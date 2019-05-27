Общество

сегодня, 07:54

Плюс 8 минут пути

12 1643
#проспект Победы
2
Плюс 8 минут пути

Составило у корреспондента GOROD48 отставание от привычного графика движения на работу после перекрытия на ремонт проспекта Победы.

Сегодня - первый рабочий день недели после перекрытия в ночь на воскресенье по павшего под реконструкцию участка проспекта Победы от памятника Танкистам до автовокзала.

На минувшей неделе вице-мэр Липецка Константин Власов сообщил, что, по расчетам, закрытие на ремонт проспекта Победы добавит горожанам, живущим в юго-западной части Липецка, от получаса до часа дополнительного времени для того, чтобы попасть на работу или на учебу в другие районы города. Мы решили опытным путем проверить истинность этого утверждения.

То, что пробки будут, показал прошлый год, когда в Липецке на ремонт закрыли старую очередь Петровского моста. Проспект Победы - главная транспортная артерия города, и перекрытие половины этой магистрали также должно болезненно сказаться на горожанах. 

В 7.00 наш корреспондент вышел из дома в микрорайоне "Европейский", а в 7.10 сел на автобус 27-го маршрута. Обычно до площади Победы дорога занимает 30 минут. Что будет на этот раз?

А ничего! Автобус чуток подзадержался в пути, и, кажется, не из-за пробок, которых не наблюдалось (привычный затор на улице Меркулова на против многоуровневой автостоянки - не в счет), а из-за манеры водителя, который испытывал терпение пассажиров долгими простоями на остановках. В итоге на площади Победы корреспондент оказался в 7.48 - на 8 минут позже обычного. Терпимо, если так будет всегда.

Однако уже в 8.00 на улицах Стаханова и Меркулова возникли заторы. Вот что показывает популярное приложение "Яндекс-пробки".

проспект.png 

Напомним, что подрядчик, ООО "Руслан-1", перекрыл ремонтируемый участок проспекта Победы в ночь на воскресенье. 1 сентября его должны открыть для движения автотранспорта.
12 1643
#проспект Победы
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

автохам

2 минуты назад
Это пробки..??? Вы дорогоие мои зажрались. Я в москве однажды 5 часов простоял на Киевском шоссе. А тут из-за 10-30 минут уже обнылись.
ответить

Пенсионер

5 минут назад
Если такими темпами у нас будут ремонтировать и строить дороги 1,5 км 3 месяца вся страна станет в пробках . Гнать ООО Руслан -1 едрене фене .
ответить

ДЕНИС

21 минуту назад
ИМ, я полностью согласен например на 21-вом уже поставили знаки https://vk.com/live48?z=video-46936573_456242210%2F8045dcbf90057f0787%2Fpl_wall_-46936573 но нужно еще и гаишников поставить там.
ответить

Витя

30 минут назад
Миллиард нашли на проспект радоваться нужно надеюсь все же будут отдельные полосы под автобусы как предполагалось сделать изначально это повысит престиж автобусов нужно делать все что бы на автобусе было быстрее чем на личном. Полосы под автобусы нужно внедрять по всему городу.
ответить

Трамвай

30 минут назад
В 7 утра??? )))) Да Вы ещё в 6 утра поехайте....
ответить

Женя

33 минуты назад
По Меркулова на 35 нормально проехал, с небольшими задержками. Даже удобнее стало тем, кто живёт рядом: не надо к Танку идти, автобусы поближе стали. В целом, конечно, Меркулова более загружена: вечером, когда обычно на ней пусто, даже вчера (в ВС) было много машин и автобусов, оживлённо.
ответить

Городовой

39 минут назад
На Баумана совокупная пробка больше чем все из-за ремонта Проспекта Победы.
ответить

Артем

48 минут назад
Это пробки???7 Смешно!!!!!!!!! посмотрим конечно вечерний трафик но это просто загруженность все едет!!!!!!!!!
ответить

ИМ

49 минут назад
Закрыть нужно въезд на второстепенную от Автовокзала только с заездом с 60 лет СССР
ответить

Житель 20 микрорайона

54 минуты назад
Все дело в том, что в утренней время на ул. Меркулова и на ул. Водопьянова стоит пробка, всегда, из-за перекрестка, где они пересекаются! Теперь же здесь будет ещё и дополнительная нагрузка.... Ехали по Водопьянова с учётом пробок 7 минут!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод
#газопровод
9
Предприниматели из Липецка хотели сдать в металлолом действующий газопровод

сегодня, 08:00

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
6
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:06

Общество
В Липецкой области почтили память добровольца, погибшего на Донбассе
#Донбасс #Дмитрий Королев
1
В Липецкой области почтили память добровольца, погибшего на Донбассе

вчера, 18:35

Общество
Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»
#липецкий полумарафон
53
Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»

вчера, 09:50

Общество
Полумарафон в Липецке: что за кадром
#полумарафон
99
Полумарафон в Липецке: что за кадром

вчера, 09:14

Общество
В Липецке стартовал полумарафон
#полумарафон
24
В Липецке стартовал полумарафон

вчера, 09:00

Общество