Бульвар Сорокина благоустроят ко Дню города

В этом году обновлением бульвара вдоль улицы Ленина совместно займутся городская администрация и бизнесмены.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, уже приведены в порядок зеленые насаждения в районе трех смотровых площадок. Муниципальный «Зеленхоз» уже завершил работы по сносу 21 и обрезке 23 деревьев.



В соответствии с разработанным проектом покрытие из разрушенных бетонных плит заменят на комбинированное. Будут обустроены пешеходная зона, велодорожка, закольцованная с аллей со стороны проезжей части улицы Ленина, а также беговая дорожка с резиновым покрытием. Кроме того, планируется восстановление освещения, обустройство экологических троп в районе смотровых площадок. Знаковым местом бульвара станет памятник художнику Виктору Сорокину – дань памяти знаменитому липчанину и совместный вклад в благоустройство города творческого сообщества и предпринимателей.



Основной объем работ предполагается завершить к 10 июля. Торжественное открытие сквера запланировано на День города.



В дальнейшем здесь появятся современные малые архитектурные формы: беседки, качели, выставочный павильон, сцена с амфитеатром.



