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сегодня, 16:17
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Смена «капитанов»: у Молодёжного парламента прошла знаковая сессия

Председатель горсовета Евгения Фрай и вице-мэр Липецка Владимир Посульченко высоко оценили работу юных парламентариев.

Сессии Молодёжного парламента при Липецком городском Совете депутатов проходят по всем канонам взрослой политической жизни: с гимном России, кворумом, бюллетенями. Правда, вместо электронных кнопок — поднятые руки. Его главные действующие лица — школьники и студенты, работающая молодёжь в возрасте до 35 лет, которые берут на себя ответственность за общественные проекты, придумывают инициативы, учатся совмещать учёбу с реальной работой на благо города.

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Со вступительным словом к Парламенту обратились спикер горсовета Евгения Фрай, вице-мэр Липецка Владимир Посульченко, заместитель начальника отдела по работе с молодёжью администрации Липецка Алёна Фарафонова, директор Городского молодёжного центра Евгения Топильская, куратор «молодёжки», депутат горсовета Екатерина Пинаева. Парламентариев, многие из которых ещё школьники и студенты, хвалили за свежий незамутнённый взгляд на жизнь, за активную жизненную позицию, реализацию придуманных социальных проектов, колоссальный вклад в развитие добровольчества, вовлечение через личный пример в общественную жизнь друзей и молодёжи — через соцсети и проведённые акции.

А сессия началась как раз с отчёта заместителя председателя Парламента Софьи Атамановой о реализации придуманного «молодёжкой» и поддержанного мэрией и губернатором проекта «Праздник в каждый двор». Само название говорит о желании организаторов вовлечь липчан в позитивные формы досуга, сдружить соседей, особенно в микрорайонах-новостройках, где порой друг друга не знают даже соседи по этажу. Горожанам пришлись по душе организованные кинопоказы старых советских фильмов и мультфильмов, викторины, творческие мастер-классы, песни хором и в формате караоке. За четыре летних сезона такие праздники пришли в 120 дворов, а их участниками стало порядка 4 000 липчан.

— Четыре года — это уже традиция. А традиция, за которой стоят тысячи улыбок детей и благодарность их родителей, это лучшая для нас награда! — так закончила свой отчёт Софья Атаманова.

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Евгения Фрай и Владимир Посульченко тепло отозвались о живом формате таких мероприятий. Молодёжи рекомендовали не сбавлять темпа, попросили подумать над расширением формата «Праздника в каждый двор» за счёт новых форм взаимодействия с горожанами.

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Словами благодарности дело не закончилось. Председатель горсовета и вице-мэр вручили благодарственные письма самым заметным молодым парламентариям.

Сегодняшний день стал знаковым для 13-го созыва Молодёжного парламента, ведь по разным причинам личного характера его председатель Анастасия Шипилова и один из заместителей Овсеп Овсепян решили сложить полномочия, как и ещё шесть их коллег. Поэтому нужно было провести выборы нового руководства «молодёжки», а также долить свежей крови через перевод в Парламент из числа стажёров восьми новых членов. И тут также всё было по-взрослому: с бюллетенями, кабинкой и урной для тайного голосования.

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— Я отдала работе в Молодёжном парламенте 5,5 лет. Полученный опыт для меня бесценен. Спасибо тем, кто буквально вёл меня за руку — Евгении Фрай, Екатерине Пинаевой, моим заместителям Овсепу и Софье. Всем им я могла позвонить даже ночью! — взволнованно сказала выпускница Липецкого государственного педагогического университета Анастасия Шипилова, у которой начинается новая страничка её жизни, семейная.

— Мне очень грустно, ведь я ухожу из «молодёжки», где проработал три года. Спасибо вам всем за нашу совместную работу. Отдельная благодарность — председателю горсовета Евгении Валерьевне и нашему куратору Екатерине Алексеевне за то, что они выдержали наш напор, а мы были очень активны. Спасибо вам за то, что вы помогли нам раскрыться, сформироваться как личностям, — сказал в своём прощальном слове Овсеп Овсепян, который теперь будет сотрудничать с Молодёжным парламентом епе член Общественного совета при председателе Липецкого горсовета.

Выборы нового председателя «молодёжки» были альтернативными. Анастасия Шипилова предложила на свою должность награждённых Благодарственным письмом спикера горсовета и мэра города студентку 1-го курса Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Софью Атаманову и студента 1-го курса Липецкого педагогического университета Льва Поспехова.

Каждый из них выступил со своей презентацией видения будущего Молодёжного парламента. Проработавшая в «молодёжке» четыре года девушка сделала ставку на продвижение новых инициатив по благоустройству Липецка и поддержку IT-проектов. Парень, который создал замеченный властью проект «Предпринимательству — да», акцентировал свою презентацию на развитии инициатив в продвижении ЗОЖ, профориентации подрастающего поколения, в общественной работе. Кандидат хотел бы увеличить узнаваемость Молодёжного парламента в соцсетях, сделав его работу максимально открытой для общественности. «Каждый, кто хочет, должен легко предложить свою идею на обсуждение и поучаствовать в её реализации, если она будет признана востребованной».

