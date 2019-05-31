Общество

сегодня, 15:40

На ремонтируемом участке проспекта Победы завтра начнут вырубать деревья

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#проспект Победы
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На ремонтируемом участке проспекта Победы завтра начнут вырубать деревья

С дороги ушли все коммерсанты кроме того, кто держит «Бар».

Сегодня на проспекте Победы состоялось анонсированное на прошлой неделе выездное заседание чиновников мэрии во главе с и.о. главы Липецка Евгенией Уваркиной.

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Сотрудники городской администрации и представители СМИ увидели, что сделал подрядчик, московское ООО «Руслан-1», за неделю работ после закрытия автомобильного и автобусного движения на отрезке проспекта Победы от памятника Танкистам до автовокзала. Сделано немало. Например, уже демонтированы все бордюры и половина опор уличного освещения (которые в недалеком прошлом использовались и для удержания контактной троллейбусной сети), а также срезан верхний слой асфальтобетона (отфрезерованную крошку департамент дорожного хозяйства и благоустройства использует для отсыпки дорог в частном секторе). На этом участке дороги проспекте ранее располагались 15 объектов нестационарной торговли. В мэрии пообещали снести их все до 28 мая, но один из них, рюмочная у автовокзала, сегодня, 31 мая, еще работала.

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Подрядчик вовсю копает канавы под обустройство двух дополнительных полос магистрали, которые появятся по одной с каждой стороны существующей дороги. Уже идут и земляные работы под прокладку ливневой канализации. Завтра дорожники начнут согласованную с заказчиком вырубку старых деревьев, попадающих в зону строительных работ - взамен снесенных тополей будут высажены новые деревья.

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на отфрезерованной дороге подрядчик снова нарисовал «зебру», и таким временным переходом с пользуются горожане 

- Скоро количество техники увеличится до ста единиц, а количество рабочих возрастет с нынешних пятидесяти человек до ста пятидесяти, - сообщил прораб Егор Сизинцев.

Евгения Уваркина потребовала от своих подчиненных и представителя подрядной организации подробный план работ с указанием конкретных сроков переноса сетей связистами, ЛГЭКом, газовиками и «Квадрой».

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Такой график должен быть на ее столе уже на следующей неделе. Также и.о. Липецка пригласила на сегодняшнее заседание Романа Бобылева, председатель некоммерческого партнерства «Развитие социального предпринимательства Липецкой области»: как инвалид, он заинтересован во внесении изменений в проект реконструкции проспекта Победы, ожидая, что перепад между бордюрами и стыкующимися с ними пешеходными переходами не превышал сантиметра. Евгения Уваркина и Егор Сизинцев заверили Романа Бобылева, что его мнение учтут и проект изменят - в настоящее время перепад таких стыков составляет до трех сантиметров.

GOROD48 поинтересовался у Егора Сизинцева тем, каким образом подрядчик состыкует старое дорожное полотно с двумя новыми полосами по его краям (обычно такие стыки лопаются уже на следующий год после дорожных ремонтов)? Представитель подрядчика пообещал, что новые полосы будут тщательно утрамбованы, потом по ним сможет поездить транспорт, что дополнительно уплотнит слои щебня, песка, гравия и битума. После этого старое и пристыкованное к нему новое полотно дороги перекроют геосеткой, после чего поверх нее накатают 24 сантиметраасфальтобетона!

- Мы даем пять лет гарантии на свою работу. Обещаю, что претензий к качеству не будет, - сообщил GOROD48 Егор Сизинцев.

И. о. главы Липецка Евгения Уваркина еще раз обратила внимание на то, что в этом году с улицы Папина должны убрать опоры ЛЭП, чтобы максимально расширить проезжую часть дороги в связи с закрытием в 2020 году на ремонт второй очереди проспекта Победы - от автовокзала до площади Победы.

- Задача одна: восстановить движение автотранспорта по ремонтируемому участку проспекта Победы к 1 сентября, - отметила Евгения Уваркина.
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#проспект Победы
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Комментарии (13)

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чООрный дельфин

6 минут назад
Евгеша, а даёшь ремонт проспекта за два месяца? Всю оставшуюся жизнь обещаю тогда за тебя голосовать, не шучу ))
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Вдуй

7 минут назад
Санта, дафай, потом расскажи что и как серёня, сделал ты её или нет.
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чООрный дельфин

9 минут назад
Ну , Евгеша, на тебя вся надёжа, выеХАл я вчера в вечерний час пик с механизаторов на новые...благо лицо кирпичиком, а то чую по часу там обыватель стоит, опа полнейшая
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Не по масти

9 минут назад
Санта, ты ей. Хи хи
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Санта

16 минут назад
А я б вдул уваркиной
ответить

Серый

28 минут назад
А что с "тошниловкой"? Остаётся?
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И

31 минуту назад
Прежде чем реконструировать вторую очередь проспекта Победы, надо сначала Папина сделать. Иначе коллапс транспортный обеспечен будет.
ответить

Animal planet.

33 минуты назад
Молодцы! Поддерживаю,вырубайте все деревья в Липецке к херам! Больше заводов и больше вони а четыре утра! Только хардкор.
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Что творилось в последние дни

33 минуты назад
На московской, космонавтов, проспекте Мира. Из за тополинного пуха люди задыхались. Убрать надо все тополя из города, весна, а как буд то зима из за пуха.
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В Москве вырубают все тополя

37 минут назад
И сажают не аллергенные деревья. Вырубят, посадят другие
ответить
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