«Кирпичи» на дублере проспекта Победы закроют

Сегодня вечером после анализа дорожной ситуации, а также множества обращений жителей в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства было принято решение спрятать под черную пленку знаки запрещающие въезд на второстепенные дороги, которые идут параллельно проспекту Победы в границах 20-го и 21-го микрорайонов.

Это позволит горожанам уже с 8:00 вторника, 28 мая, проезжать от улицы Катукова до улицы Водопьянова.



Стоит отметить, что после этого специалисты продолжат изучать движение транспорта на данном участке. Если ситуация ухудшится, то знаки "въезд запрещён" вновь откроют.



Напомним, что 26 мая был закрыт на реконструкцию участок проспекта Победы между площадями Танкистов и Кольцевой. Дорожники пообещали, что дорога будет отремонтирована до конца лета, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