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Каждому кандидату их коллеги задали вопросы. Например, Атаманову похвалили за способность находить средства на реализацию проектов «молодёжки» (на её счету — гранты на 750 тысяч рублей для проведения разных социально значимых акций), а потом спросили, сможет ли она совмещать обучение в президентской академии с работой председателя парламента? Бойкая девушка ответила так:

— Я закончила в этом году школу, успешно сдала ЕГЭ, стала студенткой престижного вуза. Если я сделала всё это, будучи вовлечённой в проекты парламента, то, конечно, смогу совмещать работу в нём и учёбу.

У Поспехова спросили, какие «плюшки» получит молодой человек, если удостоится чести быть амбассадором «молодёжки», там, где он учится или работает? Тот ответил, что главным у такого человека должно быть желание самореализоваться, стать узнаваемым через какие-то полезные обществу дела:

— То же Благодарственное письмо от администрации Липецка или горсовета может быть хорошим стимулом. Мне, например, важно быть участником ярких культурных и общественных событий в Липецке, попасть, так сказать, за их кулисы, что позволено членам Молодёжного парламента.

Пока шло голосование, Евгения Фрай дала GOROD48 высокую оценку работе своих молодых коллег:

— Не буду говорить красивых слов, что мы готовим себе замену в лице молодых парламентариев. Скажу другое: это уникальные юноши и девушки! Да, никуда не деться без структуры Молодёжного парламента, которую они скопировали у нас, но у них есть другое: радость жизни, энергичность, хорошо проработанная инициативность, свежий взгляд на проблемы. Пусть они иногда находятся в розовых очках, но… без мечты, без полёта фантазии нет живого человека. Нам, взрослым, во многом нужно с них брать пример.

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По итогам подсчёта бюллетеней новым председателем «молодёжки» стала Софья Атаманова, за которую проголосовали 17 её коллег. С её подачи были выбраны, опять-таки на альтернативной основе, с работающим в департаменте развития территории самовыдвиженцем Даниилом Ткачевым, два новых заместителя председателя. Ими стали Лев Поспехов и Ангелина Белова.

— Главное — не должность. Она лишь увеличивает меру ответственности. Вам нужно будет возглавить орган, где высоко поднята планка вами и вашими предшественниками. Софья, вы были суперактивным заместителем председателя «молодёжки». Желаю вам и вашим коллегам не потерять такого запала. Просьба одна: правильно распределяйте своё время! — посоветовали новым руководителям парламента их старшие товарищи из Липецкого горсовета.
Молодежный парламент
Липецкий горсовет
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Комментарии (46)

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Сначала новые
Береги честь смолоду
16 минут назад
Шипилова как бы составляла конкуренцию пинаевой на т н праймериз.
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Сюр в чистом виде
33 минуты назад
На них больше бюджетных денег ушло, в виде грамоток, цветочков, электричества, чем они пользы принесли.
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смех
34 минуты назад
Алекс, так не работай бесплатно. Кто тебе это может запретить????
Ответить
смех
39 минут назад
Алекс, так не работай бесплатно. Кто тебе это может запретить????
Ответить
Алекс
44 минуты назад
Уважаемые негативные коментаторы, если вы не знаете о работе молодёжного парламента и думаете поо деньги про принятие законов и прочую чушь, предлагаю ваи поучаствоаать в работе, пишите ваши контакты и вы почуствуете радость работы за просто так.
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Липчанка
36 минут назад
Вопрос: кто работает за бесплатно? Ответ: дурак. Вы там не дураки. У вас есть какая-то вторичная выгода. Поэтому не надо нас держать за дураков. Я лично не верю ни единому вашему слову, парламентарии. И недовольство народа растёт.
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Липчанка
сегодня, 20:40
Мы их выбирали. Имеем право спросить, что они сделали для нас? Есть же ответственность депутатов перед избирателями. Или нет?
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Алекс
41 минуту назад
Кого вы выбирали? Мололожный парламент? Вы в адеквате или Маруся?
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Липчанка
33 минуты назад
Кого вы выбирали? Мололожный парламент? Вы в адеквате или Маруся? Я про горсовет. Ваш молодёжный парламент мне 100 лет не нужен. Все в бирюльки там играете.
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общественник
сегодня, 20:11
Интересно, а сколько законодательных инициатив они разработали. Для справки, работа депутатов - это принятие и разработка законодательных актов с обеспечением контроля за их исполнением. Почему то работу депутатов оценивают за их присутствие и редкие выступления.
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Алекс
сегодня, 20:39
Какие депутаты? Это молрдежный парламент они законы не принимают. На бесплатной основе кинопоказы и прочая деятельность
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Липчанка
сегодня, 20:42
Какие депутаты? Это молрдежный парламент они законы не принимают. На бесплатной основе кинопоказы и прочая деятельность Зачем нужен этот молодёжный парламент? Кино я и дома могу посмотреть. Мне не нужен молодёжный парламент.
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Лаврентий
сегодня, 19:40
Давайте теперь молодежное ФСб сформируем - пусть начинают уже в кабинете начальника сидеть
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Котя
сегодня, 19:25
Что это такое
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Без
сегодня, 19:09
электронных кнопок-это все фикция.Даешь кнопки!
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