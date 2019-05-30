Общество

сегодня, 12:03

В Липецке заасфальтировали дороги на двух улицах

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#ремонт #дорога
В Липецке заасфальтировали дороги на двух улицах

На проезжих частях улиц Кирпичная и 40 лет ВЛКСМ уложено новое асфальтобетонное покрытие. Они вошли в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К работам по исполнению муниципального контракта ООО «Дорожник» приступило с 18 мая. В течение двух недель на проезжей части ул. Кирпичная выполнено фрезерование старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия на площади 8,1 тыс. м2 . Дополнительную прочность дороге придаст уложенная в основании геосетка.  

Продолжаются работы  на улицах Жуковского и 40 лет ВЛКСМ. Здесь на площадях  13,1 и 1,4 тыс.м2 соответственно срезан асфальт, отслуживший свой срок. На сегодняшний день на улице 40 лет ВЛКСМ (участок от ул. Космонавтов до ул. Бескрайняя)  уложено порядка 80 % нового покрытия. 

На 25% завершено фрезерование проезжей части ул. 40 Октября. Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, старый асфальт будет направлен на отсыпку улиц частного сектора областного центра, сообщает пресс – служба администрации Липецка. 

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#ремонт #дорога

Комментарии (8)

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Идиотизм!

11 минут назад
Дурацкие названия улиц: 40 лет Октября, 50 лет Октября, 60 лет Октября, 70 лет Октября, 40 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ...
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Вася теркин

23 минуты назад
40 лет Октября похоже больше!
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Продолжаются

27 минут назад
Ирина, в точку.Живешь так вроде ничего а тут командировка в Урюпинск.Чувствовал там себя замечательно но по приезду в липецк опять вспомнил про таблетки.
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Кафанов

33 минуты назад
На 40 лет ВЛКСМ даже асфальт не снимали
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ССЕЛКИ

47 минут назад
К школе 35 с ул.Ленина сделайте наконец то.А то выборы в сентябре боюсь не дойду.
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Ирина

сегодня, 12:24
Чем парками заниматься и бегать марафоны, лучше сделайте что нибудь с экологией города. Вот , что важно.
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007

сегодня, 12:22
Есть и хуже дороги,более того ямочный Ремонт почти не произведен нигде,минская,Стаханова, Водопьянова, университетский,Кривенкова и тд
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...

сегодня, 12:13
Пока асфальт возили, расхерачили четыре... на следующий год снова откат будЯ...
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