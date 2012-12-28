Следком возбудил уголовное дело после гибели двух человек в результате атаки БПЛА в Липецком округе
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Сегодня в Липецке: найти работу становится все труднее, сделать припасы на зиму, кошмар в морге
Происшествия
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сегодня, 09:29
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На проспекте Мира не работают светофоры
Пока специалисты выясняют причину, в мэрии призывают водителям пользоваться правилами дорожного движения.
Пока специалисты выясняют причину, в администрации призывают водителей быть внимательнее при движении по этому участку. И напоминают, что, согласно правилам дорожного движения, если на перекрёстке не работает светофор или мигает жёлтый сигнал, а на объекте нет регулировщика, он считается нерегулируемым, водителям следует проезжать его согласно соответствующим пунктам ПДД.
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