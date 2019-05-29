Общество
сегодня, 13:22
Героине истории с брошенными детьми дали ключи от квартиры… во второй раз!
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Жилье женщины отремонтировали благотворители.
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Сегодня и.о. главы Липецка Евгения Уваркина приехала в село Ново-Дмитриевка Липецкого района в гости к семье 24-летней Наташи, матери трех детей, которую она взялась опекать.
История этой опеки берет начало в апреле, когда двух маленьких детей Наташи изъяли из комнаты в общежитии, где они остались одни после того, как их мать отправилась рожать третьего ребенка. После того, как об этом сообщили липецкие медиа, в ситуацию вмешалась федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова. А затем судьбой матери озаботилась и.о. главы Липецка, подруга Анны Кузнецовой. Евгения Уваркина побывала в областном перинатальном центре, где пообщалась с Натальей. А потом побывала на выписке уже многодетной матери из роддома. Тогда Евгения Уваркина призналась, что ей пришлось приложить немало сил, чтобы матери вернули старшего и среднего ребенка (мужчина, которого обнаружили в комнате общежития с мальчиком и девочкой, оказался отцом новорожденного ребенка).
Наталья всех трех детей родила не в браке. В 2017 году управление опеки (попечительства) мэрии обращалось с иском в Правобережный районный суд Липецка о лишении женщины родительских прав на детей 2014-го и 2015-го годов рождения. Суд такое решение принял. Но Наталья опротестовала его в областном суде. И уже областной суд отменил решение суда первой инстанции.
По словам Евгении Уваркиной, женщине с такой сложной судьбой (Наталья выросла в Боринском детдоме) нужен второй шанс. И он предоставлен: все претензии к матери органами опеки и прокуратурой сняты. И.о. мэра также нашла предпринимателей, готовых помочь многодетной семье с ремонтом жилья и решением бытовых проблем. Оказалось, что в 2016 году областные власти приобрели для Натальи однокомнатную квартиру в селе Ново-Дмитриевка, а в Липецке она со своими детьми и сожителем поселилась в общежитии, комнату в котором ей выделяли на время обучения в профессиональном колледже.
Вторым шансом, как выяснил GOROD48, оказалась квартира общей площадью 35,5 кв.м. Благотворители напичкали ее новой мебелью, кухонной утварью и игрушками. Перед этим в ней был сделан ремонт. А сегодня чиновники перевезли сюда на «ГАЗели» имущество Натальи.
Две жительницы соседнего дома, молодые мамы, такие же бывшие дети-сироты, как и Наталья, с завистью наблюдали за чужими хлопотами. «Нам бы кто так помог, как ей!». Женщины были раздосадованы тем, что увидели, считая Наталью недостойной полученной помощи. По их словам, она никогда нормально не обращалась со своими детьми. Соседки рассказывают, как не раз видели лежащих в пеленках на подоконнике квартиры Наташи малышей, как они забирали деток себе на время, пока их мама придет в себя…
- Посмотрите, в каких условиях мы живем! - говорят они.
Жалобы молодых мам касались удручающего состояния их дома, построенного за бюджетный счет. Несмотря на то, что двухэтажке на восемь квартир нет еще и четырех лет, дому уже требуется ремонт. Фундамент растрескался, подвал залит нечистотами, не работают водонагревательные котлы (после жалобы на сайт врио губернатора Игоря Артамонова жильцам дома пообещали заменить технику на новую), ветром поднимает кровлю, в квартирах - плесень, а в подъезде уже осыпалась штукатурка. Вот такое оно, сиротское жилье!
Обе женщины говорят, что по факту в их доме заселены две квартиры, а в доме, куда привезли Наташу с тремя детьми, - три. Остальные сироты, получившие тут жилье, живут на съемных квартирах в Липецке, до которого отсюда - 30 километров. А что тут делать без работы?
- Как только истекут пять лет и я стану собственницей квартиры, продам ее хоть за полмиллиона и куплю себе дом. Об этом мечтают все, кого сюда заселили. Село хорошее. Тут есть и детсад, и школа. Но у нас нет ни клочка земли под огороды, ни работы, - жалуется одна из бывших воспитанниц детдома.
Сама же Наташа выглядела очень усталой. А еще и недовольной переменами в жизни, ведь ее лишили комнаты в липецкой общаге, переселив за город. Свое недовольство она не скрывала ни от соцработницы Липецкой райадминистрации, ни от Ольги Селезневой, начальника Липецкого городского управления опеки и попечительства, ни даже от Евгении Уваркиной. Многодетная мать либо молчала, либо отпускала злобные реплики в адрес органов власти. Мол, никакой помощи она ни у кого не просила.
На что будет жить эта семья? На зарплату сожителя, которого трудоустроили в МУП «Зеленхоз» (сколько он там проработает, неизвестно) и на разные социальные выплаты. Наталья получит 100 000 рублей единовременной выплаты на третьего ребенка (так называемый региональный материнский капитал) и 17 000 рублей выплаты по факту его рождения. Положены ей и 9 000 рублей ежемесячных выплат как матери третьего ребенка. Еще 6 500 рублей мама будет получать каждый месяц до достижения малышом трех лет. По 504 рубля ежемесячно ей будут платить на среднего и старшего ребенка. Положена многодетной матери доплата за детское питание и льготы по оплате услуг ЖКХ (она будет платить треть от начисляемых ей сумм).
Взяв по опеку семью многодетной матери, другая многодетная мать, и.о. главы Липецка довела историю до промежуточного финиша: вселения Натальи и детей в отремонтированную квартиру. Почему финиш промежуточный? Потому что никто, кроме Евгении Уваркиной, не верит в хэппи-енд.
