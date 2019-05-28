Липчан приглашают на обсуждение концепции развития Нижнего парка





В Городском Дворце молодежи 30 мая в 18:00 пройдет первое общественное обсуждение благоустройства Нижнего парка. Администрация Липецка совместно с творческой командой проекта городского благоустройства представят концепцию стратегического развития старейшего парка, как ключевого общественного пространства.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в рамках проекта городского благоустройства собрана квалифицированная рабочая группа. В неё вошли представители администрации Липецка, дирекции парка, команды агентства территориального брендинга "Амперсанд" и строительной компании "Глобус групп".



- Парки — это место, где люди могут проводить свободное время, заниматься спортом, отдыхать от суеты и просто наслаждаться природой. Именно поэтому мы продолжаем программу по благоустройству города и теперь хотим создать комфортное общественное пространство в его центре. Призываю горожан прийти на обсуждение и поделиться мнением по поводу того, что именно вы хотели бы видеть в парке и чего вам не хватает, - призвала и.о. главы города Евгения Уваркина.



- Чтобы привлечь горожан в общественные пространства, мало просто уделить внимание благоустройству, озеленению и малым формам. Необходимо создать территории, где появится возможность для комфортного общения и самореализации, места для семейного отдыха и прогулок с детьми, занятий спортом и образования, - говорит глава проекта городского благоустройства Талли Кельми.



Первое обсуждение станет началом дальнейшего диалога с жителями города. В рамках отдельных встреч, которые пройдут в начале июня, специалисты выяснят, как должны выглядеть общественные пространства Липецка, заслушают идеи по благоустройству города. Точные места и время встреч будут опубликованы на официальном сайте администрации Липецка.



