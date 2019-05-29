Общество

сегодня, 15:47

В «Быхановом саду» сносят танцплощадку

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#парки #Быханов сад
В «Быхановом саду» сносят танцплощадку

В «Быхановом саду» укладывают плитку, а в парке НЛМК – заканчивают реставрацию колонной группы.

Как рассказал представитель рабочей группы по реконструкции «Быханова сада» Олег Дуров, работы в парке идут полным ходом. В ближайшее время будет окончательно согласован проект его реконструкции и сметная документация.

Пока строители занимаются демонтажем старого асфальтового покрытия, разнообразных конструкций и укладкой новой тротуарной плитки. 

Сегодня в «Быхановом саду» снесли танцплощадку. В то же время от центрального входа в парк и почти до памятника Скороходову уже уложена новая серая плитка.

- И не скажешь, что тысяча квадратных метров, - говорит один из руководителей стройки.

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В такой же камень рабочие облачают одну из тенистых аллей вдоль улицы Гагарина, в других местах повсеместно снимается асфальт. Строители делают это осторожно, так как под покрытием растут корни деревьев. 
На другом конце парка со стороны Тельмана лежит грунт и строительный мусор, который большой экскаватор пересыпает в грузовики. Рядом суетится мужчина средних лет. Перепутав его с рабочими, мы спросили про стройку.

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- Да я не знаю, приехал старые бордюры себе забрать, все равно на свалку отвезут, - рассказал мужчина и начал придумывать погрузочный механизм для прицепа.

Не менее интенсивная работа идет в парке НЛМК. Входная группа из колонн практически отреставрирована. 
- В какой цвет покрасите, - спросили мы у рабочих.

- Таким и останется – белым.

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На центральной аллее парка уложены бордюры, дорожки с одной стороны отсыпаются гранитным щебнем,  с другой – уже лежит плитка. Кабели системы освещения укладываются под  землю. И не смотря на такой рабочий беспорядок, местные жители идут в парк с детьми.

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- Мы уже устали с ними ругаться, - рассказывают рабочие. – Ленты натянем – они их рвут. Говорим, детей пожалейте, все равно идут. А ведь специально для пешеходов от больницы дорогу отсыпали.

Как будет выглядеть парк НЛМК после реконструкции, показывают развешанные на заборе плакаты. Одной из его изюминок должен стать насыпной холм, отчасти напоминающий центральные элементы московского парка Зарядье. Правда, навеса над ним не будет. 

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7 982
#парки #Быханов сад

Комментарии (7)

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Плитка

5 минут назад
И бордюр))) притча во языцах)
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1

24 минуты назад
старого вора надо было сдать ментам, уже совсем страх потеряли !
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7 район

41 минуту назад
Каменный лог тоже начинали лихо. И потом просто куда-то испарились деньги. Тоже планы были, рассказывали как там красиво будет. Только ЧТОТО не кого не видно с того года больше. ЧТО БУДЕТ С КАМЕННЫМ ЛОГОМ ДАЛЬШЕ?????? ЗАКОНЧИТЕ ЗАДУМАННОЕ. Много ли мало но там люди тоже отдыхали, загорали.
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Мотя

47 минут назад
А где теперь подрыгать? В парке Победы скачки для пенсов! Приглашаю!
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МИРОТВОРЕЦ

51 минуту назад
о боже ...... сносят танцплощадку ..... о боже ..... куда звонить кому ... о боже.... ! а бл что тут такого та ? не пойму ? ну идут работы ...молодцы ...пусть качественей делают ... не так как на городище .... ааа е б т ....... эт 48город тут надо заголовок погромче .... забыл сорри
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Гостья

52 минуты назад
Идиотизм. Полным ходом идут работы. А в ближайшее время будет согласована смета ????? Это как?
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Серый

сегодня, 16:33
Ломать не строить.
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