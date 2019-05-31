Председателем департамента ЖКХ станет Юлия Кабанцова

В отрасли жилищно-коммунального хозяйства работает 15 лет.

На должность председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства с 4 июня 2019 года назначена Юлия Кабанцова. Она родилась в Липецке 8 сентября 1980 года. В 2002 году закончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Промышленная теплотехника».



В отрасли жилищно-коммунального хозяйства работает с 2004 года. В 2005-ом назначена на должность специалиста отдела благоустройства департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. С 2015 года по настоящее время замещала должность начальника отдела эксплуатации коммунального хозяйства департамента ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



