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сегодня, 17:02
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24-летний липчанин избил 17-летнего подростка: с мужчины взыскали 40 тысяч рублей

По факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью полиция возбудила дело.

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по обращению матери 17-летнего юноши и помогла подростку взыскать компенсацию морального вреда в 40 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, из-за незначительной ссоры подростка на улице избил 24-летний липчанин и скрылся с места происшествия на автомобиле.

Мальчик ехал с отцом на машине и другому водителю показалось, что они его подрезали. Автомобили остановились и мужчины стали выяснять отношения на улице. Агрессивный водитель ударил отца подростка, и сын решил за него заступиться. Тогда досталось и 17-летнему юноше.

Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». При этом каких-либо мер к возмещению ущерба подростку мужчина не принял. Прокурор через суд добился взыскания в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Чеснок
7 минут назад
Если несовершеннолетний полез в драку, то он перестает иметь преимущество в законах и становится равным партнером в драке. Нечего жаловаться и потом включать ребёнка.
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мы тожа
сегодня, 18:15
обращались за помощь в прокуратура, сказали вы не инвалиды решайте свои проблемы сами
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Придите
сегодня, 18:01
К нам на территорию Фока в Ссёлках,мат на мате,минифутболисты,подрости только матом могут разговаривать,как и их родители.Нам бы это парня тренером бы.
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СССР
сегодня, 18:17
от осинки не родятся апельсинки, там коренные все такие
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Это
сегодня, 18:47
от осинки не родятся апельсинки, там коренные все такие С южных братских республик прибыли.
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Алкан с ЛТЗ
сегодня, 20:35
С южных братских республик прибыли. Там и местных свекловодов хватает!
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Сселки
сегодня, 18:16
это месту куда всех оторвенных и тюремщиков на ПМЖ
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Нонка
сегодня, 17:16
Сорок тысяч они уйдут , а удар помнить будет всю жизнь
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Кто будет помнить?
сегодня, 18:29
Кто отвесил или кто словил?
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