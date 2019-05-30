В Липецке заасфальтировали дороги на двух улицах

На проезжих частях улиц Кирпичная и 40 лет ВЛКСМ уложено новое асфальтобетонное покрытие. Они вошли в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К работам по исполнению муниципального контракта ООО «Дорожник» приступило с 18 мая. В течение двух недель на проезжей части ул. Кирпичная выполнено фрезерование старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия на площади 8,1 тыс. м2 . Дополнительную прочность дороге придаст уложенная в основании геосетка.



Продолжаются работы на улицах Жуковского и 40 лет ВЛКСМ. Здесь на площадях 13,1 и 1,4 тыс.м2 соответственно срезан асфальт, отслуживший свой срок. На сегодняшний день на улице 40 лет ВЛКСМ (участок от ул. Космонавтов до ул. Бескрайняя) уложено порядка 80 % нового покрытия.



На 25% завершено фрезерование проезжей части ул. 40 Октября. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, старый асфальт будет направлен на отсыпку улиц частного сектора областного центра, сообщает пресс – служба администрации Липецка.



