Общество

35 минут назад

Липчан приглашают на обсуждение концепции развития Нижнего парка

5 184
#Нижний парк
Липчан приглашают на обсуждение концепции развития Нижнего парка


В Городском Дворце молодежи 30 мая в 18:00 пройдет первое общественное обсуждение благоустройства Нижнего парка. Администрация Липецка совместно с творческой командой проекта городского благоустройства представят концепцию стратегического развития старейшего парка, как ключевого общественного пространства.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в рамках проекта городского благоустройства собрана квалифицированная рабочая группа. В неё вошли представители администрации Липецка, дирекции парка, команды агентства территориального брендинга "Амперсанд" и строительной компании "Глобус групп".

- Парки — это место, где люди могут проводить свободное время, заниматься спортом, отдыхать от суеты и просто наслаждаться природой. Именно поэтому мы продолжаем программу по благоустройству города и теперь хотим создать комфортное общественное пространство в его центре. Призываю горожан прийти на обсуждение и поделиться мнением по поводу того, что именно вы хотели бы видеть в парке и чего вам не хватает, - призвала и.о. главы города Евгения Уваркина.

- Чтобы привлечь горожан в общественные пространства, мало просто уделить внимание благоустройству, озеленению и малым формам. Необходимо создать территории, где появится возможность для комфортного общения и самореализации, места для семейного отдыха и прогулок с детьми, занятий спортом и образования, - говорит глава проекта городского благоустройства Талли Кельми.

Первое обсуждение станет началом дальнейшего диалога с жителями города. В рамках отдельных встреч, которые пройдут в начале июня, специалисты выяснят, как должны выглядеть общественные пространства Липецка, заслушают идеи по благоустройству города. Точные места и время встреч будут опубликованы на официальном сайте администрации Липецка.

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#Нижний парк

Комментарии (5)

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бл..

1 минуту назад
идиоты... помешались на занятиях спортом, установят за откат пару беспонтовых тренажёров чтобы начальству лизнуть... а то что для занятий спортом есть целый, наполовину заброшенный, стадион динамо, никто и не подумает.
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Светлана Григорова

6 минут назад
Уберите пустышку Колю (до назначения - администратора кафе "лимпопо") из директоров парка для начала благоустройства.
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Боднарь

9 минут назад
А при Иванове разве бесконечные проекты и концепции благоустройства Нижнего парка не обсуждались с пафосом?! - ЗАДОЛБАЛИ! Вновьназначенному бездельнику Калимбету захотелось тоже поизображать "общественный дискурс" просто. И с какого рожна вокруг парка Глобус-групп давно крутится? - про честные аукционы по распилу бюджетного бабла и про ВРИО, похоже, не слышали.
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Дрон

9 минут назад
Поставьте там 25 этажи будет красиво , как у нас сейчас принято занимать все при школьные и детские площадки. При этом не думая о народе.
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йож

24 минуты назад
В пекло все ваши концепции. Сколько денег выброшено на ветер(нижний парк)?Кто поедет в Нижний парк заниматься спортом или отдыхать , из новых микрорайонов? Сколько горожан проживает рядом с Нижним парком и регулярно занимается там спортом? Концепцию давно пора изменить и заменить тех, кто ее пишет.
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