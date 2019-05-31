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Председателем департамента ЖКХ станет Юлия Кабанцова

23 1335
#кадры #назначения
Председателем департамента ЖКХ станет Юлия Кабанцова

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства работает 15 лет.

На должность председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства с 4 июня 2019 года назначена Юлия Кабанцова. Она родилась в Липецке 8 сентября 1980 года. В 2002 году закончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Промышленная теплотехника».

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства работает с 2004 года. В 2005-ом назначена на должность специалиста отдела благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. С 2015 года по настоящее время замещала должность начальника отдела эксплуатации коммунального хозяйства департамента ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

23 1335
#кадры #назначения

Комментарии (23)

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народ

1 минуту назад
Заваркину мужики всерьез не воспринимают - будет подбирать себе баб в подчиненные
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Пипец

1 минуту назад
Они там все как один бестолковые-нормы права им неведомы. заменить весь департамент на толковых юристов, способных работать с НПА и работа закипит.
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Юпитер

10 минут назад
ЧИНУШАМ-ВОРАМ нужны ДЕНЕЖКИ !
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Юпитер

10 минут назад
+1 Согласно сообщению, с 1 января тарифы ЖКХ будут проиндексированы на 1,7%, c 1 июля – на 2,4%. В правительстве пояснили, что это связано с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в 2019 году на 2%, с 18% до 20%.
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зрк

17 минут назад
Обратите не это особое внимание, люди очнитесь от спячки да никто вас не слушает куда вы хотите жаловаться правды вы нигде не найдете.Готовьтесь с 1 июля повышение стоимости ЖКХ по россии.Вас гнобят а вы кому то жаловаться собрались очнитесь
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Юпитер

24 минуты назад
ЮЛИЯ, ЖДЕМ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ. Вам САМИМ не смешно , от таких РЕЧЕЙ ? Только честно ! Она с 2005 года по 2015 т.н. благоустройсnвом занималась , и ЧТО МНОГО вы изменений в городе заметили ?
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ЮЛИЯ, ЖДЕМ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ.

26 минут назад
ВОТ ЮЛИЯ ВАМ КАРТЫ В РУКИ, КАК РАЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ!!!! ПРОВЕДИТЕ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПО ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ ТЕПЛА В " КВАДРЕ" ВЫ СИЛЬНО УДИВИТЕСЬ, УЧИТЫВАЯ СВОИ ПОЗНАНИЕ ПО ТЕПЛОТЕХНИКЕ !!!! ДА И ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВАШИМИ БЫВШИМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПО ТЕПЛОТЕХНИКИ И СРАЗУ ЖЕ ВЫЯВИТЕ ФАКТЫ КРУПНОГО МОШЕННИЧЕСТВА . ПО ДАННЫМ "КВАДРЫ " ЗИМОЙ У НАС МОРОЗЫ КАК НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ И СООТВЕТСТВЕННО БАБКИ ОНИ РУБЯТ С ЖИЛЬЦОВ НЕПРАВОМЕРНО! СЛАБО ВАМ ДОКАЗАТЬ???? ИЛИ ВСЕ ПОЙДЕТ КАК ВСЕГДА, ВСЕ В СВЯЗКЕ ВСЕ В ДОЛЕ И НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО?????
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Друг

30 минут назад
А как же Аркашон Шамаеф?
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Вот тебе бабушка от путина

34 минуты назад
Юпитер, И Юрьев день !.
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Юпитер

36 минут назад
в ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ по 1 000 000 млн . в год получают ! А начальник 1 млн. 400 тысяч - ОФИЦИАЛЬНО ! ВЫ чЕГО ?
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