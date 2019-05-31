Уволился гендиректор АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев

На предприятии ждут другого руководителя городской энергетической компании. Из Москвы.

Вчера генеральный директор АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев написал заявление об уходе по собственному желанию. Этот факт GOROD48 подтвердили в администрации Липецка.



ЛГЭКу хронически не везет с руководителями после того, как 1 декабря 2011 года в ходе «дворцового переворота» акционер компании, руководитель МУП «Липецкий водоканал» Валериан Сериков, имея 39% акций общества, инициировал внеочередное собрание акционеров, где и сместили с должности первого гендиректора предприятия Владислава Смирнова. Случилось это после того, как осенью 2010 года (объявленного в стране Годом ЖКХ) Владислав Смирнов резко активизировал усилия по взысканию просроченной задолженности с городских управляющих компаний, достигшей астрономической суммы в 1 млрд рублей (при бюджете Липецка в 9 миллиардов!). Но деятельность по взысканию долгов с вороватых «управляшек», сделавших ЛГЭК своей дойной коровой, оказалась не по душе главе города. На одном из заседаний с участием руководителей УК Михаил Гулевский заверил их, что им не стоит бояться исков о банкротстве, и слово сдержал.



Зимой 2011 года ЛГЭК возглавил москвич Александр Парий. У руля компании он находился до 1 июня 2015 года. Пятилетка Пария закончилась для городских коммунальщиков плачевно и запомнилась рядом скандалов. Так, Михаил Гулевский пытался купить за счет мэрии у ЛГЭКа изношенные канализационные трубы за 280 млн рублей, т.е. заплатить за муниципальное, по сути, имущество! Свое желание глава Липецка объяснил тяжелым финансовым положением компании. Эту сделку, кстати, тогда опротестовала прокуратура, ведь эти инженерные сети в 2008 году вошли в уставной капитал ЛГЭКа безвозмездно!



Парий фактически капитулировал перед столичной «Квадрой» по причине огромных долгов перед этой РСО за тепло, отдав в обмен на списание части задолженности москвичам котельные и теплосети. Так ЛГЭК потерял часть активов. Работа менеджемента ЛГЭКа не была образцом эффективности, как это представляли в мэрии: в 2013 году компания получила прибыль от продаж в размере 290 млн рублей. Меньше на 88,9 миллиона, чем по итогам 2012-го. Чистая прибыль компании в 2013-м снизилась сразу на 35,6%, составив 98,5 миллиона. А вот данные 2014 года: общий объем выручки от реализации продукции (услуг) составил 3,7 млрд рублей, что ниже уровня 2013 года на 1,5 миллиарда или на 28,7%; прибыль от реализации услуг снизилась на 65,6 млн рублей, или на 22,6% по сравнению с 2013 годом; рентабельность активов в 2014 году составила 1,1%, в то время как в 2013-м этот показатель составлял 1,6%; непокрытый убыток 2014 года - 888 млн рублей. Больше на 76 миллионов, чем в 2013 году и больше на 154 миллиона, чем в 2012-м…



Александр Парий хотел привлечь для стабилизации финансового положения ЛГЭКа китайское ООО «Центр торговли российскими товарами», для чего был готов провести допэмиссию акций общества на 72 млн долларов, но эти планы не сбылись. И Парий ушел.



Его место летом 2015 года занял депутат городского Совета Сергей Коваль. При Ковале в мэрии нарисовалась калужская компания «Каскад», которая была заявлена как акционер, обещавший вложить в липецкую коммуналку 1,5 млрд рублей, сумму, превышающую уставной капитал ЛГЭКа! Но денег от «Каскада» ЛГЭК не получил. Впрочем, финансово ЛГЭК немного выправился: в 2015 году общество получило прибыль в размере 401,4 млн рублей, больше на 184,5 миллиона, чем в 2014-м.



В январе 2017 года ЛГЭК пережил еще один «дворцовый переворот». Сценарий был тот же, что и в 2011-м: один из акционеров общества, МУП «Липецктеплосеть», созвал общее собрание, на котором Сергея Коваля сместил депутат областного Совета, экс-директор липецкого филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Александр Конаныхин. Кукловодов переворота не смутило даже то, что к этому времени Александр Конаныхин уже являлся подследственным по уголовному делу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст.159 УК РФ).



Появление нового руководителя сопровождалось волнениями в коллективе, протестами в горсовете, обращениями в прокуратуру и даже к Путину. Толку было ноль.



