Нижний парк будут развивать частями

Во время первого этапа благоустройства старейшего парка Липецка обновят его исторический центр площадью 14 гектаров.

Сегодня в ГДМ "Октябрь" прошло публичное обсуждение будущего Нижнего парка.



- Этой встречей мы даем старт обсуждению реконструкции парка. Ранее свою концепцию развития его территории подготовило столичное КБ "Стрелка". Мы её доработали и хотим с вами обсудить первый этап благоустройства Нижнего парка, чтобы с течением времени перейти на городскую набережную и Зелёный остров, - обратилась к собравшимся в "Октябре" липчанам и.о. главы администрации города Евгения Уваркина.

По словам Евгении Уваркиной, в этом году на развитие парка выделено 140 млн рублей. Большую часть этих средств Липецку дали по федеральной программе благоустройства общественных пространств. Эту сумму, мол, нужно израсходовать с умом, с учётом дальнейшего развития Нижнего парка.





Потом слово дали Талли Кельми, представителю агентства территориального брендинга "Амперсанд".

- Мы всегда работаем с обратной связью с населением. Мы работали в Карачаево-Черкессии, Химках и других городах. Мы дорабатываем проекты с учётом мнения общественности. Начнём с базовых вещей, чтобы вы увидели, что ничего плохого мы вам не сделаем, - сказала симпатичная девушка белом.





По словам, Талли Кельми, жителям городов не хватает полезных вещей в общественных местах. Дело усугубляет ещё и вандализм (в США это называют "эффектом разбитых окон"). Ещё до недавнего времени в Москве ломали лавочки и выкапывали цветы. Но власть упорно восстанавливала все разрушенное, прививая культуру населению.

Талли Кельми задалась вопросом: что такое современный парк? И сама же на него ответила: это и зона досуга, и территория здоровья, и островки живой природы, и территория счастливого детства, и точка локального патриотизма. То есть это место для всех. "Поэтому нам было важно придумать парк для всех".

- Есть несколько входов в парк. Там появится понятная для всех навигация: что в нем и где? Входы - это и фотозона, и витрина парка.

Картинки были красивыми: максимум зелени, клумб, пешеходных и велосипедный дорожек. Зелёный театр предполагается отреставрировать. Зоопарк останется ключевым элементом Нижнего парка, но подход к нему немного изменят. Вдоль аллей появятся зоны фудкорта - небольшие павильончики и ларьки с едой. Примечательно, что некоторые популярные места парка москвичи предложили не трогать, ограничившись косметическими правками.









- Липецк - город металлургов и город со своей минеральной водой. Предлагаем инсталляцию в виде огромной капли живой воды в виде металлической сферы, - сказала Талли Кельми.





Проектировщики, кажется, предусмотрели все: разные виды активности вплоть шатров для массовых мероприятий на окраине парка (неподалёку от центрального городского пляжа с отдельным подъездом к ним), скейт-парк летом и каток зимой, площадки для детей самого младшего возраста и спортплощадки для подростков, экопарк для автомобилей и даже туалеты ("это на самом деле важно для людей", - подчеркнула Талли Кельми, которая, кажется, знает, что в городе-полумиллионнике нет ни одного уличного туалета).

- Мы лишь корректируем то, что есть. Ничего не предполагается ломать. Мы максимально щадяще подошли к развитию этой исторической территории, - отметила к конце презентации представитель агентства территориального брендинга "Амперсанд".

Талли Кельми проводили аплодисментами. Потом пошли вопросы. Первый касался колеса обозрения - оно небольшое, и обозрения с него - никакого. А куда денутся аттракционы? Везде, мол, футкорт и коммерция.

- Мы сегодня говорим про первые 14 гектаров. Концепция предусматривает и аттракционы, которые будут перенесены в другую часть парка, - отметила и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.

По её словам, старые аттракционы доработают на своих нынешних местах до августа, а в 2020 году их сменят новыми.

Сергей Нефедов, бывший директор Нижнего парка, хотел бы видеть площадку с трансформируемой крышей, чтобы дождь не мешал проведению мероприятий. Депутат горсовета Александр Афанасьев попросил предусмотреть побольше парковочных мест для автотранспорта (пока предусмотрены 90 таких мест, но впоследствии их количество, по словам Евгении Уваркиной, увеличится: парковка на 400 машин может появиться у нынешнего здания гостиницы "Турист"). Липчанин Владимир Станский, публично называющий себя рабом Божиим Владимиром, вечный оппонент действующей власти на любых публичных слушаний, предложил убрать из парка памятник народовольцам.

- Город нуждается в героях. Одиноким дамам нужно найти спутников жизни, и это можно сделать в парке. Давайте определимся с вектором развития парка. Липецк - город героев. Мы против террора, а в парке стоит памятник убийцам, которых почему-то называют народовольцами. Не надо замыливаться мелочами типа туалетов!

Ольга Афанасьева, мама маленьких детей, попросила сохранить одну из аллей у санатория "Липецк" такой же тихой - для прогулок с колясками. Она попросила также предусмотреть мини-парк "Юных Натуралистов", чтобы прививать малышам любовь к природе. Депутат горсовета Евдокия Бычкова как представитель старшего поколения попросила оставить в парке сцену со скамейками и создать точку с несколькими столами для пинг-понга. Преподаватель техуниверситета попросила обратить внимание на Верхний парк, который можно связать с Нижним обещанной ещё мэром Сергеем Ивановым лестницей и создать в нем видовые площадки на Нижний парк. Против всех выступил "заслуженный артист Южной Осетии" Станислав Чернышевич. Он взял и обвинил мэрию и депутатов горсовета в разрушении традиций и убийстве исторического прошлого Нижнего парка. Мол, вы нам вместо парка предлагаете обычную ярмарку!

- Вы нам показываете фотошоп! Всего того, что мы увидели на картинках, не будет. Ничего не будет, пока вы не смените свою команду, - заявил Станислав Чернышевич, пообещав свести Евгению Уваркину с некой знакомой ему живущей в Москве осетинкой, которая готова дать на развитие Нижнего парка сколько угодно денег, хоть пять миллиардов рублей!

- Проект очень органично вписался в существующий парк, спасибо, - поблагодарила и. о. главы Липецка Талли Кельми. - Мы создадим рабочую группу и будем детально прорабатывать весь проект. Спасибо всем за ваши предложения. Нам нужно понять, возвращаться ли нам к чугунным лавочкам прошлого или идти вперёд.



