Общество

сегодня, 13:32

Депутаты областного Совета стеной встали против губернатора-самовыдвиженца

28 2154
#выборы главы региона
Депутаты областного Совета стеной встали против губернатора-самовыдвиженца

Кандидатов на должность главы региона избирателям рекомендуют партии.

На прошлой неделе GOROD48 сообщил, что самовыдвиженец не сможет стать губернатором Липецкой области. Так решили члены комитета по госустройству областного Совета. А сегодня на сессии это решение стало законом.

Напомним, что ранее три депутата областного Совета - спикер облсовета Павел Путилин от "ЕР", Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и внефракционный Олег Хомутинников - подготовили свои законопроекты, предусматривающие допуск самовыдвиженцев на выборы главы администрации области и снижение муниципального фильтра для партийных кандидатов. Однако Лариса Ксенофонтова свой проект отозвала, а Павел Путилин убрал из своего возможность самовыдвижения. И профильный депутатский комитет решил поддержать своего спикера (в его законопроекте муниципальный фильтр снижен с 7% до 6%, а также увеличен предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность главы - с 50 млн рублей до 100 миллионов).

Сегодня на сессии депутаты вначале проголосовали за то, какой из двух законопроектов - путилинский или хомутинниковский - сделать региональным законом. За проект спикера отдали свои голоса 34 парламентария, а за проект простого депутата, предложившего установить количество подписей избирателей в размере 0,5% от числа голосующих в регионе для самовыдвиженца и снижение до 5% порога муниципального фильтра, - семь человек. Потом в двух чтениях депутаты проголосовали за закон, предложенный Павлом Путилиным. Его предложения поддержали 35 депутатов, четверо были против, один - воздержался.

В итоге, как уже сообщал GOROD48, врио губернатора Игорь Артамонов пойдет на выборы от партии "медведей", "Единой России".
28 2154
#выборы главы региона

Комментарии (28)

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Коммунист

2 минуты назад
Только КПРФ!!!
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Орденоносец-нет не нужен

5 минут назад
РСДРП, один уже был в 70-80 х годах, контуженный-хватит.
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РСДРП

10 минут назад
Антисоветчик, Ну Шерин от ЛДПР не самый плохой кандидат. Орденоносец. Зачем оскорблять человека. Тактика должна быть проще-за любого кроме едерастовского кандидата Артамонова.
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Чему удивляться

12 минут назад
Так Едро и было создано в России, что бы всеми путями и силами удерживать алегархическую власть
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Мотя

12 минут назад
Взять издательский дом на Московской, 83. (СМИ администрации области). Директор присвоил 250 000 из денег- гранта Медведева для детской липецкой газеты ЗК. Просто на правах директора, взял и присвоил! Даже с первым замом Артемчиком не поделился! Вот кто будет пиарить ВРИО перед выборами! Увольнял сотрудников за 1-4 месяца до пенсии! Уволил комментатора Город48, который писал об этом. И целый год изголялся- лишал целый год премии, третировал, показывал пачку распечаток, с выявленным адресом с помощью управления "К"! Ему оперативный сотрудник привозил прямо в кабинет! Было это при Королеве, который крышевал Игнатова, так как в то время сочинялась и печаталась книга в издатдоме о Королеве
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Сожгите

12 минут назад
неравнодушные, вышку. Ну а если серьёзно , то проверьте таую информацию-скорее всего ваш председатель заключил с МТС договор аренды земли и буде ежемесячно получать от МТС 15-30 тысячь. Знаю о чём говорю. Самостоятельно МТС на установку не пойдёт. Удачи в Вашей борьбе.
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ттт

16 минут назад
эх, на народ надо опираться и тогда тебе и Путин не страшен. А так как сейчас попользуются и забудут на завтра ....
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Генерал бикасов

18 минут назад
Только против партии геев , Единой России надо голосовать.
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Любопытный

19 минут назад
спикер облсовета Павел Путилин от "ЕР", ... подготовили свои законопроекты, предусматривающие допуск самовыдвиженцев на выборы главы администрации области ..., Павел Путилин убрал из своего возможность самовыдвижения. --- ошизеть допуск самовыдвиженцеи без возможность самовыдвижения! Может быть вАААще "Выборы без выборов, одно кресло - один кандидат?"
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Антисоветчик

19 минут назад
Итак расклад на 8 сентября ясеню. От партии жуликов и воров Артамонов, справоросы, как обычно поддержат выдвиженца партии жуликов и воров, для этого они и создавались. ЛДПР выдвинет бывшего военного с одной извилиной и двумя кокардами. И в остатке коммунисты с зятем Разворотнева. Выбор не велик, два первых отпадают сразу, Остался зять Разворотнева. Вот за него и буду топить.
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