История этой опеки берет начало в апреле, когда двух маленьких детей Наташи изъяли из комнаты в общежитии, где они остались одни после того, как их мать отправилась рожать третьего ребенка. После того, как об этом сообщили липецкие медиа, в ситуацию вмешалась федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова. А затем судьбой матери озаботилась и.о. главы Липецка, подруга Анны Кузнецовой. Евгения Уваркина побывала в областном перинатальном центре, где пообщалась с Натальей. А потом побывала на выписке уже многодетной матери из роддома. Тогда Евгения Уваркина призналась, что ей пришлось приложить немало сил, чтобы матери вернули старшего и среднего ребенка (мужчина, которого обнаружили в комнате общежития с мальчиком и девочкой, оказался отцом новорожденного ребенка).
Наталья всех трех детей родила не в браке. В 2017 году управление опеки (попечительства) мэрии обращалось с иском в Правобережный районный суд Липецка о лишении женщины родительских прав на детей 2014-го и 2015-го годов рождения. Суд такое решение принял. Но Наталья опротестовала его в областном суде. И уже областной суд отменил решение суда первой инстанции.
По словам Евгении Уваркиной, женщине с такой сложной судьбой (Наталья выросла в Боринском детдоме) нужен второй шанс. И он предоставлен: все претензии к матери органами опеки и прокуратурой сняты. И.о. мэра также нашла предпринимателей, готовых помочь многодетной семье с ремонтом жилья и решением бытовых проблем. Оказалось, что в 2016 году областные власти приобрели для Натальи однокомнатную квартиру в селе Ново-Дмитриевка, а в Липецке она со своими детьми и сожителем поселилась в общежитии, комнату в котором ей выделяли на время обучения в профессиональном колледже.
Вторым шансом, как выяснил GOROD48, оказалась квартира общей площадью 35,5 кв.м. Благотворители напичкали ее новой мебелью, кухонной утварью и игрушками. Перед этим в ней был сделан ремонт. А сегодня чиновники перевезли сюда на «ГАЗели» имущество Натальи.
Две жительницы соседнего дома, молодые мамы, такие же бывшие дети-сироты, как и Наталья, с завистью наблюдали за чужими хлопотами. «Нам бы кто так помог, как ей!». Женщины были раздосадованы тем, что увидели, считая Наталью недостойной полученной помощи. По их словам, она никогда нормально не обращалась со своими детьми. Соседки рассказывают, как не раз видели лежащих в пеленках на подоконнике квартиры Наташи малышей, как они забирали деток себе на время, пока их мама придет в себя…
- Посмотрите, в каких условиях мы живем! - говорят они.
Жалобы молодых мам касались удручающего состояния их дома, построенного за бюджетный счет. Несмотря на то, что двухэтажке на восемь квартир нет еще и четырех лет, дому уже требуется ремонт. Фундамент растрескался, подвал залит нечистотами, не работают водонагревательные котлы (после жалобы на сайт врио губернатора Игоря Артамонова жильцам дома пообещали заменить технику на новую), ветром поднимает кровлю, в квартирах - плесень, а в подъезде уже осыпалась штукатурка. Вот такое оно, сиротское жилье!
Обе женщины говорят, что по факту в их доме заселены две квартиры, а в доме, куда привезли Наташу с тремя детьми, - три. Остальные сироты, получившие тут жилье, живут на съемных квартирах в Липецке, до которого отсюда - 30 километров. А что тут делать без работы?
- Как только истекут пять лет и я стану собственницей квартиры, продам ее хоть за полмиллиона и куплю себе дом. Об этом мечтают все, кого сюда заселили. Село хорошее. Тут есть и детсад, и школа. Но у нас нет ни клочка земли под огороды, ни работы, - жалуется одна из бывших воспитанниц детдома.
Сама же Наташа выглядела очень усталой. А еще и недовольной переменами в жизни, ведь ее лишили комнаты в липецкой общаге, переселив за город. Свое недовольство она не скрывала ни от соцработницы Липецкой райадминистрации, ни от Ольги Селезневой, начальника Липецкого городского управления опеки и попечительства, ни даже от Евгении Уваркиной. Многодетная мать либо молчала, либо отпускала злобные реплики в адрес органов власти. Мол, никакой помощи она ни у кого не просила.
На что будет жить эта семья? На зарплату сожителя, которого трудоустроили в МУП «Зеленхоз» (сколько он там проработает, неизвестно) и на разные социальные выплаты. Наталья получит 100 000 рублей единовременной выплаты на третьего ребенка (так называемый региональный материнский капитал) и 17 000 рублей выплаты по факту его рождения. Положены ей и 9 000 рублей ежемесячных выплат как матери третьего ребенка. Еще 6 500 рублей мама будет получать каждый месяц до достижения малышом трех лет. По 504 рубля ежемесячно ей будут платить на среднего и старшего ребенка. Положена многодетной матери доплата за детское питание и льготы по оплате услуг ЖКХ (она будет платить треть от начисляемых ей сумм).
Взяв по опеку семью многодетной матери, другая многодетная мать, и.о. главы Липецка довела историю до промежуточного финиша: вселения Натальи и детей в отремонтированную квартиру. Почему финиш промежуточный? Потому что никто, кроме Евгении Уваркиной, не верит в хэппи-енд.
33 1651
Врач тебе
Все норм сделали,
Повторяю-
Каждый божий день эта
Я за ПУТИНА !
Наталья
Соседка
За всех не скажу, но большинство.
Я
А когда выборы Уваркиной?