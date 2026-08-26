«Лада Приора» вылетела за бордюр напротив заправки по улице Гагарина

Этому предшествовало столкновение с автобусом.

Сегодня вечером на перекрестке улиц Гагарина и Титова в Липецке произошло столкновение автомобиля «Лада Приора» и автобуса марки «Мерседес», 323-го маршрута.По словам очевидцев, «Лада» ехала от вокзала, водитель легковушки начал поворачивать налево и столкнулся на встречке с автобусом. После этого машина изменила курс в сторону обочины и перелетела бордюр.— На месте приехали все оперативные службы, две скорых, пожарные, спасатели, позже ГАИ. Водитель приоры поранил руку, — рассказал очевидец.