Пока специалисты выясняют причину, в мэрии призывают водителям пользоваться правилами дорожного движения.

Как сообщили в администрации Липецка, на проспекте Мира не работают светофоры - от одноименной площади до поворота на улицу Островского. Специалисты «Липецкгорсвета» уже выясняют причину сбоя.Пока специалисты выясняют причину, в администрации призывают водителей быть внимательнее при движении по этому участку. И напоминают, что, согласно правилам дорожного движения, если на перекрёстке не работает светофор или мигает жёлтый сигнал, а на объекте нет регулировщика, он считается нерегулируемым, водителям следует проезжать его согласно соответствующим пунктам ПДД.