайона появились в Липецке

сегодня, 09:53

Общество
Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод
#газопровод
28
Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод

сегодня, 08:00

Общество
Плюс 8 минут пути
#проспект Победы
31
Плюс 8 минут пути

сегодня, 07:54

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
17
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:06

Общество