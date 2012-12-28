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Происшествия
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сегодня, 10:56
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Врачи прооперировали 9-летнего мальчика, руку которого зажало в бетономешалке
Все пальцы подростку удалось сохранить.
Напомним, кисть подростка зажало шестерёнчатым механизмом работающей бетономешалки. Ребенок был доставлен в больницу с тяжелой травмой.
«Операция прошла успешно. Все пальцы врачам удалось сохранить. Пока никаких прогнозов медицинские работники не дают. Маленькому пациенту предстоит длительное восстановление», — написала региональный в соцсетях министр здравоохранения Лилия Самошина.
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