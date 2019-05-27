Общество

сегодня, 17:16

Жителям Сокола пообещали не строить во фруктовом саду две 25-этажки

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#точечная застройка
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Жителям Сокола пообещали не строить во фруктовом саду две 25-этажки

Бывший сад детского дома сделают образцовым сквером.

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Сегодня жители улиц Северной и 40 лет Октября Липецка собрались у бывшего детдомовского фруктового сада, чтобы высказать свое недовольство планами администрации Липецка по превращению этой территории в стройплощадку. По словам жильцов, этот земельный участок площадью 27,2 тысяч кв.м. две недели назад был обещан мэрией какому-то застройщику как компенсационный участок за решение им, как инвестором, проблем обманутых дольщиков.

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- Нам позвонил помощник депутата и сказал, чтобы мы, пока не поздно, собрали подписи жильцов близлежащих домов против строительства на месте сада двух 25-этажных домов, - говорит председатель ТОС дома №37 по улице 40 лет Октября Ольга Семенихина.

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Ольга Семенихина и другие общественницы быстро обежали своих соседей, собрали несколько сотен подписей и отправили из в мэрию. 28 мая, по словам активистов, в администрации Липецка должны были решить вопрос о переводе земельного участка, занятого садом, в зону жилищного строительства. Поэтому возмущенные люди потребовали встречи с чиновниками, и сегодня в саду ждали начальника управления Правобережным округом мэрии Вячеслава Погорелова. На сегодняшнюю встречу он не явился, но по телефону рассказал вначале Ольге Семенихиной, а затем GOROD48 об изменении взглядов чиновников на эту территорию.

- У нас недавно прошли публичные слушания, на которых обсуждалась возможность перевода зоны Р - бывшего детдомовского сада, в зону Ж под жилую застройку. Но после обсуждения с населением от этого намерения мы отказались. Свои суждения насчет будущего сада высказал и врио губернатора Игорь Артамонов. Решено оставить это место в покое. Более того, сад будет обновлен новыми деревьями и станет самым настоящим местом отдыха жителей Сокола, - сообщил GOROD48 Вячеслав Погорелов.

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Это сообщение собравшиеся на народный сход встретили аплодисментами.

Так это или нет, оперативно уточнить в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии не удалось: руководитель ведомства был недоступен для комментариев.
7 746
#точечная застройка
3

Комментарии (7)

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Дядь Рома

37 минут назад
Не спешите радоваться, официального подтверждения от администрации так и не поступило. Но Вы можете самостоятельно обратиться с вопросом или предложением по поводу будущего нашего сада на сайт Игоря Артамонова https://artamonovigor.ru/ или в электронную приёмную администрации Липецкой области https://admlip.ru/internet-reception/message.php Люди, не будьте равнодушными, проявляйте активность.
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Липчанин

49 минут назад
А почему так мало, 25? Начать строить 50, на 25 остановиться и все будут счастливы.
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Липчанин

51 минуту назад
А почему так мало, 25? Начать строить 50, на 25 остановиться и все будут счастливы.
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такСИСТКА анжелика

54 минуты назад
Ванга, пипчане утрутся ! Они все захавают
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такСИСТКА анжелика

55 минут назад
Там надоть комплекс 25 этажек сделать ,место подходящее ,отлично будя сокол вам ,можно ещё в парке навтыкать ваще норм
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Ванга

57 минут назад
Не трогайте сад, если не хотите как в Екатеринбурге
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Юрок Алтушок.

сегодня, 17:23
Жителям Сокола пообещали не строить во фруктовом саду две 25-этажки. Там построят их 5 штук.
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