Общество
17 минут назад
Юрий Божко стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области
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За его кандидатуру проголосовал 31 депутат из 43 присутствовавших на сессии.
Сегодня на сессии областного Совета депутаты рассмотрели кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.
В облсовет были внесены три предложения. Врио главы администрации Липецкой области выдвинул на должность бизнес-омбудсмена кандидатуру Юрия Божко, бывшего первого вице-губернатора, ныне советника главы региона. Региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России по Липецкой области рекомендовало на этот пост экс - начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса, временно не работающего Сергея Бугакова. Депутат облсовета Олег Хомутинников предложил Александра Киселевича, который в настоящее время является исполнительным директором ПК «Комстройсервис», ранее был главой Афанасьевского сельсовета Измалковского района, но на основании нарушений антикоррупционного законодательства его полномочия досрочно прекращены.
Слово взяли два депутата.
Анатолий Сиротин (фракция КПРФ):
- Сегодня мы должны принять решение, которое повлияет на ситуацию в предпринимательстве. Уполномоченный будет защищать бизнес и представлять интересы бизнес-сообщества. Мы можем смело выбирать между Юрием Божко и Сергеем Бугаковым. Если соизмерить их вклад в предпринимательство, то предпочтение наша фракция отдает Бугакову - он восемь лет работал в этой сфере. С подачи Олега Королева он развернул кооперативное движение, и сейчас у нас - более четырехсот кооперативов. Тенденция явно пошла в гору. Сергей Бугаков знает проблемы предпринимательства изнутри. Юрия Божко я знаю давно. Юрий Николаевич, работая восемь лет первым заместителем главы региона, курировал стратегические отрасли для области: ЖКХ, строительство, ТЭК. Дорогие друзья, положа руку на сердце, скажите, что как обстоят у нас дела в строительной отрасли? Провал и развал! Рухнула стройка в нашем регионе. Рухнула строительная индустрия. Обанкротился завод «Железобетон». ЖКХ - ситуация аховская в этой сфере! Почти привели к банкротству ОГУП «ЛОКК», о чем нам сегодня сказала начальник областного управления ЖКХ Бадулина. Будет ли это правильно, если этот человек станет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области?
Василий Сазонов («Единая Россия»):
- Я тоже знаю и Юрия Божко, и Сергея Бугакова. На Юрия Божко только что Анатолий Сиротин повесили всех собак, и это неправильно. Сколько Божко сделал добра для строительных материалов, никто столько не сделает! Тот же самый бизнес и кооперацию курировал первый заместитель главы региона Юрий Божко. Лучшей кандидатуры, чем Юрий Николаевич, не будет! Он работал прокурором, знает законодательство. Предлагаю всем голосовать за его кандидатуру.
Комитет по экономике облсовета рекомендовал сессии поддержать кандидатуру Юрия Божко.
За кандидатов в омбудсмены голосовали отдельно. Каждый депутат мог отдать свой голос лишь одному из трех претендентов. Первым голосовали за Юрия Божко. ОЛН получил 31 голос. За Сергея Бугакова проголосовали шесть парламентариев. За Александра Киселевича отдал свой голос всего один депутат, и понятно, кто.
Кандидатура Юрия Божко будет направлена на согласование Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
В облсовет были внесены три предложения. Врио главы администрации Липецкой области выдвинул на должность бизнес-омбудсмена кандидатуру Юрия Божко, бывшего первого вице-губернатора, ныне советника главы региона. Региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России по Липецкой области рекомендовало на этот пост экс - начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса, временно не работающего Сергея Бугакова. Депутат облсовета Олег Хомутинников предложил Александра Киселевича, который в настоящее время является исполнительным директором ПК «Комстройсервис», ранее был главой Афанасьевского сельсовета Измалковского района, но на основании нарушений антикоррупционного законодательства его полномочия досрочно прекращены.
Слово взяли два депутата.
Анатолий Сиротин (фракция КПРФ):
- Сегодня мы должны принять решение, которое повлияет на ситуацию в предпринимательстве. Уполномоченный будет защищать бизнес и представлять интересы бизнес-сообщества. Мы можем смело выбирать между Юрием Божко и Сергеем Бугаковым. Если соизмерить их вклад в предпринимательство, то предпочтение наша фракция отдает Бугакову - он восемь лет работал в этой сфере. С подачи Олега Королева он развернул кооперативное движение, и сейчас у нас - более четырехсот кооперативов. Тенденция явно пошла в гору. Сергей Бугаков знает проблемы предпринимательства изнутри. Юрия Божко я знаю давно. Юрий Николаевич, работая восемь лет первым заместителем главы региона, курировал стратегические отрасли для области: ЖКХ, строительство, ТЭК. Дорогие друзья, положа руку на сердце, скажите, что как обстоят у нас дела в строительной отрасли? Провал и развал! Рухнула стройка в нашем регионе. Рухнула строительная индустрия. Обанкротился завод «Железобетон». ЖКХ - ситуация аховская в этой сфере! Почти привели к банкротству ОГУП «ЛОКК», о чем нам сегодня сказала начальник областного управления ЖКХ Бадулина. Будет ли это правильно, если этот человек станет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области?
Василий Сазонов («Единая Россия»):
- Я тоже знаю и Юрия Божко, и Сергея Бугакова. На Юрия Божко только что Анатолий Сиротин повесили всех собак, и это неправильно. Сколько Божко сделал добра для строительных материалов, никто столько не сделает! Тот же самый бизнес и кооперацию курировал первый заместитель главы региона Юрий Божко. Лучшей кандидатуры, чем Юрий Николаевич, не будет! Он работал прокурором, знает законодательство. Предлагаю всем голосовать за его кандидатуру.
Комитет по экономике облсовета рекомендовал сессии поддержать кандидатуру Юрия Божко.
За кандидатов в омбудсмены голосовали отдельно. Каждый депутат мог отдать свой голос лишь одному из трех претендентов. Первым голосовали за Юрия Божко. ОЛН получил 31 голос. За Сергея Бугакова проголосовали шесть парламентариев. За Александра Киселевича отдал свой голос всего один депутат, и понятно, кто.
Кандидатура Юрия Божко будет направлена на согласование Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
11 357
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)))))!!!!
А ГОВОРЯТ
Ели пукали
Гость
Обычное дело
Предприниматель
Вова Путин
да никто и не сомневался
АРТАМОНОВ