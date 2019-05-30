Общество

17 минут назад

Юрий Божко стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

11 357
#Юрий Божко
Юрий Божко стал уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области

За его кандидатуру проголосовал 31 депутат из 43 присутствовавших на сессии.

Сегодня на сессии областного Совета депутаты рассмотрели кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.

В облсовет были внесены три предложения. Врио главы администрации Липецкой области выдвинул на должность бизнес-омбудсмена кандидатуру Юрия Божко, бывшего первого вице-губернатора, ныне советника главы региона. Региональное отделение Ассоциации молодых предпринимателей России по Липецкой области рекомендовало на этот пост экс - начальника областного управления по развитию малого и среднего бизнеса, временно не работающего Сергея Бугакова. Депутат облсовета Олег Хомутинников предложил Александра Киселевича, который в настоящее время является исполнительным директором ПК «Комстройсервис», ранее был главой Афанасьевского сельсовета Измалковского района, но на основании нарушений антикоррупционного законодательства его полномочия досрочно прекращены.

Слово взяли два депутата.

Анатолий Сиротин (фракция КПРФ):

- Сегодня мы должны принять решение, которое повлияет на ситуацию в предпринимательстве. Уполномоченный будет защищать бизнес и представлять интересы бизнес-сообщества. Мы можем смело выбирать между Юрием Божко и Сергеем Бугаковым. Если соизмерить их вклад в предпринимательство, то предпочтение наша фракция отдает Бугакову - он восемь лет работал в этой сфере. С подачи Олега Королева он развернул кооперативное движение, и сейчас у нас - более четырехсот кооперативов. Тенденция явно пошла в гору. Сергей Бугаков знает проблемы предпринимательства изнутри. Юрия Божко я знаю давно. Юрий Николаевич, работая восемь лет первым заместителем главы региона, курировал стратегические отрасли для области: ЖКХ, строительство, ТЭК. Дорогие друзья, положа руку на сердце, скажите, что как обстоят у нас дела в строительной отрасли? Провал и развал! Рухнула стройка в нашем регионе. Рухнула строительная индустрия. Обанкротился завод «Железобетон». ЖКХ - ситуация аховская в этой сфере! Почти привели к банкротству ОГУП «ЛОКК», о чем нам сегодня сказала начальник областного управления ЖКХ Бадулина. Будет ли это правильно, если этот человек станет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области?

Василий Сазонов («Единая Россия»):

- Я тоже знаю и Юрия Божко, и Сергея Бугакова. На Юрия Божко только что Анатолий Сиротин повесили всех собак, и это неправильно. Сколько Божко сделал добра для строительных материалов, никто столько не сделает! Тот же самый бизнес и кооперацию курировал первый заместитель главы региона Юрий Божко. Лучшей кандидатуры, чем Юрий Николаевич, не будет! Он работал прокурором, знает законодательство. Предлагаю всем голосовать за его кандидатуру.

Комитет по экономике облсовета рекомендовал сессии поддержать кандидатуру Юрия Божко.

За кандидатов в омбудсмены голосовали отдельно. Каждый депутат мог отдать свой голос лишь одному из трех претендентов. Первым голосовали за Юрия Божко. ОЛН получил 31 голос. За Сергея Бугакова проголосовали шесть парламентариев. За Александра Киселевича отдал свой голос всего один депутат, и понятно, кто.

Кандидатура Юрия Божко будет направлена на согласование Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
11 357
#Юрий Божко

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

911

1 минуту назад
Вот к какой беде замироточили иконы и кресты!
ответить

)))))!!!!

1 минуту назад
))))))!!!!!
ответить

А ГОВОРЯТ

2 минуты назад
Дело на него завели.Что опять врут.
ответить

Ели пукали

2 минуты назад
ПУСТИЛИ КОЗЛА В ОГОРОД, ЧТО ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ? СЕМЬ РАЗ ОТРЕЗАЛ И ОДИН МЕРИЛ, ТЬФУ
ответить

Гость

4 минуты назад
Комедия!
ответить

Обычное дело

4 минуты назад
Едорасы своих бросают только по команде сверху. Пока команды не было. И дело уголовное еще не подоспело. А жаль!
ответить

Предприниматель

5 минут назад
Коллеги! сочувствую нам всем. пипец нам всем...
ответить

Вова Путин

7 минут назад
Липчане, выбирайте себе Артамонова и будете кормить не только новую шайку, но и старую!
ответить

да никто и не сомневался

9 минут назад
можно было не делать очередное шоу" выборов"
ответить

АРТАМОНОВ

10 минут назад
каждому старому мудаку - по своей кормушке!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Ираида Тихонова поклялась защищать права человека
#омбудсмен
1
Ираида Тихонова поклялась защищать права человека

4 минуты назад

Общество
В платья-клумбы наряжают становлянские скульптуры
#скульптуры #Становое
3
В платья-клумбы наряжают становлянские скульптуры

сегодня, 12:14

Общество
В Липецке заасфальтировали дороги на двух улицах
#ремонт #дорога
8
В Липецке заасфальтировали дороги на двух улицах

сегодня, 12:03

Общество
В Елецком районе обсудили проблемы цыган
#цыгане
В Елецком районе обсудили проблемы цыган

сегодня, 10:54

Общество
2 и 6 июня в Липецке ограничат продажу спиртного
#алкоголь #митинг
6
2 и 6 июня в Липецке ограничат продажу спиртного

сегодня, 10:48

Общество
О киоске, торгующем «фанфуриками», проверяющим рассказал «Фантомас»
#Алкоголь #киоск #контрафакт
21
О киоске, торгующем «фанфуриками», проверяющим рассказал «Фантомас»

сегодня, 10:27

Общество