Смена «капитанов»: у Молодёжного парламента прошла знаковая сессия

Председатель горсовета Евгения Фрай и вице-мэр Липецка Владимир Посульченко высоко оценили работу юных парламентариев.

Сессии Молодёжного парламента при Липецком городском Совете депутатов проходят по всем канонам взрослой политической жизни: с гимном России, кворумом, бюллетенями. Правда, вместо электронных кнопок — поднятые руки. Его главные действующие лица — школьники и студенты, работающая молодёжь в возрасте до 35 лет, которые берут на себя ответственность за общественные проекты, придумывают инициативы, учатся совмещать учёбу с реальной работой на благо города.Со вступительным словом к Парламенту обратились спикер горсовета Евгения Фрай, вице-мэр Липецка Владимир Посульченко, заместитель начальника отдела по работе с молодёжью администрации Липецка Алёна Фарафонова, директор Городского молодёжного центра Евгения Топильская, куратор «молодёжки», депутат горсовета Екатерина Пинаева. Парламентариев, многие из которых ещё школьники и студенты, хвалили за свежий незамутнённый взгляд на жизнь, за активную жизненную позицию, реализацию придуманных социальных проектов, колоссальный вклад в развитие добровольчества, вовлечение через личный пример в общественную жизнь друзей и молодёжи — через соцсети и проведённые акции.А сессия началась как раз с отчёта заместителя председателя Парламента Софьи Атамановой о реализации придуманного «молодёжкой» и поддержанного мэрией и губернатором проекта «Праздник в каждый двор». Само название говорит о желании организаторов вовлечь липчан в позитивные формы досуга, сдружить соседей, особенно в микрорайонах-новостройках, где порой друг друга не знают даже соседи по этажу. Горожанам пришлись по душе организованные кинопоказы старых советских фильмов и мультфильмов, викторины, творческие мастер-классы, песни хором и в формате караоке. За четыре летних сезона такие праздники пришли в 120 дворов, а их участниками стало порядка 4 000 липчан.— Четыре года — это уже традиция. А традиция, за которой стоят тысячи улыбок детей и благодарность их родителей, это лучшая для нас награда! — так закончила свой отчёт Софья Атаманова.Евгения Фрай и Владимир Посульченко тепло отозвались о живом формате таких мероприятий. Молодёжи рекомендовали не сбавлять темпа, попросили подумать над расширением формата «Праздника в каждый двор» за счёт новых форм взаимодействия с горожанами.Словами благодарности дело не закончилось. Председатель горсовета и вице-мэр вручили благодарственные письма самым заметным молодым парламентариям.Сегодняшний день стал знаковым для 13-го созыва Молодёжного парламента, ведь по разным причинам личного характера его председатель Анастасия Шипилова и один из заместителей Овсеп Овсепян решили сложить полномочия, как и ещё шесть их коллег. Поэтому нужно было провести выборы нового руководства «молодёжки», а также долить свежей крови через перевод в Парламент из числа стажёров восьми новых членов. И тут также всё было по-взрослому: с бюллетенями, кабинкой и урной для тайного голосования.— Я отдала работе в Молодёжном парламенте 5,5 лет. Полученный опыт для меня бесценен. Спасибо тем, кто буквально вёл меня за руку — Евгении Фрай, Екатерине Пинаевой, моим заместителям Овсепу и Софье. Всем им я могла позвонить даже ночью! — взволнованно сказала выпускница Липецкого государственного педагогического университета Анастасия Шипилова, у которой начинается новая страничка её жизни, семейная.— Мне очень грустно, ведь я ухожу из «молодёжки», где проработал три года. Спасибо вам всем за нашу совместную работу. Отдельная благодарность — председателю горсовета Евгении Валерьевне и нашему куратору Екатерине Алексеевне за то, что они выдержали наш напор, а мы были очень активны. Спасибо вам за то, что вы помогли нам раскрыться, сформироваться как личностям, — сказал в своём прощальном слове Овсеп Овсепян, который теперь будет сотрудничать с Молодёжным парламентом епе член Общественного совета при председателе Липецкого горсовета.Выборы нового председателя «молодёжки» были альтернативными. Анастасия Шипилова предложила на свою должность награждённых Благодарственным письмом спикера горсовета и мэра города студентку 1-го курса Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Софью Атаманову и студента 1-го курса Липецкого педагогического университета Льва Поспехова.Каждый из них выступил со своей презентацией видения будущего Молодёжного парламента. Проработавшая в «молодёжке» четыре года девушка сделала ставку на продвижение новых инициатив по благоустройству Липецка и поддержку IT-проектов. Парень, который создал замеченный властью проект «Предпринимательству — да», акцентировал свою презентацию на развитии инициатив в продвижении ЗОЖ, профориентации подрастающего поколения, в общественной работе. Кандидат хотел бы увеличить узнаваемость Молодёжного парламента в соцсетях, сделав его работу максимально открытой для общественности. «Каждый, кто хочет, должен легко предложить свою идею на обсуждение и поучаствовать в её реализации, если она будет признана востребованной».Каждому кандидату их коллеги задали вопросы. Например, Атаманову похвалили за способность находить средства на реализацию проектов «молодёжки» (на её счету — гранты на 750 тысяч рублей для проведения разных социально значимых акций), а потом спросили, сможет ли она совмещать обучение в президентской академии с работой председателя парламента? Бойкая девушка ответила так:— Я закончила в этом году школу, успешно сдала ЕГЭ, стала студенткой престижного вуза. Если я сделала всё это, будучи вовлечённой в проекты парламента, то, конечно, смогу совмещать работу в нём и учёбу.У Поспехова спросили, какие «плюшки» получит молодой человек, если удостоится чести быть амбассадором «молодёжки», там, где он учится или работает? Тот ответил, что главным у такого человека должно быть желание самореализоваться, стать узнаваемым через какие-то полезные обществу дела:— То же Благодарственное письмо от администрации Липецка или горсовета может быть хорошим стимулом. Мне, например, важно быть участником ярких культурных и общественных событий в Липецке, попасть, так сказать, за их кулисы, что позволено членам Молодёжного парламента.Пока шло голосование, Евгения Фрай дала GOROD48 высокую оценку работе своих молодых коллег:— Не буду говорить красивых слов, что мы готовим себе замену в лице молодых парламентариев. Скажу другое: это уникальные юноши и девушки! Да, никуда не деться без структуры Молодёжного парламента, которую они скопировали у нас, но у них есть другое: радость жизни, энергичность, хорошо проработанная инициативность, свежий взгляд на проблемы. Пусть они иногда находятся в розовых очках, но… без мечты, без полёта фантазии нет живого человека. Нам, взрослым, во многом нужно с них брать пример.По итогам подсчёта бюллетеней новым председателем «молодёжки» стала Софья Атаманова, за которую проголосовали 17 её коллег. С её подачи были выбраны, опять-таки на альтернативной основе, с работающим в департаменте развития территории самовыдвиженцем Даниилом Ткачевым, два новых заместителя председателя. Ими стали Лев Поспехов и Ангелина Белова.— Главное — не должность. Она лишь увеличивает меру ответственности. Вам нужно будет возглавить орган, где высоко поднята планка вами и вашими предшественниками. Софья, вы были суперактивным заместителем председателя «молодёжки». Желаю вам и вашим коллегам не потерять такого запала. Просьба одна: правильно распределяйте своё время! — посоветовали новым руководителям парламента их старшие товарищи из Липецкого горсовета.