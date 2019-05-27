сегодня, 10:40
В мэрии пересмотрят расстановку дорожных знаков в затронутых ремонтом проспекта Победы микрорайонах
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии будет мониторить ситуацию на "кирпичах" межквартильных выездов до 3 июня.
В районе остановки "Улица Буденного" тяжелая техника столичного ООО "Руслан-1" активно врывает асфальт и выковыривает бордюры, а чуть дальше, у остановки "Памятник Танкистам" дорожники роют канаву под трубу ливневой канализации.
По словам Николая Воронина, подрядчик уже возвел общежитие для своих работников на Сырском Руднике и там же, в промзоне, собирает асфальто-бетонный завод. По мнению чиновника, работы начаты без раскачки, и уже скоро липчане убедятся в мощностях московской организации, которая решила вовсе обойтись без местных субподрядчиков при масштабной реконструкции проспекта Победы.
- По сути, строители заново сделают новую подушку для дороги, которая будет расширена на две полосы - по одной новой с каждой стороны новой дороги. Все коммуникации, которые проложены под дорогой, по возможности будут сетевиками перенесены. Вдоль проезжей части, которая будет сделана с уклоном в обе стороны от осевой линии, появится ливневая канализация. Будет заново смонтировано уличное освещение, - рассказал об основных этапах работ Николай Воронин.
И.о. председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка говорит о том, что с некоторой тревогой ждал сегодняшнего утра. Однако транспортного коллапса не случилось: на работу горожане доехали без особых трудностей. Впрочем, без заторов на улицах Стаханова, Меркулова и Водопьянова все же не обошлось. По мнению автомобилистов, живущих в микрорайонах, затронутых реконструкцией проспекта Победы, власти установили уж слишком много "кирпичей" на межквартальных выездах и дорогах-дублерах.
- До 3 июня мы будем мониторить ситуацию, по ходу чего изменим, где необходимо, регулировку движения соответствующими знаками, - ответил на претензии автомобилистов Николай Воронин.
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