Жителям Сокола пообещали не строить во фруктовом саду две 25-этажки

Бывший сад детского дома сделают образцовым сквером.

Сегодня жители улиц Северной и 40 лет Октября Липецка собрались у бывшего детдомовского фруктового сада, чтобы высказать свое недовольство планами администрации Липецка по превращению этой территории в стройплощадку. По словам жильцов, этот земельный участок площадью 27,2 тысяч кв.м. две недели назад был обещан мэрией какому-то застройщику как компенсационный участок за решение им, как инвестором, проблем обманутых дольщиков.- Нам позвонил помощник депутата и сказал, чтобы мы, пока не поздно, собрали подписи жильцов близлежащих домов против строительства на месте сада двух 25-этажных домов, - говорит председатель ТОС дома №37 по улице 40 лет Октября Ольга Семенихина.Ольга Семенихина и другие общественницы быстро обежали своих соседей, собрали несколько сотен подписей и отправили из в мэрию. 28 мая, по словам активистов, в администрации Липецка должны были решить вопрос о переводе земельного участка, занятого садом, в зону жилищного строительства. Поэтому возмущенные люди потребовали встречи с чиновниками, и сегодня в саду ждали начальника управления Правобережным округом мэрии Вячеслава Погорелова. На сегодняшнюю встречу он не явился, но по телефону рассказал вначале Ольге Семенихиной, а затем GOROD48 об изменении взглядов чиновников на эту территорию.- У нас недавно прошли публичные слушания, на которых обсуждалась возможность перевода зоны Р - бывшего детдомовского сада, в зону Ж под жилую застройку. Но после обсуждения с населением от этого намерения мы отказались. Свои суждения насчет будущего сада высказал и врио губернатора Игорь Артамонов. Решено оставить это место в покое. Более того, сад будет обновлен новыми деревьями и станет самым настоящим местом отдыха жителей Сокола, - сообщил GOROD48 Вячеслав Погорелов.Это сообщение собравшиеся на народный сход встретили аплодисментами.Так это или нет, оперативно уточнить в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии не удалось: руководитель ведомства был недоступен для комментариев.