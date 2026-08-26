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Происшествия
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сегодня, 20:24
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«Лада Приора» вылетела за бордюр напротив заправки по улице Гагарина
Этому предшествовало столкновение с автобусом.
По словам очевидцев, «Лада» ехала от вокзала, водитель легковушки начал поворачивать налево и столкнулся на встречке с автобусом. После этого машина изменила курс в сторону обочины и перелетела бордюр.
— На месте приехали все оперативные службы, две скорых, пожарные, спасатели, позже ГАИ. Водитель приоры поранил руку, — рассказал очевидец.
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