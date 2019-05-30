Общество

сегодня, 10:25

Бульвар Сорокина благоустроят ко Дню города

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#благоустройство
Бульвар Сорокина благоустроят ко Дню города

В этом году обновлением бульвара вдоль улицы Ленина совместно займутся городская администрация и бизнесмены.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, уже приведены в порядок зеленые насаждения в районе  трех смотровых площадок. Муниципальный «Зеленхоз» уже завершил работы по сносу 21  и обрезке 23 деревьев.

В соответствии с разработанным проектом покрытие из разрушенных бетонных плит заменят на комбинированное. Будут обустроены пешеходная зона, велодорожка, закольцованная с аллей со стороны проезжей части улицы Ленина,  а также беговая дорожка с резиновым покрытием. Кроме того, планируется восстановление освещения, обустройство экологических троп в районе смотровых площадок. Знаковым местом бульвара станет памятник художнику Виктору Сорокину – дань памяти знаменитому липчанину и совместный вклад в благоустройство города творческого сообщества и предпринимателей.

Основной объем работ предполагается завершить к 10 июля. Торжественное открытие сквера запланировано на День города.

В дальнейшем здесь появятся современные малые архитектурные формы: беседки, качели, выставочный павильон, сцена с амфитеатром.

1 855
#благоустройство

Комментарии (1)

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Наталья

сегодня, 10:48
Беговая дорожка там очень нужна. Помню студенткой там бегали на физкультуре по парку.
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