В Липецкой области замироточили в храме кресты, евангелие, чаши для причастия и иконы

В церковь Архангела Михаила села Ворон-Лозовка Хлевенского района стекаются православные из разных регионов

Церковь села Ворон-Лозовка за 137 лет своего существования повидала всякое – богомольцев, горести и беды революционных лихолетий, безбожников ее закрывавших и разграблявших, но чудеса здесь стали происходить уже в наше время. Три года назад в храме, настоятель которого молодой иеромонах Диодор, замироточила икона. Но это продлилось недолго. А 25 мая этого замироточили сразу несколько икон, и, самое интересное, церковная богослужебная утварь – две чаши для причастия, евангелие в металлическом окладе и два латунных креста. Посмотреть на чудо всю эту неделю в Ворон-Лозовку стекаются верующие не только Липецкой области, но Орловской, Воронежской и московского региона.Несмотря на то, что журналисты GOROD48 приехали в храм во внеслужебное время, далеко в послеобеденное, и церковь была закрыта, у ее ворот стояли пять машин. Причем одна – с московским номером. Ее водитель, москвич Олег, рассказал, что проезжал Елец и Задонск, посетив тамошние храмы, услышал о ворон-лозовском чуде.- Я много слышал о мироточии икон, но никогда не видел этого христианского феномена, и решил полюбопытствовать, - рассказал Олег. – Но вот, правда храм закрыт, и пока не видел. Батюшке звонили другие паломники, он обещал приехать, открыть церковь.Тут же, в ожидании отца Диодора, в тени огромного тополя укрылись от беспощадно палящего сегодня солнца задонский священник с монахиней и прихожанкой. Тоже ждут отца настоятеля.Иеромонах Диодор не заставил себя долго ждать. Оказалось он житель этого села, и приехал быстро.Группу ожидающих отец Диодор проводил в притвор храма, которым огранивается все богослужебное пространство церкви, включая и алтарь. Попутно батюшка рассказывает, что целиком церковь восстанавливается с трудом, поэтому приходится служить в притворе.- Церковь построена в 1882 году. Село было некогда очень богатым, его населяло 13 тысяч человек, а принадлежали здешние угодья предкам писателя Ивана Бунина. Судя по всему это люди были хорошие, так как местные крестьяне никогда не бедствовали и даже одевались ничуть не хуже чем сам барин. А вот после революции их словно подменили. Здешнего священника зверски казнили. Привязали за волосы к лошади и волоком прогнали до соседнего села Вертячье. Батюшка принял мученическую смерть. Потом началось создание колхозов и всех стали загонять в них. В село нагрянули так называемые двадцатипятитысячники, которые стали агитировать всех в колхозы. Один из них забрался на табурет и стал «толкать» пламенную речь. Два служителя церкви, пономари Тихон и Спиридон, еще не забыли казнь священника, и решили его остановить. Один из них выбил ногой табурет, агитатор упал и… умер. Конечно, того парня-пономаря, Спиридона схватили, и посадили в тюрьму. А потом храм закрыли. Но не стали разрушать, а устроили в нем зернохранилище. Это и спасло церковь от разрушения.Всех пришедших во внеурочное время верующих отец Диодор в храме благословил и желающим раздал миро.- Раньше здесь мироточила одна икона, но периодически. А вот 25 мая я зашел в алтарь и обратил внимание, что покрывало святого престола сырое. Наутро пришел, смотрю – два креста, и две чаши для причастия покрыты капельками мира. Кресты положил на поднос, и вскоре он весь заполнился миром. Затем заметил миро на металлическом окладе богослужебного Евангеля. А потом в храме увидел, что мироточат несколько икон, в том числе жен-мироносиц, которая недавно вернулась в храм. Эта икона до революции находилась здесь, при разграблении церкви ее кто-то из местных жителей забрал себе, и вот потомки не так давно вернули икону храму.Как относится к мироточию? – продолжает отец Диодор. - Я читал, что любое мироточение – утешение пред каким-то скорбями. Достаточно вспомнить, и об этом много написано, что в 1941 году иконы массово мироточили во многих московских храмах.На днях в храме Ворон-Лозовки побывал митрополит Липецкий и Задонский Никон.- Митрополит тоже осторожен в оценке происходящего. Верующих он призывал каяться в грехах и стараться жить благочестиво, верить в Бога, всех любить и никого не обижать, так как возможно впереди нелегкие времена и события, что, впрочем в руках, Божьих. Тоже самое он адресовал и священнослужителям, - говорит отец Диодор.Рассказом о мироточии икон и утвари в храме Михаила Архангела отец Диодор не ограничился.- Что касается чудес и знамений, то их в нашей округе немало. Да и в нашей церкви они происходили, говорит иеромонах Диодор. - Например, во время летних пожаров 2010 года на куполе нашего храма появилось изображение женщины. А пожары со стороны Усманского района подходили к нашему селу, все было в дыму. И вдруг, огонь прекратился! Кстати, в соседнем селе Манино уже много лет происходит чудо, о котором вы даже вряд ли когда-то писали. Там лампады в церкви сами зажигаются! Их погасят, уйдут, храм закроют, приходят утром –лампады горят! Так же там самопроизвольно бьют колокола, и из церкви часто слышится, будто ангельский, хор. В то время когда храм закрыт и в нем никого!Журналисты захотели тут же посмотреть еще одно чудо, и поехали в Манино. Но, увы, в церкви никого не было, оказалось, что священник, отец Владислав поехал в Липецк.Как рассказал отец Диодор, о феномене происходящим в Манино как-то прослышали немцы и приехали изучать его.- Целых два автобуса приехали, то ли физики какие-то, то ли химики, то ли геологи. Возможно и те и другие. Их приборы, что они привезли – зашкалили! Но немцы не были верующими, хотя очень удивлялись и даже пожертвовали храму 350 евро. А феномен объяснили каким-то природными явлениями, а под храмом, по их данным, находится какой-то геологический разлом. «Что-то происходит под землей, возможно», - говорили немцы. Им тогда отец Владислав ответил: «Да не под землей происходит ваше «что-то», а на небе!»