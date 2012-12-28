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Общество
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сегодня, 14:14
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Мэра Липецка удивили цементные заплатки в местах раскопок на улице Первомайской
Михаил Щербаков поручил руководителям департамента дорожного хозяйства и благоустройства разобраться с «новыми технологиями» прокладывающей водопровод компании.
Заказчик прокладки водопровода сообщил GOROD48, что эти бетонные латки — подготовленное основание под устройство асфальтобетонного покрытия, которое после ухода с объекта компании-подрядчика уложат профессиональные дорожники. «Бетонная смесь специального состава необходима для дополнительной фиксации расклинцованного щебеночного основания». В свою очередь, у заказчика дорожных ремонтов, управления главного смотрителя Липецка, крайне удивились этой технологии. «Будем встречаться с представителями подрядчика, может они посвятят нас в эту тайну».
Потом пришел через удивиться мэру. Михаил Щербаков поручил руководству департамента дорожного хозяйства и благоустройства разобраться с «технологиями» прокладывающей водопровод компании. И заставить ее сдать места раскопок дорожникам в приемлемом качестве.
— Мы встретились на месте проведения работ по прокладке водопровода с представителями заказчика и подрячика, указали им на необходимость восстановления мест раскопок по ГОСТу: с послойной укладкой песка и щебня с их проливкой водой и последующим механическим уплотнением этих материалов. Подрядчик ресурсоснабжающей организации заверил нас, что снимет бетонные нашлепки с тех мест, где они есть, и уплотнит песок и щебень должным образом. Задача подрядчика — как можно качественно подготовить основание дороги под укладку новый асфальта, чтобы избежать в местах раскопов просадку нового покрытия, — прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин.
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