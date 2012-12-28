24-летний липчанин избил 17-летнего подростка: с мужчины взыскали 40 тысяч рублей

По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью полиция возбудила дело.

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по обращению матери 17-летнего юноши и помогла подростку взыскать компенсацию морального вреда в 40 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, из-за незначительной ссоры подростка на улице избил 24-летний липчанин и скрылся с места происшествия на автомобиле.Мальчик ехал с отцом на машине и другому водителю показалось, что они его подрезали. Автомобили остановились и мужчины стали выяснять отношения на улице. Агрессивный водитель ударил отца подростка, и сын решил за него заступиться. Тогда досталось и 17-летнему юноше.Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». При этом каких-либо мер к возмещению ущерба подростку мужчина не принял. Прокурор через суд добился взыскания в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.