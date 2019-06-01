Общество
59 минут назад
Фестиваль Дня защиты детей в Липецке отменен
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Дождь и Евгения Уваркина перенесли праздник на 9 июня.
Сегодня, в День защиты детей, в Липецке на площади Ленина-Соборная в 11.00 должна была состояться вереница праздников: парад мультипликационных героев, конкурсы на Городище, мастер-классы, конкурс рисунка «Любимый город», просмотр мультфильмов. Но с утра зарядил дождь.
И.о. главы Липецка Евгения Уваркина приняла решение перенести праздник на следующее воскресение, 9 июня.
И.о. главы Липецка Евгения Уваркина приняла решение перенести праздник на следующее воскресение, 9 июня.
9 1558
Не едина Россия
ДЕВЯТОГО
Юрий Алтушок.
Юрок Алтушок.
Перри Мейсон
Липецк
приказ об отмене дождя
Бедные дети
Уваркина молодец!