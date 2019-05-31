Происшествия

сегодня, 12:20

Мама похороненного на собачьем кладбище ребенка при жизни не заметила у малышки перелома руки

14 2052
#несчастный случай
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Мама похороненного на собачьем кладбище ребенка при жизни не заметила у малышки перелома руки

В отношении Татьяны Кикиной возбуждено уголовное дело.

В громком уголовном деле Владимира Мазура, обвиняющемся в причинение смерти по неосторожности полуторагодовалой падчерице Вике, позже закопанной им на кладбище домашних животных в Липецке, появились новые обстоятельства.

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Прокурор Октябрьского района Липецка Михаил Макеев направил в ОП №3 УМВД России по Липецку материалы проверки об обнаружении в действиях матери трагически погибшей девочки признаков состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Поводом к возбуждению уголовного дела послужил протокол явки с повинной Владимира Мазура, в которой тот рассказал о том, что осенью прошлого года по неосторожности уронил малолетнюю Викторию на бетонный пол, чем причинил пострадавшей телесные повреждения, повлекшие ее смерть. Из заключения судебно-медицинской экспертизы трупа ребенка следовало, что у девочки был еще и прижизненный закрытый перелом правой плечевой кости. Данное повреждение образовано в результате травматического воздействия тупого твердого предмета и квалифицируется как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

Из объяснений Татьяны Кикиной следовало, что когда Вике было примерно 8 месяцев, она с сожителем ушла в магазин, а когда вернулась, старшие дети сказали ей, что у Вики опухла рука. Кикина убедилась, что это так: рука у дочери не шевелилась и не поднималась. К врачу Татьяна не обращалась. Все лечение малышки заключалось в том, что Владимир мазал дочери руку мазью от синяков, которую он называл бадягой. О том, что у Вики может быть перелом, женщина, по ее словам, не думала, тем более, что через месяц малышка начала двигать больной рукой.

- В действиях Татьяны Кикиной усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ, - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.

Кстати, на шоу Первого канала «Мужское/Женское», где отметились Татьяна и Владимир, по словам следователя Октябрьского отдела СУ СК РФ по Липецкой области Игоря Литвинова, расследующего уголовное дело в отношении Мазура, продюсеры программы специально нагнали дополнительной жути в эту историю:

- В студии участников шоу еще раз проинструктировали. Однако герои передачи не смогли усвоить роли, а потому сразу же стали путаться словах. Так, Кикина должна была рассказать, что сожитель убил ее ребенка, но она стала говорить то, что говорила на предварительном следствии. Кстати, телевизионщики узнали, что при жизни у ребенка, который потом погиб от падения на пол, была сломана в результате несчастного случая рука. И они велели Кикиной говорить, что руку девочке умышленно сломал отчим. А еще и ногу! И она сказала это на сцене, что возмутило Мазура. Он сказал, что знал о переломе руки, но никакого перелома ноги у малышки не было. И руку девочка сломала тогда, когда он и его сожительница ходили в магазин, что, кстати, подтвердили и их родственники, - рассказывает следователь.

За участие в съемках Татьяне и Владимиру пообещали столичного адвоката, по 15 тысяч рублей гонорара и помощь в возврате троих детей Кикиной, а также средства на ремонт липецкой квартиры, из которой многодетная семья съехала сразу же после скоропостижных похорон ребенка в одно из сел Липецкого района. Но в конце шоу всех участников ждало фиаско. Ведущий передачи Александр Гордон сказал, что так как Владимир Мазур нарушил подписку о не выезде, сейчас в студию приедет полиция. И липчан из нее как ветром сдуло: они быстро сдали вещи, в которые их одели, и помчались на вокзалы, чтобы скорее уехать из Москвы.
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#несчастный случай
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Комментарии (14)

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Роман

50 секунд назад
За что убили несчастного ребенка,в сша за такое преступление получают по 50 лет тюрьмы
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911

15 минут назад
Новой руководительнице ПИАРчику подкинут. Она и сама такая, дети растут как трава в поле...
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ОСА

28 минут назад
С ужасом это читаю ((( и как земля таких носит уродов...
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не

41 минуту назад
вот вам новое образование!! плоды пожинаем. Толи еще будет! Люди глупее и глупее становятся. Этого то и ждут на западе. Скоро сами отдадим им страну или ресурсы.
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Animal planet.

56 минут назад
Сергей 13, дело не в собаках. Уже понятно что от нашего руководства помощи животные не дождутся. Сами помогаем как можем. А зачем вот такой семейке нужно помогать ? Один ребенок погиб,не проблема,она ещё 5 наплодит.
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Сергей 13

сегодня, 12:48
Animal planet., -ага,тут собачки бездомные и некормленные,а они за детей...Пы.Сы.-Вас ишо не усыпили?
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Animal planet.

сегодня, 12:44
Понять и простить,плять.И дать квартиру с евроремонтом. Охерели совсем,носятся с такими семейками и дегенератов. Детей у таких нужно отбирать и насильно стерелизовать мамаш плодящихся.
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Ч.

сегодня, 12:43
Только высшая мера наказания может сдерживать оскотинившихся " людей " .
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Липчанка

сегодня, 12:41
Это уже какой-то запредел чтобы понять такое вообще! Наверное мы не замечаем что тот самый конец Света который прогнозировали - давно идет по Земле Смотришь на этих ублюдков - вроде имеют признаки человеческие А вместо души и сердца какая-то липкая вонючая гадкая субстанция Жаль что смертной казни нет в России ЖАЛЬ!
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Житель

сегодня, 12:40
Серый, а почему они не должны быть еа свободе????Это несчастный случай
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