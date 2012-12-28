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сегодня, 13:56

В Липецком округе в ДТП пострадали водитель и пассажир «КамАЗа», в Липецке — водитель «Лады»

За сутки на дорогах Липецкой области произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека.

26 августа в 19:09 в Липецком округе на дороге «Варваро-Борки-Новодмитриевка» 57-летний водитель «КамАЗа» допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В аварии пострадали водитель и 8-летний пассажир, оба госпитализированы.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в Липецке примерно в 19:22 на улице Гагарина 18-летний водитель автомобиля «Лада–Приора», по предварительным сведениям, не уступил дорогу автобусу марки «Мерседес–Бенц» под управлением 49-летнего водителя.

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Водитель автомобиля «Лада–Приора» госпитализирован.

В 14:00 в Становлянском округе на дороге «Становое-Кириллово-Дмитриевка» 20-летний водитель мотоцикла «Рейсер» допустил его опрокидывание . Мотоциклист доставлялся в медучреждение.
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