Деятельность Александра Конаныхина была ознаменована тем, что в обществе появился новый акционер, ОГУП «Липецкий областной водоканал». Ходили слухи, что областники намерены поглотить городских энергетиков (забегая наперед, скажем, что ОГУП вот-вот станет банкротом). А уже в апреле 2017-го Пресненский суд Москвы взял гендиректора ЛГЭК под стражу.



В мае того же года ЛГЭК возглавил уроженец Тербунов Владимир Башкарев. Во время руководства Липецком Сергеем Ивановым, другим выходцем из этого района, новостью это не стало. Главный энергетик Липецка запомнился своими заявлениями о любви к японскому стилю жизни и культуре (жизненную философию Владимира Башкарева сформировал знаменитый фильм «Самурай» 1954 года), а также тем, что он обладал первым даном по айкидо. Понятно, что при таком раскладе ЛГЭК купил своему боссу японский «Лексус» за 3 248 000 рублей. В то же время автопарк ЛГЭКа впал в кому (у аварийных «буханок» прогнили даже днища), вследствие чего компания была вынуждена арендовать машины у сторонних организаций, включая фирму «НВ-транзит», которой в свое время и продала весь свой транспорт по бросовым ценам!



Падает выручка, падает прибыль, растет себестоимость…Так можно назвать финансово-экономические достижения менеджмента АО «ЛГЭК» под руководством «созерцателя» (так он сам себя назвал) Владимира Башкарева. Итоги проверки ЛГЭКа за 2017 год и девять месяцев 2018 года озвучила председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова. Главный аудитор города сообщила депутатам, что предприятие является убыточным: в 2017 году прибыль снизилась на 90,5 млн рублей по сравнению с 2016-м, а в 2018-м она снизилась еще на 186,7 млн рублей.



- Анализ показателей общества с 2010 года показывает ухудшение его финансового состояния, - заявила Марина Зиборова.



А вот и еще пара показателей «эффективности» ЛГЭКа. В обществе сложилось превышение фактических потерь ресурсов над нормативными: по холодной воде - на 12,9 млн рублей, по теплу - на 31,5 млн рублей, по закупкам газа и электроэнергии для технологических нужд - на 24,8 млн рублей. При всем при том в тариф для потребителей руководство ЛГЭКа вбило 2,3 миллиона, потраченных на парилку, бассейн и спортзал! А еще в АО ревизоры выявили сознательно заниженную, в нарушение существующего приказа Минфина, на 40,4 млн рублей дебиторскую задолженность.



Предприятие хронически не выполняло своей же инвестиционной программы. Так, в 2017 году в обновление объектов теплоснабжения ЛГЭК вложил лишь 11,6 млн рублей - 46% от плана, водоснабжения - 30 миллионов (51%), канализационных сетей - 38,3 миллиона (68%), сетей электроснабжения - 217,3 миллиона (48%). Гораздо хуже обстоят дела в реализацией инвестпрограммы в прошлом году. Между тем средняя зарплата 103-х (!) руководителей ЛГЭКа составляла 55,3 тыс рублей, а у людей, работающих на земле, под землей и в воде - 18,4-24,5 тыс рублей.



Между тем мэрия отдала АО «ЛГЭК» муниципального имущества на 1,3 млрд рублей. И депутаты горсовета согласовали сделку по увеличению уставного капитала АО «ЛГЭК» и отчуждению из муниципальной собственности имущества, закрепленного за МУПами «Липецктеплосеть» и «Горэлектросеть». А это - 3,5 тысячи объектов муниципальной инфраструктуры остаточной стоимостью в 1 млрд рублей (оценочная стоимость подстанций, котельных, сетей превышает 1,3 млрд рублей).



Теперь в ЛГЭКе ждут нового руководителя, который сможет, наконец-то, поймать желанную рыбку в мутной воде: при увеличившейся после этой сделки доли муниципалитета в акционерном капитале АО «ЛГЭК» с 87% до 90,5% городская энергетика станет непрозрачной для контроля извне. Кстати, в ЛГЭКе при Башкареве были намерены дополнительно к уже имеющимся 91 675 648 714 простых акций номинальной стоимостью 0,0133 рубля каждая выпустить еще 500 000 000 000 акций на сумму в 6,6 млрд рублей. В таком случае уставной капитала АО «ЛГЭК, который сейчас составляет 1,2 млрд рублей, увеличится на 500 миллионов, а 993 миллиона попадут в эмиссионный или добавочный капитал. Его можно использовать на покрытие убытков общества при его ликвидации. И сделать это сможет новый гендиректор ЛГЭКа. Который, по слухам, приедет из Москвы. Который, возможно, даже хорошо знаком с заместителем министра энергетики Московской области Александром Парием.



Игорь Луговой











