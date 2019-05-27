сегодня, 07:54
Плюс 8 минут пути
Составило у корреспондента GOROD48 отставание от привычного графика движения на работу после перекрытия на ремонт проспекта Победы.
На минувшей неделе вице-мэр Липецка Константин Власов сообщил, что, по расчетам, закрытие на ремонт проспекта Победы добавит горожанам, живущим в юго-западной части Липецка, от получаса до часа дополнительного времени для того, чтобы попасть на работу или на учебу в другие районы города. Мы решили опытным путем проверить истинность этого утверждения.
То, что пробки будут, показал прошлый год, когда в Липецке на ремонт закрыли старую очередь Петровского моста. Проспект Победы - главная транспортная артерия города, и перекрытие половины этой магистрали также должно болезненно сказаться на горожанах.
В 7.00 наш корреспондент вышел из дома в микрорайоне "Европейский", а в 7.10 сел на автобус 27-го маршрута. Обычно до площади Победы дорога занимает 30 минут. Что будет на этот раз?
А ничего! Автобус чуток подзадержался в пути, и, кажется, не из-за пробок, которых не наблюдалось (привычный затор на улице Меркулова на против многоуровневой автостоянки - не в счет), а из-за манеры водителя, который испытывал терпение пассажиров долгими простоями на остановках. В итоге на площади Победы корреспондент оказался в 7.48 - на 8 минут позже обычного. Терпимо, если так будет всегда.
Однако уже в 8.00 на улицах Стаханова и Меркулова возникли заторы. Вот что показывает популярное приложение "Яндекс-пробки".
Напомним, что подрядчик, ООО "Руслан-1", перекрыл ремонтируемый участок проспекта Победы в ночь на воскресенье. 1 сентября его должны открыть для движения автотранспорта.
автохам
Пенсионер
ДЕНИС
Витя
Трамвай
Женя
Городовой
Артем
ИМ
Житель 20 микрорайона