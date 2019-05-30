Общество
сегодня, 13:32
Депутаты областного Совета стеной встали против губернатора-самовыдвиженца
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Кандидатов на должность главы региона избирателям рекомендуют партии.
На прошлой неделе GOROD48 сообщил, что самовыдвиженец не сможет стать губернатором Липецкой области. Так решили члены комитета по госустройству областного Совета. А сегодня на сессии это решение стало законом.
Напомним, что ранее три депутата областного Совета - спикер облсовета Павел Путилин от "ЕР", Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и внефракционный Олег Хомутинников - подготовили свои законопроекты, предусматривающие допуск самовыдвиженцев на выборы главы администрации области и снижение муниципального фильтра для партийных кандидатов. Однако Лариса Ксенофонтова свой проект отозвала, а Павел Путилин убрал из своего возможность самовыдвижения. И профильный депутатский комитет решил поддержать своего спикера (в его законопроекте муниципальный фильтр снижен с 7% до 6%, а также увеличен предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность главы - с 50 млн рублей до 100 миллионов).
Сегодня на сессии депутаты вначале проголосовали за то, какой из двух законопроектов - путилинский или хомутинниковский - сделать региональным законом. За проект спикера отдали свои голоса 34 парламентария, а за проект простого депутата, предложившего установить количество подписей избирателей в размере 0,5% от числа голосующих в регионе для самовыдвиженца и снижение до 5% порога муниципального фильтра, - семь человек. Потом в двух чтениях депутаты проголосовали за закон, предложенный Павлом Путилиным. Его предложения поддержали 35 депутатов, четверо были против, один - воздержался.
В итоге, как уже сообщал GOROD48, врио губернатора Игорь Артамонов пойдет на выборы от партии "медведей", "Единой России".
Напомним, что ранее три депутата областного Совета - спикер облсовета Павел Путилин от "ЕР", Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и внефракционный Олег Хомутинников - подготовили свои законопроекты, предусматривающие допуск самовыдвиженцев на выборы главы администрации области и снижение муниципального фильтра для партийных кандидатов. Однако Лариса Ксенофонтова свой проект отозвала, а Павел Путилин убрал из своего возможность самовыдвижения. И профильный депутатский комитет решил поддержать своего спикера (в его законопроекте муниципальный фильтр снижен с 7% до 6%, а также увеличен предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата на должность главы - с 50 млн рублей до 100 миллионов).
Сегодня на сессии депутаты вначале проголосовали за то, какой из двух законопроектов - путилинский или хомутинниковский - сделать региональным законом. За проект спикера отдали свои голоса 34 парламентария, а за проект простого депутата, предложившего установить количество подписей избирателей в размере 0,5% от числа голосующих в регионе для самовыдвиженца и снижение до 5% порога муниципального фильтра, - семь человек. Потом в двух чтениях депутаты проголосовали за закон, предложенный Павлом Путилиным. Его предложения поддержали 35 депутатов, четверо были против, один - воздержался.
В итоге, как уже сообщал GOROD48, врио губернатора Игорь Артамонов пойдет на выборы от партии "медведей", "Единой России".
28 2154
Коммунист
Орденоносец-нет не нужен
РСДРП
Чему удивляться
Мотя
Сожгите
ттт
Генерал бикасов
Любопытный
Антисоветчик