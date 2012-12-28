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3060
сегодня, 14:14
26

Мэра Липецка удивили цементные заплатки в местах раскопок на улице Первомайской

Михаил Щербаков поручил руководителям департамента дорожного хозяйства и благоустройства разобраться с «новыми технологиями» прокладывающей водопровод компании.

На прошлой неделе GOROD48 опубликовал фотографии странных цементных заплаток в местах прокладки водопровода на улице Первомайской. Такое впечатление, что строители просто развели в ведрах цемент и залили песок, которым они засыпали места проколов в дороге, через которые они проталкивают новый 160-миллиметровую трубу.

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Заказчик прокладки водопровода сообщил GOROD48, что эти бетонные латки — подготовленное основание под устройство асфальтобетонного покрытия, которое после ухода с объекта компании-подрядчика уложат профессиональные дорожники. «Бетонная смесь специального состава необходима для дополнительной фиксации расклинцованного щебеночного основания». В свою очередь, у заказчика дорожных ремонтов, управления главного смотрителя Липецка, крайне удивились этой технологии. «Будем встречаться с представителями подрядчика, может они посвятят нас в эту тайну».

Потом пришел через удивиться мэру. Михаил Щербаков поручил руководству департамента дорожного хозяйства и благоустройства разобраться с «технологиями» прокладывающей водопровод компании. И заставить ее сдать места раскопок дорожникам в приемлемом качестве.

— Мы встретились на месте проведения работ по прокладке водопровода с представителями заказчика и подрячика, указали им на необходимость восстановления мест раскопок по ГОСТу: с послойной укладкой песка и щебня с их проливкой водой и последующим механическим уплотнением этих материалов. Подрядчик ресурсоснабжающей организации заверил нас, что снимет бетонные нашлепки с тех мест, где они есть, и уплотнит песок и щебень должным образом. Задача подрядчика — как можно качественно подготовить основание дороги под укладку новый асфальта, чтобы избежать в местах раскопов просадку нового покрытия, — прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин.
ремонт дорог
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Комментарии (26)

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Сначала новые
Липчанка
сегодня, 20:33
Цирк! Просто цирк!
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теперь всем понятно?
сегодня, 18:21
почему улицу Советскую ежегодно капитально одноразово ремонтируют 10-летями? липецкие технологии патамушта!
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чугунные тапки
сегодня, 18:08
чтобы не удивляться кускам арматуры и срезанных труб торчащих повсюду и в местах пешеходных переходов особенно - приобрёл себе чугунную обувь, чего и вам желаю. (ирония)
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Липецкий Вася
сегодня, 18:05
Мэра удивили? А как нас-то все происходящее удивляет - вы даже не представляете!
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Трампусик Симпапусик
сегодня, 17:33
а никого не удивляет ямочный ремонт асфальтной крошкой? весь Липецк засыпали, даже не трамбовали особо и не заливали битумом/смолой. Мало нам щебёнки и арматуры торчащей повсюду?
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деревня
сегодня, 17:30
похоже на коровью лепешку, только это уже реко где можно увидеть. Не понятно откуда только столько молочной продукции в магазинах? Пальма в помощь.
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НКВД
сегодня, 17:01
Кто этого чудо подрядчика нашёл? Пусть он и ковыряет.
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Водитель
сегодня, 16:58
Необходимые работы должны прописаны в договоре. И это отсебячена. Все латки на дорогах просевшие и некоторые по 6-8 раз переделывают и все равно они проседают. Взят туже улицу Неделина вся, в заплатках и везде просевшие эти блины.
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САИ
сегодня, 16:18
Что значит мэр поручил, кому поручать то, если в департаменте дорожного хозяйства одни выпускники пед. института!
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Так как есть
сегодня, 20:38
Не, скорее из мединститута, не а че : временная пломба на дороге.
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Семен дорожник
сегодня, 16:15
Дополнительная фиксация расклинцованного щебеночного основания цементной смесью возможна, но это не универсальный стандарт, а скорее специализированное решение для задач, где критически важна высокая прочность. Это хорошее решение для мест где люки, остановочные павильоны и т.п. Вопрос - хорошо ли уплотнили щебень. А так - везде асфальт провалится, а в этом месте будет монолит
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