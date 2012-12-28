Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
41-летнего липчанина подозревают в краже 30 000 рублей из квартиры и велосипеда из подъезда
Происшествия
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сегодня, 17:02
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24-летний липчанин избил 17-летнего подростка: с мужчины взыскали 40 тысяч рублей
По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью полиция возбудила дело.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, из-за незначительной ссоры подростка на улице избил 24-летний липчанин и скрылся с места происшествия на автомобиле.
Мальчик ехал с отцом на машине и другому водителю показалось, что они его подрезали. Автомобили остановились и мужчины стали выяснять отношения на улице. Агрессивный водитель ударил отца подростка, и сын решил за него заступиться. Тогда досталось и 17-летнему юноше.
Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». При этом каких-либо мер к возмещению ущерба подростку мужчина не принял. Прокурор через суд добился взыскания в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.
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