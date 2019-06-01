Общество

59 минут назад

Фестиваль Дня защиты детей в Липецке отменен

9 1558
#День защиты детей #праздник
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Фестиваль Дня защиты детей в Липецке отменен

Дождь и Евгения Уваркина перенесли праздник на 9 июня.

Сегодня, в День защиты детей, в Липецке на площади Ленина-Соборная в 11.00 должна была состояться вереница праздников: парад мультипликационных героев, конкурсы на Городище, мастер-классы, конкурс рисунка «Любимый город», просмотр мультфильмов. Но с утра зарядил дождь.

И.о. главы Липецка Евгения Уваркина приняла решение перенести праздник на следующее воскресение, 9 июня.
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#День защиты детей #праздник
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Комментарии (9)

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Не едина Россия

6 минут назад
А водку и пиво будут продавать? Или опять палённую в закусочных лакать !
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ДЕВЯТОГО

11 минут назад
Будет дождь.
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Юрий Алтушок.

16 минут назад
Пойду сбегаю в киоск за фанфуриками.
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Юрок Алтушок.

18 минут назад
Как мы сможем прожить ещё целую неделю без праздников.
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Перри Мейсон

18 минут назад
Здравое решение
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Липецк

18 минут назад
Смотрите мультфильм Иван Царевич и Серый Волк
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приказ об отмене дождя

21 минуту назад
Антисемиткина приняла решение перенести дождь. Не получилось. Пришлось переносить праздник.
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Бедные дети

31 минуту назад
Далеко пойдет. Правительство пенсию отменяет. А ОНА с праздников начала. 24 часовой рабочий день не за горами.
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Уваркина молодец!

35 минут назад
Хоть тут молодец
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