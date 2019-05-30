Общество

5 минут назад

Ираида Тихонова поклялась защищать права человека

1 53
#омбудсмен
Ираида Тихонова поклялась защищать права человека

В должность уполномоченного по правам человека в Липецкой области во второй раз вступила экс-сенатор, передавшая мандат члена Совета Федерации экс-губернатору региона Олегу Королеву.

Сегодня на сессии областного Совета депутаты выслушали клятву Ираиды Тихоновой, которая официально стала Уполномоченнымо по правам человека в Липецкой области.

Напомним, что на прошлой сессии депутаты большинством голосов рекомендовали на этот пост Ираиду Тихонову. Тогда возник скандал - за Тихонову отказались голосовать несколько депутатов. Так, Олег Хомутинников заявил, что Тихонова была в числе сенаторов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста в России, а депутата Павла Евграфова возмутила рокировка-двухходовочка:

- Одного человека убирают из Совета Федерации (Ираида Тихонова добровольно сложила полномочия сенатора), другого убирают из областного Совета (Олег Королев на несколько дней после отставки с должности главы региона был региональным парламентарием), третьего убирают из омбудсменов (Валерий Кузовлев добровольно покинул должность областного уполномоченного по правам человека). Это какая-то подковерная схема! Смотреть на все это неприятно. Я принимать в этом участия не хочу. Пачкаться не буду!

После решения апрельской сессии кандидатура Тихоновой была направлена на согласование омбудсмену страны Татьяне Москальковой. После того, как в Москве поддержали выбор липецких депутатов, Ираида Тихонова принесла присягу в стенах облсовета. Перед этим за ее кандидатуру проголосовали 36 депутатов при одном противнике и одном воздержавшемся (в зале заседания при этом присутствовали 43 парламентария). 
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#омбудсмен

Комментарии (2)

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)))))!!!!

3 секунды назад
)))))!!!!! нет слов,одна новость лучше другой
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911

2 минуты назад
Вот к какой беде кресты и иконы замироточили!
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